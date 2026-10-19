O ponta do Liverpool Bradley Barcola elogiou o técnico Andoni Iraola por adotar um estilo tático que aproveita ao máximo suas características naturais. O ex-atacante do PSG se adaptou rapidamente ao esquema ofensivo de alta intensidade do treinador basco em Anfield.

A filosofia de Iraola prioriza transições rápidas, jogo veloz pelos lados e pressão disciplinada sem a bola.

Barcola revelou que as primeiras conversas com Iraola o convenceram de que o Liverpool era o destino ideal do ponto de vista tático.