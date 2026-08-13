Emiliano Buendia se orgulha da atuação do Aston Villa apesar da derrota para o PSG na Supercopa

O ponta argentino Buendia insistiu que o elenco do Villa mostrou um espírito imenso, apesar de ter entrado em campo sem vários nomes importantes, ausentes após suas campanhas na Copa do Mundo.

Falando à TNT Sports após a partida, Buendia deu sua avaliação do jogo e falou sobre a reformulação do elenco no Villa Park: "Sim, o futebol é assim. Há mudanças, mas a estrutura e a filosofia estão aqui. Conhecemos a estrutura e temos que seguir em frente."

Refletindo sobre o duelo competitivo em Salzburgo, ele acrescentou: "Não é uma sensação boa. Podemos nos orgulhar do jogo que fizemos. Competimos bem. Tivemos chances. Eles são jogadores de alto nível. Eles têm chances, marcam e vencem o jogo. Estávamos ali e competimos muito bem [com 1 a 1]. No fim do primeiro tempo, tivemos chances. No segundo tempo estávamos mostrando caráter."