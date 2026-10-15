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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Em vídeo: Juventus castiga o Celta de Vigo e o Celtic perde apesar do gol de Heitham Hassan

Celta de Vigo x Juventus
Celta de Vigo
Juventus
Liga Europa
Salzburg x Milan
Salzburg
Milan
Lyon x Crystal Palace
Lyon
Crystal Palace
Benfica x Celtic
Benfica
Celtic
H. Hassan
Itália
Egito

Milan atropela o Salzburg e Lyon frustra o Crystal Palace

A Juventus conquistou uma vitória nos acréscimos diante do anfitrião Celta de Vigo, por 2 a 1, na segunda rodada da Liga Europa.

O Celta de Vigo abriu o placar com Hugo Álvarez, aos 18 minutos, mas a Juve respondeu com gols de Nick Woltemade e Randal Kolo Muani, aos 59 e aos 90+2.

Com o resultado, a Juventus chegou a 6 pontos, enquanto o Celta de Vigo segue sem pontuar.

O site "Football Italia" destacou os principais lances da partida, em que a equipe espanhola conseguiu abrir o placar após uma jogada coletiva bem trabalhada, antes de Swedberg passar a bola para Hugo Álvarez, que mandou para as redes de perto, junto à trave mais distante.

Teun Koopmeiners cabeceou direto nas mãos do goleiro do Celta de Vigo e, depois, o jogador holandês não conseguiu dominar um cruzamento devolvido por Pierre Kalulu de uma distância de 10 jardas.

Koopmeiners também interceptou, sem intenção, uma finalização de Kerim Alajbegovic, antes de Nick Woltemade mandar a bola por cima do travessão, depois de deixá-la quicar dentro da área.

Logo no início do segundo tempo, os defensores do Celta de Vigo bloquearam uma tentativa de Woltemade junto à trave mais próxima, e em seguida Radu brilhou ao desviar para cima do travessão uma finalização de Francisco Conceição.

A Juventus conseguiu empatar depois que Koopmeiners cruzou pelo lado esquerdo, e Marcos Alonso se atrapalhou no lance: a bola bateu em seu peito e caiu à frente de Nick Woltemade, transformando-se em um passe perfeito para o atacante alemão, que finalizou direto para as redes de uma distância de 12 jardas.

A Juventus virou o jogo nos acréscimos, depois que Andrea Cambiaso enviou um cruzamento preciso pelo lado esquerdo, permitindo que Randal Kolo Muani se infiltrasse entre os zagueiros e subisse para cabecear junto à trave mais distante, marcando o gol da vitória de pouquíssima distância.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milan se recupera com vitória convincente sobre o Salzburg

    Ainda pela mesma rodada, o Milan venceu o Red Bull Salzburg por 4 a 0.

    Os gols do Rossonero foram marcados por Alvadio Cissé, que fez um "hat-trick" aos 15, 33 e 49 minutos, e por Gonçalo Ramos, aos 72.

    O Milan jogou com 10 jogadores a partir dos 84 minutos, após a expulsão de Filippo Terracciano.

    Com essa vitória, o Milan conquista seus 3 primeiros pontos, a mesma pontuação do Salzburg.


  • FBL-EUR-C3-BENFICA-CELTICAFP

    O Celtic sofre sua segunda derrota na Liga Europa

    O Celtic, da Escócia, perdeu diante do anfitrião Benfica, de Portugal, pelo placar de 4 a 1, apesar da participação do jogador egípcio Haitham Hassan.

    O Benfica abriu o placar com gol de John Duran, aos cinco minutos, de pênalti.

    Alexander Bah ampliou a vantagem da equipe portuguesa aos 23 minutos, antes de John Duran marcar seu segundo gol pessoal e o terceiro dos donos da casa aos 36.

    Haitham Hassan deu a assistência para o único gol do Celtic, aos 63 minutos, anotado por Camilo Duran.

    Vangelis Pavlidis fechou a goleada do Benfica aos 89 minutos.

    Com o resultado, o Benfica chegou a 6 pontos, enquanto o Celtic segue sem pontuar.

    Ainda pela mesma rodada, o Lyon venceu o Crystal Palace por 3 a 2, enquanto o Olympiacos superou o Marselha por 1 a 0.

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