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“Ele tem que ganhar” – Thomas Tuchel afirma que a conquista da Copa do Mundo é imprescindível após ser contratado pela Inglaterra para levantar troféus
A Inglaterra pretende pôr fim a 60 anos de sofrimento
No futebol masculino, a Inglaterra está há 60 anos sem ter nada para comemorar no cenário internacional de seleções adultas. As lendas de 1966 continuam a ser a última conquista em um palmarés bastante escasso.
Gareth Southgate, que foi nomeado cavaleiro e tornou-se Sir graças às suas conquistas no mais exigente dos cargos de treinador, chegou mais perto do que qualquer outro de quebrar essa sequência de insucesso. Ele levou os Três Leões a uma semifinal da Copa do Mundo e a duas finais consecutivas do Campeonato Europeu.
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Contrato de Tuchel com a Inglaterra é prorrogado até a Euro 2028
Após a decisão de se aposentar na sequência da derrota para a Espanha na Euro 2024, o bastão da seleção inglesa foi passado a Tuchel. Ele assinou um contrato inicial de 18 meses, válido até o final da Copa do Mundo deste verão. A campanha de qualificação para o torneio transcorreu sem percalços.
Isso levou o técnico de 52 anos a receber mais um ciclo de torneios, que incluirá a Eurocopa em casa em 2028, mas será que a FA agiu precipitadamente? Tuchel ainda não teve a chance de se testar como líder da seleção dos Três Leões em um ambiente competitivo.
Qual é a meta mínima de Tuchel para a Copa do Mundo de 2026?
Questionado sobre qual é agora o requisito mínimo para evitar que sejam feitas perguntas incômodas, o ex-atacante da Inglaterra Fowler — falando em parceria com a BetMGM — disse ao GOAL durante uma entrevista exclusiva: “Esse é um assunto delicado para mim, porque acho que, quando você olha para a Inglaterra no passado, com as duas finais do Campeonato Europeu, obviamente a semifinal da Copa do Mundo, e então a FA vem a público e diz: ‘bem, algo precisa acontecer, precisamos vencer’.
“Quando se olha para a FA e para o pré-requisito que eles estabeleceram para a contratação de um novo técnico, eles queriam alguém com histórico de conquistas e sucesso.
“Para mim, Gareth Southgate foi um bom técnico da Inglaterra. Ele chegou às fases finais do Campeonato Europeu, é claro, e obviamente da Copa do Mundo, e sabemos disso. Mas eles provavelmente queriam alguém que os levasse até o fim. Então, obviamente, Tuchel é o homem certo para vir e fazer isso.
“Para mim, chegar às quartas de final e às semifinais da Copa do Mundo não faz diferença alguma. Acho que ele precisa ganhar o título.
“Espero que isso não soe muito errado em relação a ele, porque acho que ele é um bom técnico, acho que ele vai querer ganhar, é claro que vai, e vai fazer tudo o que puder, e ele é capaz de ganhar. Mas acho que o pré-requisito do que a FA estava dizendo, acho que eles estavam essencialmente dizendo que querem alguém que tenha que ganhar um torneio. E o torneio é agora. Acho que ele tem que ganhar.”
- AFP
Será que Tuchel conseguirá ter sucesso onde Robson, Eriksson e Southgate fracassaram?
Tuchel está plenamente ciente da pressão e das expectativas que recaem sobre ele. A Inglaterra ousa sonhar em ver o futebol “voltar para casa” novamente desde que Bobby Moore ergueu o troféu da Copa do Mundo no Estádio de Wembley, há cerca de seis décadas.
Grandes nomes — de Don Revie, Sir Bobby Robson e Terry Venables a Glenn Hoddle, Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello — não conseguiram levar os Três Leões de volta ao pódio dos vencedores.
A busca de Tuchel para reverter essa tendência terá início — após os amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica — quando a Inglaterra enfrentar a Croácia no AT&T Stadium, no Texas, em 17 de junho. A Inglaterra enfrentará Gana e o Panamá no Grupo L, com o plano de criar um impulso inicial suficiente para que uma forte arrancada rumo à meta dourada possa ser lançada.