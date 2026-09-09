O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, expressou enorme orgulho enquanto sua equipe se prepara para voltar à Champions League contra o Fenerbahce, em Istambul. Em sua coletiva pré-jogo, o treinador italiano destacou que, embora a Roma tenha tido atuações admiráveis na Liga Europa nos últimos anos, a rodada de abertura da Champions League sempre traz uma empolgação única.

Gasperini reconheceu que enfrentar a equipe turca representa um desafio inédito, já que os dois clubes tiveram poucas oportunidades de se cruzar.

"A Roma está fora da Champions League há anos, mas foi bem na Liga Europa", afirmou Gasperini. "A primeira rodada sempre desperta curiosidade."