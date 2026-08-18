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CORRECTION BYLINE - Italian referee DomeAFP
Gianluca Minchiotti

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Encontro entre árbitros e clubes da Serie A: o objetivo é aumentar o tempo de bola rolando nas partidas

Campeonato Italiano

As principais novidades regulamentares para o campeonato de futebol de 2026/2027 foram o foco de um encontro realizado pelo diretor técnico da AIA, Domenico Messina, e pelo designador, Daniele Orsato, do qual participaram os representantes dos vinte clubes da Serie A e dirigentes da Lega Serie A.


"É fundamental que, antes do apito inicial, sejam fornecidas todas as informações técnicas necessárias, sobretudo em relação às novidades regulamentares introduzidas nesta temporada esportiva", destacou Messina, como informou a ANSA. "Nós estaremos sempre prontos para fornecer qualquer esclarecimento sobre a aplicação das regras e sua interpretação, para uma clareza cada vez maior e uma relação recíproca proveitosa".


"Muitas das mudanças introduzidas dirão respeito às situações de bola parada, com o objetivo de aumentar o tempo efetivo das partidas, tornando os jogos ainda mais dinâmicos e espetaculares", comentou o CEO da Lega Serie A, Luigi De Siervo. "O encontro representou uma importante oportunidade de debate e atualização para as estruturas técnicas dos clubes, que poderão chegar preparados para o início do campeonato, com um conhecimento claro e compartilhado das novas disposições regulamentares. A colaboração entre a Lega Calcio Serie A e a AIA sobre esses temas é fundamental para garantir a melhor aplicação das novas regras e acompanhar o futebol italiano rumo a um jogo cada vez mais fluido e intenso".


  • "Quero agradecer a todos os nossos clubes pela participação proativa neste encontro", declarou o presidente da Liga, Ezio Simonelli . "Agradeço também a Messina e Orsato pela disponibilidade. Foi uma reunião muito útil, que permitiu aprofundar os aspectos mais relevantes das novas disposições. Nosso objetivo é manter um diálogo constante com a cúpula da arbitragem e organizar outros momentos de debate ao longo do ano que possam ser úteis aos clubes".


    "A reunião representou um importante momento de encontro e debate com os clubes", declarou o vice-presidente vicário da AIA, Francesco Massini. "A AIA estará sempre à disposição para iniciativas desse tipo. É justamente em momentos como esses que se podem consolidar as relações entre os vários componentes e oferecer um serviço de qualidade à própria Federação e a todo o sistema do futebol".



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