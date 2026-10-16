Getty Images Sport
Traduzido por
Elenco do Manchester United cancela jantar da equipe após derrota para o Atlético de Madrid e desabafo de Lisandro Martinez
Planos descartados após eliminação europeia
Jogadores do United teriam cancelado um jantar da equipe marcado para a noite de quinta-feira após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Champions League, segundo o The Sun. A equipe de Michael Carrick chegou a cinco jogos sem vencer em todas as competições depois de uma noite decepcionante na capital espanhola.
A repercussão da derrota na competição europeia foi marcada sobretudo pelas declarações contundentes de Martinez, dirigidas à diretoria do clube. O zagueiro expressou sua irritação com o diretor de futebol Jason Wilcox ao afirmar que o elenco não tinha a qualidade necessária para enfrentar adversários de alto nível.
Martinez divulgou um comunicado público 24 horas depois para abordar a situação e esclarecer suas declarações. O jogador da seleção argentina afirmou que apenas falou por raiva e frustração por não ter conseguido o resultado que todos queriam.
- Getty Images Sport
Frustração com a falta de profundidade do elenco
A polêmica em torno de Martinez teria sido decisiva para o cancelamento da refeição da equipe na quinta-feira. O defensor estava particularmente frustrado com os problemas na escalação causados pelas lesões que continuam afetando o elenco.
Carrick precisou escalar o zagueiro Ayden Heaven como lateral-esquerdo para o confronto decisivo contra o Atlético. Segundo relatos, Martinez considerou que a necessidade de recorrer a Heaven em uma posição à qual não está acostumado, fora de casa, evidenciava as limitações do elenco atual.
A reportagem deixou claro que as críticas de Martinez não eram dirigidas a Heaven. Sua frustração era com a diretoria, que não contratou um lateral-esquerdo de ofício durante o mercado de transferências.
Alvos não contratados na janela de transferências
As limitações táticas decorrem das tentativas frustradas de contratação nas últimas janelas de transferências. O United buscou reforçar suas opções defensivas, mas não conseguiu contratar seus principais alvos.
Lewis Hall era o principal alvo para resolver os problemas persistentes da equipe na lateral esquerda. No entanto, o Newcastle não estava disposto a vender o defensor, o que levou os dirigentes de Old Trafford a buscar alternativas.
As negociações cogitadas posteriormente com Joaquin Seys, do Club Brugge, e Alejandro Balde, defensor do Barcelona, também não se concretizaram. Com isso, a comissão técnica ficou com poucas opções para fazer ajustes táticos em partidas europeias decisivas.
- Getty
Foco se volta para a viagem a Leeds
Com a pressão aumentando em campo e a tensão crescendo fora dele, os jogadores do Manchester United decidiram cancelar os planos de jantar para manter o foco total nos próximos jogos nacionais. O elenco está determinado a encerrar uma preocupante sequência de cinco partidas sem vencer.
Carrick agora precisa voltar a concentrar sua equipe para um confronto de grande importância contra o Leeds United, neste domingo, em Elland Road. O treinador precisa de uma reação rápida dos jogadores para reverter a má fase.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.