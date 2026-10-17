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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Em algum momento, precisamos dar descanso a ele!”: Maresca faz alerta sobre Haaland antes do confronto com o Ipswich

Manchester City
E. Haaland
E. Maresca
Manchester City x Ipswich
Ipswich
Premier League

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, admitiu que precisará dar descanso a Erling Haaland durante um período intenso de jogos nacionais e internacionais. O italiano também defendeu o meio-campista Enzo Fernandez, elogiando seu caráter após o início perfeito do City na temporada da Premier League.

  • Maresca sugere descanso para Haaland em meio a calendário apertado

    O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, admitiu que precisará controlar a carga de jogos de Erling Haaland, apesar do início de temporada sensacional do atacante. Com dois gols contra o Paris Saint-Germain, Haaland se tornou o maior artilheiro da história do clube em competições europeias e chegou a 10 gols em nove partidas.

    O atacante norueguês segue no elenco para a partida de sábado contra o Ipswich Town, pela Premier League, no Etihad Stadium.

    No entanto, após Haaland disputar mais quatro partidas pela seleção da Noruega, Maresca reconheceu que a alta carga de jogos de todo o elenco exige cuidado.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Técnico do Manchester City planeja rodízio entre seus principais jogadores de seleção

    Maresca destacou que Haaland não é o único jogador a enfrentar o cansaço e citou vários nomes importantes que atuam com frequência tanto pelo clube quanto por suas seleções. “Em algum momento, provavelmente precisamos dar a ele um descanso, alguns dias de folga”, disse o técnico do City em entrevista coletiva antes da partida.

    “Estamos pensando nisso não apenas em relação a Erling, porque temos jogadores que, infelizmente ou felizmente, disputam todos os jogos conosco e todos os jogos por suas seleções.”

    “Elliot, Enzo, Marc, Erling, Rúben: em algum momento, provavelmente precisamos dar a eles algum descanso.”

  • Maresca defende Fernandez e elogia seu caráter fora de campo

    Maresca elogiou muito Enzo Fernandez, que ajudou o City a vencer seus seis primeiros jogos na Premier League e a abrir três pontos de vantagem na liderança após sua transferência do Chelsea. O treinador contestou a percepção pública sobre o meio-campista argentino e destacou como ele é de verdade.

    “Ele é uma pessoa gentil”, declarou Maresca ao ser perguntado sobre o camisa 17. “Tem um coração enorme e é uma pessoa gentil. Educado, profissional.”

    “Às vezes, a imagem que se tem de fora é completamente diferente da realidade. Ele é um cara excelente, com uma família maravilhosa: mãe, pai, esposa e filhos. Conheço todos eles. Por isso, não tenho nenhuma dúvida: ele é um cara muito bom.”

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Líderes do campeonato se preparam para o desafio contra o Ipswich

    Invicto, o Manchester City recebe o Ipswich Town no sábado em busca de manter os 100% de aproveitamento no campeonato e ampliar sua vantagem de três pontos na liderança.

    Com Haaland na liderança da artilharia da Premier League, Maresca precisa equilibrar a rotação do elenco com a manutenção do embalo das vitórias.

    O treinador italiano acompanhará de perto a condição física dos jogadores antes de uma sequência exigente de jogos por competições nacionais e europeias.

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17 de out. de 2026

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