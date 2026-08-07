Diaby é considerado um dos elementos influentes no ataque do Al-Ittihad, especialmente porque o clube saudita não contratou um substituto para ele na posição de ponta-direita, o que fará com que sua ausência na partida contra o Al-Jazira seja impactante, caso ocorra.
Diaby chegou ao Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Aston Villa, e apresentou atuações fortes ao longo das duas temporadas, sobretudo na primeira, na qual conduziu o time à conquista da dobradinha entre a Liga Roshn e a Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas pela primeira vez em sua história.
Diaby teve uma presença marcante no Al-Ittihad, já que disputou 71 partidas oficiais com a camisa do time em todas as competições, nas quais conseguiu marcar 11 gols e dar 31 assistências para os companheiros.
O valor de mercado atual do astro francês é estimado em 25 milhões de euros, segundo os dados do site especializado "Transfermarkt", o que reforça seu grande valor de investimento para a diretoria do Al-Ittihad.