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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal e Filippo Cataldo

Traduzido por

"Ele tem uma aura enorme": Nick Woltemade reage a uma comparação maluca com um cavalo na Juventus

Campeonato Italiano
Juventus
N. Woltemade

Mal acabou de chegar à Juventus de Turim, e já chovem sobre Nick Woltemade nomes gigantes e comparações ousadas. Antes de sua possível estreia como titular, o atacante alemão revelou agora o que o status lendário de Gianluigi Buffon desperta nele e como viveu o primeiro encontro com o técnico Luciano Spalletti.

Woltemade revelou a Tonali, com quem jogou na temporada passada pelo Newcastle United na Premier League, alguns dias antes do fim do prazo de transferências, que estava negociando com a Juventus. “Tenho uma relação maravilhosa com Tonali, falei com ele poucos dias antes do início da temporada sobre a minha possível transferência para a Juve, e ele me disse: ‘Ah, uma escolha excelente’", revelou Woltemade.

Na temporada passada, os jogadores estrangeiros em torno de Tonali, Woltemade e Malick Thiaw costumavam almoçar juntos com frequência. Thiaw, assim como Woltemade, jogador da seleção alemã, atuou anteriormente no Milan. "Os dois sempre

falaram de forma positiva comigo sobre a liga italiana, agora finalmente eu também posso falar sobre isso. Tonali me escreveu depois para me parabenizar pela minha assinatura com a Juve, mas ainda não tive a oportunidade de falar com ele nesta semana.”


  • Com qual jogador Nick Woltemade é comparado na Juventus?

    Pouco depois da transferência de Woltemade, a lenda da Juve Gianluigi Buffon comparou o alemão ao ex-atacante da Juventus Zlatan Ibrahimovic. “Ser citado na mesma frase que Ibrahimovic, ainda mais dito por Buffon, é incrível. Quando você ouve jogadores desse nível falando sobre você, é uma sensação realmente muito boa, por isso eu realmente valorizei muito quando ele me comparou a Ibrahomovic e espero poder dizer, um dia, que consegui repetir o que ele fez. Buffon é uma lenda, só o fato de ele pronunciar o meu nome já me deixa orgulhoso.”

    A comparação deixou Woltemade ainda mais feliz porque Ibrahimovic “sempre foi um exemplo para mim”. “Ele foi um jogador que eu gostava de ver, pela técnica, pelas habilidades e pela mobilidade, aprendi muito ao observá-lo. Ele sempre foi um ídolo para mim.”


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  • O que Nick Woltemade pensa sobre seu técnico Luciano Spalletti?

    "Quando encontrei Spalletti pela primeira vez com a minha família, eu disse: 'Aura'. Ele tem uma aura enorme. Passa tranquilidade, mas é muito claro no que quer, tanto em campo quanto fora dele. Ele me ajuda muito e começou imediatamente a trabalhar muito comigo para me tornar melhor. Tenho certeza de que, com ele, vou me tornar um jogador melhor."



    Spalletti, que cria cavalos nas horas vagas, havia comparado Woltemade a um cavalo frísio após a estreia dele contra o Milan. "Spalletti me comparou a um cavalo frísio? Conheço essa comparação, nunca vi essa raça de cavalo na Alemanha, mas sei que a intenção era me descrever como um jogador alto, mas que é bom com a bola, um cara legal que se dá bem com todo mundo. Espero ver esse cavalo ao vivo algum dia, por enquanto posso confiar nele e acreditar em sua palavra", disse Woltemade.


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