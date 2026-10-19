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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Encaixe perfeito! Barcola elogia as táticas de jogo direto de Iraola e promete retribuir a confiança do treinador

Liverpool
B. Barcola
Liga dos Campeões
Premier League

O atacante do Liverpool Bradley Barcola elogiou o estilo de jogo direto do técnico Andoni Iraola e afirmou que ele é ideal para suas características. Barcola revelou que, ao convencê-lo a se juntar ao clube, Iraola exigiu tanto ações ofensivas em alta velocidade quanto disciplina defensiva.

  • Barcola prospera no sistema tático de jogo direto de Iraola

    O ponta do Liverpool Bradley Barcola elogiou o técnico Andoni Iraola por adotar um estilo tático que aproveita ao máximo suas características naturais. O ex-atacante do PSG se adaptou rapidamente ao esquema ofensivo de alta intensidade do treinador basco em Anfield.

    A filosofia de Iraola prioriza transições rápidas, jogo veloz pelos lados e pressão disciplinada sem a bola.

    Barcola revelou que as primeiras conversas com Iraola o convenceram de que o Liverpool era o destino ideal do ponto de vista tático.

  • imago-sport-1084667759.jpgMark Pain

    Ponta detalha as exigências defensivas e ofensivas de Iraola

    Barcola explicou à Sky Sports as funções e responsabilidades específicas que o técnico do Liverpool lhe atribuiu. "Quando conversei com ele antes de vir, falamos sobre jogar pelas pontas e fazer o que sei fazer, jogar com muita velocidade", contou Barcola.

    "Ele sabe que ataco muito, mas que também defendo muito."

    "Ele me disse que era disso que precisava de mim quando cheguei, então as coisas estão indo muito bem com ele."

  • Francês quer retribuir a confiança do técnico

    O jogador de 24 anos demonstrou total confiança no esquema tático de Iraola e prometeu ser decisivo com regularidade em campo. “Acho que meu estilo de jogo combina bem com o que ele quer”, afirmou Barcola.

    “Ele gosta de um jogo direto, e é disso que eu também gosto.”

    “Depois, cabe a mim fazer a diferença em campo, e espero poder retribuir a confiança dele.”

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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Filosofia de Iraola para as pontas impulsiona atacante do Liverpool

    A adaptação perfeita de Barcola ao esquema tático de Iraola dá ao Liverpool uma enorme capacidade de ataque pelas pontas.

    Com técnico e jogador alinhados quanto às expectativas táticas, o ponta busca manter um alto nível de desempenho em todas as competições.

    O Liverpool tentará aproveitar a velocidade e a dedicação de Barcola enquanto segue em busca de títulos.

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