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“Ele vai marcar amanhã!”: Enzo Maresca confia em Phil Foden e elogia prodígio adolescente do Manchester City
Maresca apoia Foden após suspensão de três jogos em competições nacionais
O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, demonstrou confiança de que Phil Foden voltará à sua melhor forma após uma frustrante suspensão de três jogos por cartão vermelho. O jogador da seleção inglesa foi expulso na vitória do City por 1 a 0 sobre o Manchester United pela Premier League, no mês passado, e cumpriu a suspensão durante um início de temporada encurtado.
Foden voltou a ser relacionado, mas não entrou em campo na derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, em casa, pela Champions League, na quarta-feira.
Sem marcar pelo City na Premier League desde dezembro passado, o jogador formado nas categorias de base busca voltar a campo antes do confronto de sábado com o Ipswich Town.
- AFP
Técnico do Manchester City brinca com jejum de gols de Foden
Em entrevista coletiva antes da partida, Maresca brincou com o jejum de gols de Foden e elogiou sua dedicação nos treinos desde a expulsão. “Ele vai marcar amanhã! Nós apenas tentamos trabalhar com ele dia após dia”, brincou Maresca.
“A pausa para as seleções e o período desde o cartão vermelho contra o United foram bastante longos. Mas ele vem treinando bem, está indo bem desde que começamos. Foi um início muito positivo, muito bom.”
“Vamos ver se ele estará disponível amanhã, mas temos muitos jogos. Precisamos decidir se ele começa jogando amanhã ou não e, se começar, sem dúvida vai contribuir.”
Maresca exalta o meio-campista adolescente Bouaddi, a quem chama de “fantástico”
Maresca também rasgou elogios ao meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, que causou grande impressão ao entrar no segundo tempo contra o PSG. O treinador destacou como o jovem melhora o desempenho de quem joga ao seu lado.
“Ayyoub é um jogador fantástico. O bom do Ayyoub é que, quando está em campo, ele melhora quem está ao seu redor”, declarou Maresca.
“E isso é coisa só de grandes jogadores. Às vezes, quando grandes jogadores estão em campo, quem se movimenta ao redor deles joga melhor. Tenho essa sensação com Ayyoub. Há jogadores que conseguem jogar melhor ao lado de outros.”
- Getty Images Sport
Manchester City busca reação imediata contra o Ipswich
O Manchester City recebe o Ipswich Town no Etihad Stadium no sábado, em busca de uma rápida recuperação após o revés diante do PSG na competição europeia.
Com Foden novamente à disposição para as competições nacionais e Bouaddi buscando mais minutos em campo, Maresca conta com opções táticas valiosas.
O técnico italiano agora precisa decidir se escala Foden como titular de imediato, enquanto o City tenta manter sua posição sólida no topo da Premier League.
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