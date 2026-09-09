Anadolu Agency
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Encantamento de Gasperini com Dybala! Técnico da Roma afirma que astro argentino torna a equipe italiana imparável na Europa
Gasperini prepara a Roma para o retorno à Champions League
O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, expressou enorme orgulho enquanto sua equipe se prepara para voltar à Champions League contra o Fenerbahce, em Istambul. Em sua coletiva pré-jogo, o treinador italiano destacou que, embora a Roma tenha tido atuações admiráveis na Liga Europa nos últimos anos, a rodada de abertura da Champions League sempre traz uma empolgação única.
Gasperini reconheceu que enfrentar a equipe turca representa um desafio inédito, já que os dois clubes tiveram poucas oportunidades de se cruzar.
"A Roma está fora da Champions League há anos, mas foi bem na Liga Europa", afirmou Gasperini. "A primeira rodada sempre desperta curiosidade."
- PS Images
Técnico exalta a forma extraordinária de Dybala
Gasperini concentrou grande parte de sua atenção em Paulo Dybala, enchendo o atacante argentino de elogios por seu impacto neste início de temporada e por sua consistência física. Dybala desfruta de um início brilhante de campanha, consolidando-se como o ponto focal do ataque da Roma.
O técnico enfatizou que a forma de Dybala representa seu mais alto nível nos últimos anos, elevando diretamente todo o elenco.
"Dybala está provando seu valor", disse Gasperini. "O nível que ele alcançou neste início de temporada é o melhor que ele viu nas últimas temporadas. Ele tem uma consistência extraordinária e, com ele, somos mais fortes."
Gasperini alerta contra subestimar o Fenerbahce
Ao falar sobre o adversário, Gasperini exigiu total respeito ao Fenerbahce, alertando que o gigante turco tem um elenco profundo o suficiente para lidar com ausências importantes. Apesar de Marco Asensio e Matteo Guendouzi estarem indisponíveis para os mandantes, Gasperini espera um teste físico e tático duro em Istambul.
Ele pediu que seus jogadores mantivessem confiança nas próprias capacidades, ao mesmo tempo em que permanecessem focados durante todo o confronto.
"Temos de ter grande respeito pelos nossos adversários", observou Gasperini. "O Fenerbahce tem um elenco muito profundo; não vai pagar caro pelas ausências de Asensio e Guendouzi. Vamos enfrentar um Fenerbahce muito forte."
- IPA Sport
Profundidade do elenco é essencial para a pesada sequência de jogos
Com uma agenda cheia à espera da Roma após a pausa para a Data Fifa, Gasperini destacou o papel crucial que o rodízio do elenco e as substituições terão. Ele se mostrou satisfeito com o trabalho do clube na janela de verão, observando que o banco agora oferece flexibilidade tática sem comprometer a qualidade.
A Roma chega ao confronto da Champions League buscando manter o embalo do início de temporada em todas as competições.
"As substituições são cruciais", acrescentou Gasperini. "Neste ano, temos a oportunidade de usar mais jogadores e trazer novas soluções sem perder qualidade."
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