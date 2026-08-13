AFP
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Emiliano Buendia se orgulha da atuação do Aston Villa apesar da derrota para o PSG na Supercopa
Villa pressiona os campeões europeus
O Villa perdeu a chance de conquistar a Supercopa da Uefa ao sofrer uma derrota por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain na Red Bull Arena, em Salzburgo, na noite de quarta-feira. A equipe de Emery empatou momentaneamente com Brian Madjo, que fez história como o jogador mais jovem a marcar na história da Supercopa depois de anular o gol de abertura de Khvicha Kvaratskhelia. Apesar de dominar as chances e registrar um total de gols esperados (xG) de 2,13, contra 1,03 do PSG, o gol de Desire Doue no segundo tempo selou a vitória dos campeões franceses.
- MIS
Buendia exalta o caráter da equipe
O ponta argentino Buendia insistiu que o elenco do Villa mostrou um espírito imenso, apesar de ter entrado em campo sem vários nomes importantes, ausentes após suas campanhas na Copa do Mundo.
Falando à TNT Sports após a partida, Buendia deu sua avaliação do jogo e falou sobre a reformulação do elenco no Villa Park: "Sim, o futebol é assim. Há mudanças, mas a estrutura e a filosofia estão aqui. Conhecemos a estrutura e temos que seguir em frente."
Refletindo sobre o duelo competitivo em Salzburgo, ele acrescentou: "Não é uma sensação boa. Podemos nos orgulhar do jogo que fizemos. Competimos bem. Tivemos chances. Eles são jogadores de alto nível. Eles têm chances, marcam e vencem o jogo. Estávamos ali e competimos muito bem [com 1 a 1]. No fim do primeiro tempo, tivemos chances. No segundo tempo estávamos mostrando caráter."
Madjo brilha na estreia
A partida serviu como palco de afirmação para o atacante de 17 anos Madjo, que teve uma atuação impressionante liderando a linha de frente, com seis finalizações e oito duelos aéreos vencidos.
A promissora atuação do jovem atacante traz um sopro de renovação em meio às saídas no verão de jogadores experientes e já estabelecidos, como Youri Tielemans, Morgan Rogers e Lucas Digne. Buendia também foi rápido em elogiar a trajetória de seu jovem companheiro de equipe, acrescentando: "Tentei ajudá-lo. Ele é jovem, mas tem uma boa evolução."
- Getty Images Sport
Estreia contra o Brighton testa credenciais
O Villa concluirá seus preparativos de pré-temporada com um último amistoso contra o Borussia Monchengladbach neste sábado. O verdadeiro teste do esquema tático de Emery em competição nacional começa quando a equipe viajar para enfrentar o Brighton na estreia pela Premier League em 23 de agosto. Manter a consistência tática e integrar jovens jogadores em ascensão será crucial para as esperanças do Villa de sustentar sua briga na parte de cima da tabela nesta temporada.
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