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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Elenco do Manchester United cancela jantar da equipe após derrota para o Atlético de Madrid e desabafo de Lisandro Martinez

Manchester United
L. Martinez
Atlético de Madrid x Manchester United
Liga dos Campeões

Os jogadores do Manchester United teriam cancelado um jantar da equipe que estava programado após a dolorosa derrota para o Atletico Madrid na Champions League. A decisão ocorre em meio à crescente tensão em Old Trafford, depois que o zagueiro Lisandro Martinez explodiu em críticas à diretoria.

  • Planos descartados após eliminação europeia

    Jogadores do United teriam cancelado um jantar da equipe marcado para a noite de quinta-feira após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Champions League, segundo o The Sun. A equipe de Michael Carrick chegou a cinco jogos sem vencer em todas as competições depois de uma noite decepcionante na capital espanhola.

    A repercussão da derrota na competição europeia foi marcada sobretudo pelas declarações contundentes de Martinez, dirigidas à diretoria do clube. O zagueiro expressou sua irritação com o diretor de futebol Jason Wilcox ao afirmar que o elenco não tinha a qualidade necessária para enfrentar adversários de alto nível.

    Martinez divulgou um comunicado público 24 horas depois para abordar a situação e esclarecer suas declarações. O jogador da seleção argentina afirmou que apenas falou por raiva e frustração por não ter conseguido o resultado que todos queriam.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Frustração com a falta de profundidade do elenco

    A polêmica em torno de Martinez teria sido decisiva para o cancelamento da refeição da equipe na quinta-feira. O defensor estava particularmente frustrado com os problemas na escalação causados pelas lesões que continuam afetando o elenco.

    Carrick precisou escalar o zagueiro Ayden Heaven como lateral-esquerdo para o confronto decisivo contra o Atlético. Segundo relatos, Martinez considerou que a necessidade de recorrer a Heaven em uma posição à qual não está acostumado, fora de casa, evidenciava as limitações do elenco atual.

    A reportagem deixou claro que as críticas de Martinez não eram dirigidas a Heaven. Sua frustração era com a diretoria, que não contratou um lateral-esquerdo de ofício durante o mercado de transferências.

  • Alvos não contratados na janela de transferências

    As limitações táticas decorrem das tentativas frustradas de contratação nas últimas janelas de transferências. O United buscou reforçar suas opções defensivas, mas não conseguiu contratar seus principais alvos.

    Lewis Hall era o principal alvo para resolver os problemas persistentes da equipe na lateral esquerda. No entanto, o Newcastle não estava disposto a vender o defensor, o que levou os dirigentes de Old Trafford a buscar alternativas.

    As negociações cogitadas posteriormente com Joaquin Seys, do Club Brugge, e Alejandro Balde, defensor do Barcelona, também não se concretizaram. Com isso, a comissão técnica ficou com poucas opções para fazer ajustes táticos em partidas europeias decisivas.

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  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 Champions LeagueGetty

    Foco se volta para a viagem a Leeds

    Com a pressão aumentando em campo e a tensão crescendo fora dele, os jogadores do Manchester United decidiram cancelar os planos de jantar para manter o foco total nos próximos jogos nacionais. O elenco está determinado a encerrar uma preocupante sequência de cinco partidas sem vencer.

    Carrick agora precisa voltar a concentrar sua equipe para um confronto de grande importância contra o Leeds United, neste domingo, em Elland Road. O treinador precisa de uma reação rápida dos jogadores para reverter a má fase.

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