Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Ellertson basta ao Genoa: 1 a 0 sobre o Venezia, que segue em último lugar

Genoa
Venezia
Campeonato Italiano
Genoa x Venezia

Acompanhe Genoa x Venezia, partida válida pela 8ª rodada da Serie A 2026/2027.

O confronto direto na luta contra o rebaixamento termina com vitória do Genoa, que se contenta com o golaço de Ellertson na metade do primeiro tempo para bater o Venezia por 1 a 0 e conquistar três pontos já muito importantes na tabela.

Em um jogo inevitavelmente travado, o Venezia teve mais domínio, mas nunca levou perigo real ao gol defendido por Bijlow. Acabou castigado por um chute potente de Ellertson da entrada da área, que foi parar no ângulo, sem chance para Stankovic. Só aos 93 minutos o goleiro do Genoa precisou fazer uma verdadeira defesa milagrosa em finalização de Akor Adams para segurar o resultado e garantir os três pontos para De Rossi.

Nicola não consegue repetir a vitória sobre o Napoli e cai para a última posição da tabela. O Genoa, por sua vez, confirma a força do fator casa: todos os sete pontos conquistados vieram diante de sua torcida.


GENOA-VENEZIA 1 A 0

Gol: 26' Ellertson (G)


  • GOLS E MELHORES LANCES

    93' MILAGRE DE BIJLOW - Grande chance para Akor Adams, que gira e chuta da entrada da pequena área, mas Bijlow faz uma defesa espetacular: estica-se para a direita e salva o resultado.


    74' CHANCE - Yeboah arrisca da entrada da área. A bola desvia e passa por pouco acima do gol, com Bijlow já batido.


    45' CHANCE - Yeboah bate cruzado, ninguém toca na bola e ela segue traiçoeiramente em direção ao canto oposto. Bijlow se estica e, com reflexos felinos, espalma para escanteio.


    26' GOL - El Shaarawy abre para Ellertson, que domina e solta uma bomba de esquerda no ângulo, sem chances para Stankovic.


    25' CHANCE - Yeboah puxa um ótimo contra-ataque e aciona Adams. Recebe a bola de volta no meio da área e bate de primeira, de esquerda, mas Bijlow faz uma defesa milagrosa.


    6' CHANCE - Ostigard sobe para cabecear e manda a bola na direção do gol de Stankovic, que defende com facilidade.


    0' A bola rola no estádio Galileo Ferraris, em Marassi, às 15h.


    CONFIRA AQUI INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E O LANCE A LANCE

  • Genoa x Venezia: ficha técnica

    Genoa-Venezia 1 a 0


    Gol: 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa (70' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe (81' Amorim), Mitaj (81' Puczka); Messias (62' Frendrup), El Shaarawy (62' Colombo); Osmajic.

    Reservas: Baldanzi, Drameh, Klisys, Meichtry, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Técnico: Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut (79' Rrhamani), Basic (71' Dagasso), Sohm (88' Lauberbach), Perez, Haps (71' Mazzocchi); Yeboah, Adams.

    Reservas: Bella-Kotchap, Busio, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lisman, Montipò, Sagrado, Schingtienne.

    Técnico: Davide Nicola


    Árbitro: Sozza

    Cartões amarelos: Otoa (G)

    Expulsos: -

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
VEN

VEN

Campeonato Italiano

28 de out. de 2026

INT

INT

GEN

GEN

Campeonato Italiano

28 de out. de 2026

JUV

JUV