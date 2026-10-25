O confronto direto na luta contra o rebaixamento termina com vitória do Genoa, que se contenta com o golaço de Ellertson na metade do primeiro tempo para bater o Venezia por 1 a 0 e conquistar três pontos já muito importantes na tabela.

Em um jogo inevitavelmente travado, o Venezia teve mais domínio, mas nunca levou perigo real ao gol defendido por Bijlow. Acabou castigado por um chute potente de Ellertson da entrada da área, que foi parar no ângulo, sem chance para Stankovic. Só aos 93 minutos o goleiro do Genoa precisou fazer uma verdadeira defesa milagrosa em finalização de Akor Adams para segurar o resultado e garantir os três pontos para De Rossi.

Nicola não consegue repetir a vitória sobre o Napoli e cai para a última posição da tabela. O Genoa, por sua vez, confirma a força do fator casa: todos os sete pontos conquistados vieram diante de sua torcida.





GENOA-VENEZIA 1 A 0

Gol: 26' Ellertson (G)



