De acordo com o jornalista Mohamed Al-Bakiri, a diretoria do Al-Ittihad ficou dividida entre seu plano para o futuro de Diaby e a proposta alemã, que impõe como condição fechar o negócio de imediato.

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Al-Bakiri revelou que a Inter de Milão já havia oferecido 40 milhões de euros pela contratação de Diaby no inverno passado, mas o Al-Ittihad recusou a proposta devido às circunstâncias com a torcida e com a mídia na ocasião.

O clube italiano voltou neste verão com uma nova proposta no valor de 20 milhões de euros, além de um jogador avaliado em até 10 milhões de euros, mas o Al-Ittihad recusou a oferta por desejar receber uma contrapartida financeira