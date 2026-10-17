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“Em algum momento, precisamos dar descanso a ele!”: Maresca faz alerta sobre Haaland antes do confronto com o Ipswich
Maresca sugere descanso para Haaland em meio a calendário apertado
O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, admitiu que precisará controlar a carga de jogos de Erling Haaland, apesar do início de temporada sensacional do atacante. Com dois gols contra o Paris Saint-Germain, Haaland se tornou o maior artilheiro da história do clube em competições europeias e chegou a 10 gols em nove partidas.
O atacante norueguês segue no elenco para a partida de sábado contra o Ipswich Town, pela Premier League, no Etihad Stadium.
No entanto, após Haaland disputar mais quatro partidas pela seleção da Noruega, Maresca reconheceu que a alta carga de jogos de todo o elenco exige cuidado.
- Getty Images Sport
Técnico do Manchester City planeja rodízio entre seus principais jogadores de seleção
Maresca destacou que Haaland não é o único jogador a enfrentar o cansaço e citou vários nomes importantes que atuam com frequência tanto pelo clube quanto por suas seleções. “Em algum momento, provavelmente precisamos dar a ele um descanso, alguns dias de folga”, disse o técnico do City em entrevista coletiva antes da partida.
“Estamos pensando nisso não apenas em relação a Erling, porque temos jogadores que, infelizmente ou felizmente, disputam todos os jogos conosco e todos os jogos por suas seleções.”
“Elliot, Enzo, Marc, Erling, Rúben: em algum momento, provavelmente precisamos dar a eles algum descanso.”
Maresca defende Fernandez e elogia seu caráter fora de campo
Maresca elogiou muito Enzo Fernandez, que ajudou o City a vencer seus seis primeiros jogos na Premier League e a abrir três pontos de vantagem na liderança após sua transferência do Chelsea. O treinador contestou a percepção pública sobre o meio-campista argentino e destacou como ele é de verdade.
“Ele é uma pessoa gentil”, declarou Maresca ao ser perguntado sobre o camisa 17. “Tem um coração enorme e é uma pessoa gentil. Educado, profissional.”
“Às vezes, a imagem que se tem de fora é completamente diferente da realidade. Ele é um cara excelente, com uma família maravilhosa: mãe, pai, esposa e filhos. Conheço todos eles. Por isso, não tenho nenhuma dúvida: ele é um cara muito bom.”
- AFP
Líderes do campeonato se preparam para o desafio contra o Ipswich
Invicto, o Manchester City recebe o Ipswich Town no sábado em busca de manter os 100% de aproveitamento no campeonato e ampliar sua vantagem de três pontos na liderança.
Com Haaland na liderança da artilharia da Premier League, Maresca precisa equilibrar a rotação do elenco com a manutenção do embalo das vitórias.
O treinador italiano acompanhará de perto a condição física dos jogadores antes de uma sequência exigente de jogos por competições nacionais e europeias.
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