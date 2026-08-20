Emerson Palmieri para a Juventus: contato com o Olympique de Marselha. Di Gregorio pode acabar na França

Os dois clubes, que têm uma ótima relação, já conversaram sobre isso, à margem do dossiê Michele Di Gregorio. Depois da chegada de Guglielmo Vicario, vindo do Tottenham, o ex-goleiro do Pordenone vai sair. Ele não quer ficar para ser reserva, e a ideia de jogar no exterior, no Velodrome, o atrai. Por esse motivo, disse não à proposta de voltar ao Monza, o clube que o lançou na Serie A. Di Gregorio, com contrato até 2029, ganha 2 milhões de euros na Juventus, e a troca de empréstimos com Emerson Palmieri só pode sair do papel se o ítalo-brasileiro renovar seu contrato com o OM. Hoje, é uma ideia, mas não a única. A Juventus avalia outros perfis, como Raum, do Leipzig, e Carrera, do Real Madrid, que se tornou uma segunda opção com a chegada de Cuccurella.