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Emanuele Tramacere
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Encontro entre árbitros e técnicos: os ausentes e os casos "de VAR", Rowe-Kalulu e os outros erros admitidos por Orsato

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Primeiro cara a cara entre o mundo da arbitragem e o dos clubes da Serie A

A Serie A 2026/2027 está vivendo uma verdadeira revolução técnica no nível da arbitragem. A passagem da gestão de Rocchi para a de Daniele Orsato trouxe um critério de arbitragem completamente diferente em relação ao passado e, por isso, havia grande expectativa para o encontro que estava marcado para hoje entre a cúpula da arbitragem e os treinadores dos 20 clubes da Serie A.

Em Lissone, o clima foi de um debate sereno, no qual a equipe liderada pelo designador admitiu alguns erros cometidos ao longo desta primeira parte da temporada.

  • Os treinadores ausentes

    Nem todos os vinte treinadores da Serie A estavam presentes no encontro, mas quem não pôde participar optou por mandar o próprio auxiliar técnico.

    Entre os ausentes, informa a Panorama, certamente se destacam Gian Piero Gasperini, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, além de Massimiliano Alvini e Eusebio Di Francesco.

    • Publicidade

  • O VAR não está desligado, mas...

    Orsato tranquilizou todos os presentes ao afirmar que "o VAR não está desligado", mas reiterou que os profissionais presentes em Lissone intervirão apenas na presença de erros claros e evidentes de campo, sem a intenção de rever os lances no limite ou já avaliados em plena visão pelo árbitro em campo.

  • Rowe-Kalulu e os outros erros

    Orsato admitiu, portanto, alguns erros cometidos até agora por seus homens. A puxada de Kalulu em Rowe era pênalti, assim como a de Caracciolo em Pellegrino na Copa da Itália entre Fiorentina e Pisa.

    Em Fiorentina-Frosinone, faltou um cartão vermelho para Alex Jimenez, enquanto o toque de mão de Vlasic em Torino-Milan era pênalti. Por fim, também Caqueret em Britschgi, em Como-Parma, era para vermelho.

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  • Os casos "de campo"

    Por fim, Orsato confirmou que, em vários casos duvidosos, a linha correta foi manter a decisão de campo, como no caso do empurrão de De Bruyne na jogada do gol do Napoli contra o Genoa ou no choque entre Heggem e Oristanio em Bologna x Torino. Nesses casos, a arbitragem nunca pedirá a intervenção do VAR.