Um lateral para a Juventus. Não é uma prioridade, mas a ideia de Massara e Carnevali é aumentar as opções pela esquerda, onde podem jogar Cambiaso e, se necessário, Celik, defensor polivalente que chegou depois da experiência na Roma. No momento, não há um nome forte nem uma negociação quente; estes são dias de contatos, sondagens e ideias, para entender quais caminhos são viáveis. Difícil pensar em um investimento robusto para essa função, depois de uma campanha de contratações de mais de 100 milhões de euros que levou Kolo Muani, Alajbegovic e Ekhator a Turim, sendo mais fácil chegar a um jogador confiável e barato, de preferência polivalente.
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Emerson Palmieri para a Juventus: contato com o Olympique de Marselha. Di Gregorio pode acabar na França
Surge Emerson Palmieri
Nessa perspectiva, atenção para Emerson Palmieri, campeão da Europa com a Itália de Mancini em 2021, atualmente no Olympique de Marselha. Um jogador experiente, de 32 anos, com currículo e experiência internacional, que em caso de necessidade pode atuar como terceiro zagueiro pela esquerda. Com o OM, tem contrato até 2027, com a possibilidade de o clube francês prorrogar o acordo até 2028, mas, em caso de boa proposta, será liberado para sair. O Olympique de Marselha precisa fazer caixa e economizaria de bom grado no salário, atualmente de cerca de 3 milhões de euros brutos por ano.
Di Gregorio para o Marselha?
Os dois clubes, que têm uma ótima relação, já conversaram sobre isso, à margem do dossiê Michele Di Gregorio. Depois da chegada de Guglielmo Vicario, vindo do Tottenham, o ex-goleiro do Pordenone vai sair. Ele não quer ficar para ser reserva, e a ideia de jogar no exterior, no Velodrome, o atrai. Por esse motivo, disse não à proposta de voltar ao Monza, o clube que o lançou na Serie A. Di Gregorio, com contrato até 2029, ganha 2 milhões de euros na Juventus, e a troca de empréstimos com Emerson Palmieri só pode sair do papel se o ítalo-brasileiro renovar seu contrato com o OM. Hoje, é uma ideia, mas não a única. A Juventus avalia outros perfis, como Raum, do Leipzig, e Carrera, do Real Madrid, que se tornou uma segunda opção com a chegada de Cuccurella.
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