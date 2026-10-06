Emil Audero foi decisivo no triunfo da Indonésia na ASEAN Cup, o novo torneio da FIFA disputado durante a pausa e dedicado às seleções do Sudeste Asiático. O goleiro do Rayo Vallecano, emprestado pelo Como, foi protagonista na final vencida nos pênaltis contra a Tailândia, depois de a prorrogação ter terminado em 0 a 0. O ex-camisa 1 de Venezia, Sampdoria e Inter defendeu o pênalti de Nattapong, dando à Indonésia o primeiro troféu de sua história.
Emil Audero entra para a história da Indonésia: decisivo na final da Copa da ASEAN com um pênalti defendido contra a Tailândia
Reforços "europeus" para a Indonésia
A competição foi dividida em duas faixas: no bloco principal, se enfrentaram Indonésia, Tailândia, Vietnã, Filipinas, Malásia, Singapura, Bangladesh e Paquistão, enquanto a ASEAN Challenge Cup (organizada por Hong Kong) contou com Hong Kong, Myanmar, Camboja, Laos, Brunei e Timor-Leste como protagonistas. Na Indonésia, além de Audero, também estiveram presentes Diks (ex-Fiorentina, hoje no Borussia Mönchengladbach), Verdonk, do Lille, e James, do Go Ahead Eagles. Ausente por lesão, o zagueiro central do Sassuolo, Idzes.
Thohir decisivo
Audero escolheu vestir a camisa da Indonésia em março de 2025, depois de uma conversa com Thohir, ex-presidente da Inter e atual presidente da Federação de Futebol da Indonésia: "Há dois anos, Erick Thohir entrou em contato comigo por videochamada, na qual se apresentou - disse com exclusividade à Goal - e me falou sobre a possibilidade de jogar pela Indonésia, apresentando o projeto".
"Tenho lembranças lindíssimas. Eu nasci em Lombok, vivi lá os primeiros nove meses, precisamente em Praya, cidade do meu pai e dos meus parentes. Meus pais se conheceram em Lombok há mais de 30 anos. Minha mãe, junto com um grupo de amigos, tinha ido para lá de férias. Eles se conheceram por acaso. Depois voltei para a Itália. Sempre vivi na Itália, mas em várias ocasiões voltamos a Lombok, inclusive no período antes do ensino fundamental I e II. Então tenho lembranças minhas realmente de quando era bem pequeno e, obviamente, são lembranças mais do que positivas, até porque eu tinha lá não só meu pai, mas também todos os meus tios e avós. Infelizmente não domino muito bem a língua. Conheço algumas palavras".
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