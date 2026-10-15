A Juventus conquistou uma vitória nos acréscimos diante do anfitrião Celta de Vigo, por 2 a 1, na segunda rodada da Liga Europa.

O Celta de Vigo abriu o placar com Hugo Álvarez, aos 18 minutos, mas a Juve respondeu com gols de Nick Woltemade e Randal Kolo Muani, aos 59 e aos 90+2.

Com o resultado, a Juventus chegou a 6 pontos, enquanto o Celta de Vigo segue sem pontuar.

O site "Football Italia" destacou os principais lances da partida, em que a equipe espanhola conseguiu abrir o placar após uma jogada coletiva bem trabalhada, antes de Swedberg passar a bola para Hugo Álvarez, que mandou para as redes de perto, junto à trave mais distante.

Teun Koopmeiners cabeceou direto nas mãos do goleiro do Celta de Vigo e, depois, o jogador holandês não conseguiu dominar um cruzamento devolvido por Pierre Kalulu de uma distância de 10 jardas.

Koopmeiners também interceptou, sem intenção, uma finalização de Kerim Alajbegovic, antes de Nick Woltemade mandar a bola por cima do travessão, depois de deixá-la quicar dentro da área.

Logo no início do segundo tempo, os defensores do Celta de Vigo bloquearam uma tentativa de Woltemade junto à trave mais próxima, e em seguida Radu brilhou ao desviar para cima do travessão uma finalização de Francisco Conceição.

A Juventus conseguiu empatar depois que Koopmeiners cruzou pelo lado esquerdo, e Marcos Alonso se atrapalhou no lance: a bola bateu em seu peito e caiu à frente de Nick Woltemade, transformando-se em um passe perfeito para o atacante alemão, que finalizou direto para as redes de uma distância de 12 jardas.

A Juventus virou o jogo nos acréscimos, depois que Andrea Cambiaso enviou um cruzamento preciso pelo lado esquerdo, permitindo que Randal Kolo Muani se infiltrasse entre os zagueiros e subisse para cabecear junto à trave mais distante, marcando o gol da vitória de pouquíssima distância.