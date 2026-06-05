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England Training & Press ConferenceGetty Images Sport
Chris Burton

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“Ele tem que ganhar” – Thomas Tuchel afirma que a conquista da Copa do Mundo é imprescindível após ser contratado pela Inglaterra para levantar troféus

T. Tuchel
Inglaterra
Copa do Mundo

Thomas Tuchel recebeu uma renovação de contrato da Federação Inglesa de Futebol sem ter ainda provado seu valor em um grande torneio, e Robbie Fowler afirmou ao GOAL que o técnico alemão “precisa vencer” a Copa do Mundo de 2026 para justificar essa demonstração de confiança. O ex-técnico do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique foi nomeado pela seleção inglesa devido ao seu histórico de conquistas concretas.

  • A Inglaterra pretende pôr fim a 60 anos de sofrimento

    No futebol masculino, a Inglaterra está há 60 anos sem ter nada para comemorar no cenário internacional de seleções adultas. As lendas de 1966 continuam a ser a última conquista em um palmarés bastante escasso.

    Gareth Southgate, que foi nomeado cavaleiro e tornou-se Sir graças às suas conquistas no mais exigente dos cargos de treinador, chegou mais perto do que qualquer outro de quebrar essa sequência de insucesso. Ele levou os Três Leões a uma semifinal da Copa do Mundo e a duas finais consecutivas do Campeonato Europeu.

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  • TuchelGetty Images

    Contrato de Tuchel com a Inglaterra é prorrogado até a Euro 2028

    Após a decisão de se aposentar na sequência da derrota para a Espanha na Euro 2024, o bastão da seleção inglesa foi passado a Tuchel. Ele assinou um contrato inicial de 18 meses, válido até o final da Copa do Mundo deste verão. A campanha de qualificação para o torneio transcorreu sem percalços.

    Isso levou o técnico de 52 anos a receber mais um ciclo de torneios, que incluirá a Eurocopa em casa em 2028, mas será que a FA agiu precipitadamente? Tuchel ainda não teve a chance de se testar como líder da seleção dos Três Leões em um ambiente competitivo.

  • Qual é a meta mínima de Tuchel para a Copa do Mundo de 2026?

    Questionado sobre qual é agora o requisito mínimo para evitar que sejam feitas perguntas incômodas, o ex-atacante da Inglaterra Fowler — falando em parceria com a BetMGM — disse ao GOAL durante uma entrevista exclusiva: “Esse é um assunto delicado para mim, porque acho que, quando você olha para a Inglaterra no passado, com as duas finais do Campeonato Europeu, obviamente a semifinal da Copa do Mundo, e então a FA vem a público e diz: ‘bem, algo precisa acontecer, precisamos vencer’.

    “Quando se olha para a FA e para o pré-requisito que eles estabeleceram para a contratação de um novo técnico, eles queriam alguém com histórico de conquistas e sucesso.

    “Para mim, Gareth Southgate foi um bom técnico da Inglaterra. Ele chegou às fases finais do Campeonato Europeu, é claro, e obviamente da Copa do Mundo, e sabemos disso. Mas eles provavelmente queriam alguém que os levasse até o fim. Então, obviamente, Tuchel é o homem certo para vir e fazer isso.

    “Para mim, chegar às quartas de final e às semifinais da Copa do Mundo não faz diferença alguma. Acho que ele precisa ganhar o título.

    “Espero que isso não soe muito errado em relação a ele, porque acho que ele é um bom técnico, acho que ele vai querer ganhar, é claro que vai, e vai fazer tudo o que puder, e ele é capaz de ganhar. Mas acho que o pré-requisito do que a FA estava dizendo, acho que eles estavam essencialmente dizendo que querem alguém que tenha que ganhar um torneio. E o torneio é agora. Acho que ele tem que ganhar.”


  • FBL-WC-2026-TROPHY-TOURAFP

    Será que Tuchel conseguirá ter sucesso onde Robson, Eriksson e Southgate fracassaram?

    Tuchel está plenamente ciente da pressão e das expectativas que recaem sobre ele. A Inglaterra ousa sonhar em ver o futebol “voltar para casa” novamente desde que Bobby Moore ergueu o troféu da Copa do Mundo no Estádio de Wembley, há cerca de seis décadas.

    Grandes nomes — de Don Revie, Sir Bobby Robson e Terry Venables a Glenn Hoddle, Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello — não conseguiram levar os Três Leões de volta ao pódio dos vencedores.

    A busca de Tuchel para reverter essa tendência terá início — após os amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica — quando a Inglaterra enfrentar a Croácia no AT&T Stadium, no Texas, em 17 de junho. A Inglaterra enfrentará Gana e o Panamá no Grupo L, com o plano de criar um impulso inicial suficiente para que uma forte arrancada rumo à meta dourada possa ser lançada.

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