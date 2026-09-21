Encontro entre árbitros e técnicos: os ausentes e os casos "de VAR", Rowe-Kalulu e os outros erros admitidos por Orsato

A Serie A 2026/2027 está vivendo uma verdadeira revolução técnica no nível da arbitragem. A passagem da gestão de Rocchi para a de Daniele Orsato trouxe um critério de arbitragem completamente diferente em relação ao passado e, por isso, havia grande expectativa para o encontro que estava marcado para hoje entre a cúpula da arbitragem e os treinadores dos 20 clubes da Serie A.

Em Lissone, o clima foi de um debate sereno, no qual a equipe liderada pelo designador admitiu alguns erros cometidos ao longo desta primeira parte da temporada.