Audero escolheu vestir a camisa da Indonésia em março de 2025, depois de uma conversa com Thohir, ex-presidente da Inter e atual presidente da Federação de Futebol da Indonésia: "Há dois anos, Erick Thohir entrou em contato comigo por videochamada, na qual se apresentou - disse com exclusividade à Goal - e me falou sobre a possibilidade de jogar pela Indonésia, apresentando o projeto".





"Tenho lembranças lindíssimas. Eu nasci em Lombok, vivi lá os primeiros nove meses, precisamente em Praya, cidade do meu pai e dos meus parentes. Meus pais se conheceram em Lombok há mais de 30 anos. Minha mãe, junto com um grupo de amigos, tinha ido para lá de férias. Eles se conheceram por acaso. Depois voltei para a Itália. Sempre vivi na Itália, mas em várias ocasiões voltamos a Lombok, inclusive no período antes do ensino fundamental I e II. Então tenho lembranças minhas realmente de quando era bem pequeno e, obviamente, são lembranças mais do que positivas, até porque eu tinha lá não só meu pai, mas também todos os meus tios e avós. Infelizmente não domino muito bem a língua. Conheço algumas palavras".