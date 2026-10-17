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Emmanuel Petit pede que astro do PSG procure um novo clube após perder a titularidade
Perdendo espaço na hierarquia
Chevalier enfrenta forte pressão para deixar o clube após perder a vaga entre os titulares. O ex-jogador do Lille chegou inicialmente para suceder Gianluigi Donnarumma, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto.
O técnico Luis Enrique acabou perdendo a confiança no goleiro francês. Agora, o treinador espanhol aposta em Safonov para defender o gol. Chevalier havia recusado uma saída no verão, preferindo lutar por uma segunda chance na capital francesa. No entanto, sua situação parece cada vez mais difícil enquanto assiste aos jogos do banco de reservas.
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Falta de preparação mental
O ex-jogador da seleção francesa Petit criticou duramente a situação atual de Chevalier. Em entrevista à RMC, o campeão da Copa do Mundo de 1998 afirmou que o goleiro precisa deixar o PSG para retomar a carreira.
“É óbvio. Quando você é um atleta de alto nível, é competitivo e quer jogar”, explicou Petit. “Você não pode se contentar em ser reserva para sempre. A pressão foi grande demais para ele. Ele não havia se preparado mentalmente para enfrentar os desafios do PSG.”
Ninguém passa por Safonov
A hierarquia dos goleiros no PSG agora parece estar definitivamente estabelecida. Safonov superou Chevalier e se firmou como titular.
Petit acredita que Enrique não facilitará o retorno de Chevalier ao time titular. Ele destacou que o atual titular segue como peça importante nos planos do técnico.
“A posição de goleiro é especial”, continuou Petit. “Luis Enrique não dá a ele nenhuma oportunidade de jogar. Ele perdeu seu lugar na seleção francesa e precisa voltar a entrar em campo para assumir o controle do próprio destino.
“Lucas Chevalier precisa voltar a jogar de qualquer jeito! Ele tem que sair. Sinceramente, não entendo por que ainda está no elenco. Safonov tem o respaldo do técnico e continuará no gol.”
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Em busca de um recomeço
Chevalier agora precisa tomar uma decisão crucial sobre seu futuro a longo prazo no futebol profissional. Permanecer em Paris pode levar a uma estagnação ainda maior em um período decisivo de seu desenvolvimento.
A falta de oportunidades em campo já lhe custou a vaga na seleção francesa. Deixar o PSG por meio de uma transferência parece ser a única solução lógica para o goleiro.
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