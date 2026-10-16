Jogadores do United teriam cancelado um jantar da equipe marcado para a noite de quinta-feira após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Champions League, segundo o The Sun. A equipe de Michael Carrick chegou a cinco jogos sem vencer em todas as competições depois de uma noite decepcionante na capital espanhola.

A repercussão da derrota na competição europeia foi marcada sobretudo pelas declarações contundentes de Martinez, dirigidas à diretoria do clube. O zagueiro expressou sua irritação com o diretor de futebol Jason Wilcox ao afirmar que o elenco não tinha a qualidade necessária para enfrentar adversários de alto nível.

Martinez divulgou um comunicado público 24 horas depois para abordar a situação e esclarecer suas declarações. O jogador da seleção argentina afirmou que apenas falou por raiva e frustração por não ter conseguido o resultado que todos queriam.