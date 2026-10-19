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Encaixe perfeito! Barcola elogia as táticas de jogo direto de Iraola e promete retribuir a confiança do treinador
Barcola prospera no sistema tático de jogo direto de Iraola
O ponta do Liverpool Bradley Barcola elogiou o técnico Andoni Iraola por adotar um estilo tático que aproveita ao máximo suas características naturais. O ex-atacante do PSG se adaptou rapidamente ao esquema ofensivo de alta intensidade do treinador basco em Anfield.
A filosofia de Iraola prioriza transições rápidas, jogo veloz pelos lados e pressão disciplinada sem a bola.
Barcola revelou que as primeiras conversas com Iraola o convenceram de que o Liverpool era o destino ideal do ponto de vista tático.
- Mark Pain
Ponta detalha as exigências defensivas e ofensivas de Iraola
Barcola explicou à Sky Sports as funções e responsabilidades específicas que o técnico do Liverpool lhe atribuiu. "Quando conversei com ele antes de vir, falamos sobre jogar pelas pontas e fazer o que sei fazer, jogar com muita velocidade", contou Barcola.
"Ele sabe que ataco muito, mas que também defendo muito."
"Ele me disse que era disso que precisava de mim quando cheguei, então as coisas estão indo muito bem com ele."
Francês quer retribuir a confiança do técnico
O jogador de 24 anos demonstrou total confiança no esquema tático de Iraola e prometeu ser decisivo com regularidade em campo. “Acho que meu estilo de jogo combina bem com o que ele quer”, afirmou Barcola.
“Ele gosta de um jogo direto, e é disso que eu também gosto.”
“Depois, cabe a mim fazer a diferença em campo, e espero poder retribuir a confiança dele.”
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Filosofia de Iraola para as pontas impulsiona atacante do Liverpool
A adaptação perfeita de Barcola ao esquema tático de Iraola dá ao Liverpool uma enorme capacidade de ataque pelas pontas.
Com técnico e jogador alinhados quanto às expectativas táticas, o ponta busca manter um alto nível de desempenho em todas as competições.
O Liverpool tentará aproveitar a velocidade e a dedicação de Barcola enquanto segue em busca de títulos.
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