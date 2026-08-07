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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Encruzilhada: Moussa Diaby coloca o Al-Ittihad em uma situação delicada!

M. Diaby
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Bayer Leverkusen
França
Arábia Saudita
Alemanha

O que espera o mago francês?

O futuro do francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad saudita, entrou em uma fase decisiva, depois que o Bayer Leverkusen passou a insistir na conclusão rápida da transferência, diante do desejo do clube de contratar o jogador antes do início do Campeonato Alemão.

Diaby é uma das principais armas do Al-Ittihad, mas parece estar vivendo seus últimos dias nos bastidores do clube, especialmente por estar aberto à saída.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inter tentou, mas o Al-Ittihad recusou

    De acordo com o jornalista Mohamed Al-Bakiri, a diretoria do Al-Ittihad ficou dividida entre seu plano para o futuro de Diaby e a proposta alemã, que impõe como condição fechar o negócio de imediato.

    Leia também: Salah muda as regras do jogo — será que o projeto saudita perdeu seu prestígio diante da astúcia turca?

    Al-Bakiri revelou que a Inter de Milão já havia oferecido 40 milhões de euros pela contratação de Diaby no inverno passado, mas o Al-Ittihad recusou a proposta devido às circunstâncias com a torcida e com a mídia na ocasião.

    O clube italiano voltou neste verão com uma nova proposta no valor de 20 milhões de euros, além de um jogador avaliado em até 10 milhões de euros, mas o Al-Ittihad recusou a oferta por desejar receber uma contrapartida financeira

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  • Leverkusen impõe suas condições

    O Bayer Leverkusen entrou em cena por recomendação de seu ex-treinador Xabi Alonso e apresentou uma proposta no valor de 30 milhões de euros a serem pagos de uma só vez, com a condição de que a negociação seja concluída antes do início do Campeonato Alemão.

    Essa proposta coloca o Al-Ittihad diante de uma decisão difícil, especialmente porque a diretoria estudava adiar a saída de Diaby e aproveitá-lo na partida do playoff asiático na próxima terça-feira.

    Sendo assim, as próximas horas podem ser decisivas para definir o futuro do ponta francês, entre aceitar a proposta alemã ou mantê-lo e encerrar temporariamente o assunto de sua saída.

  • O que Moussa Diaby apresentou?

    Diaby é considerado um dos elementos influentes no ataque do Al-Ittihad, especialmente porque o clube saudita não contratou um substituto para ele na posição de ponta-direita, o que fará com que sua ausência na partida contra o Al-Jazira seja impactante, caso ocorra.

    Diaby chegou ao Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Aston Villa, e apresentou atuações fortes ao longo das duas temporadas, sobretudo na primeira, na qual conduziu o time à conquista da dobradinha entre a Liga Roshn e a Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas pela primeira vez em sua história.

    Diaby teve uma presença marcante no Al-Ittihad, já que disputou 71 partidas oficiais com a camisa do time em todas as competições, nas quais conseguiu marcar 11 gols e dar 31 assistências para os companheiros.

    O valor de mercado atual do astro francês é estimado em 25 milhões de euros, segundo os dados do site especializado "Transfermarkt", o que reforça seu grande valor de investimento para a diretoria do Al-Ittihad.

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