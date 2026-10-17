O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, demonstrou confiança de que Phil Foden voltará à sua melhor forma após uma frustrante suspensão de três jogos por cartão vermelho. O jogador da seleção inglesa foi expulso na vitória do City por 1 a 0 sobre o Manchester United pela Premier League, no mês passado, e cumpriu a suspensão durante um início de temporada encurtado.

Foden voltou a ser relacionado, mas não entrou em campo na derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, em casa, pela Champions League, na quarta-feira.

Sem marcar pelo City na Premier League desde dezembro passado, o jogador formado nas categorias de base busca voltar a campo antes do confronto de sábado com o Ipswich Town.