A hierarquia dos goleiros no PSG agora parece estar definitivamente estabelecida. Safonov superou Chevalier e se firmou como titular.

Petit acredita que Enrique não facilitará o retorno de Chevalier ao time titular. Ele destacou que o atual titular segue como peça importante nos planos do técnico.

“A posição de goleiro é especial”, continuou Petit. “Luis Enrique não dá a ele nenhuma oportunidade de jogar. Ele perdeu seu lugar na seleção francesa e precisa voltar a entrar em campo para assumir o controle do próprio destino.

“Lucas Chevalier precisa voltar a jogar de qualquer jeito! Ele tem que sair. Sinceramente, não entendo por que ainda está no elenco. Safonov tem o respaldo do técnico e continuará no gol.”