“Em algum momento, precisamos dar descanso a ele!”: Maresca faz alerta sobre Haaland antes do confronto com o Ipswich

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, admitiu que precisará controlar a carga de jogos de Erling Haaland, apesar do início de temporada sensacional do atacante. Com dois gols contra o Paris Saint-Germain, Haaland se tornou o maior artilheiro da história do clube em competições europeias e chegou a 10 gols em nove partidas.

O atacante norueguês segue no elenco para a partida de sábado contra o Ipswich Town, pela Premier League, no Etihad Stadium.

No entanto, após Haaland disputar mais quatro partidas pela seleção da Noruega, Maresca reconheceu que a alta carga de jogos de todo o elenco exige cuidado.