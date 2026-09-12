Woltemade revelou a Tonali, com quem jogou na temporada passada pelo Newcastle United na Premier League, alguns dias antes do fim do prazo de transferências, que estava negociando com a Juventus. “Tenho uma relação maravilhosa com Tonali, falei com ele poucos dias antes do início da temporada sobre a minha possível transferência para a Juve, e ele me disse: ‘Ah, uma escolha excelente’", revelou Woltemade.

Na temporada passada, os jogadores estrangeiros em torno de Tonali, Woltemade e Malick Thiaw costumavam almoçar juntos com frequência. Thiaw, assim como Woltemade, jogador da seleção alemã, atuou anteriormente no Milan. "Os dois sempre

falaram de forma positiva comigo sobre a liga italiana, agora finalmente eu também posso falar sobre isso. Tonali me escreveu depois para me parabenizar pela minha assinatura com a Juve, mas ainda não tive a oportunidade de falar com ele nesta semana.”



