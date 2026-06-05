“Ele tem que ganhar” – Thomas Tuchel afirma que a conquista da Copa do Mundo é imprescindível após ser contratado pela Inglaterra para levantar troféus

Questionado sobre qual é agora o requisito mínimo para evitar que sejam feitas perguntas incômodas, o ex-atacante da Inglaterra Fowler — falando em parceria com a BetMGM — disse ao GOAL durante uma entrevista exclusiva: “Esse é um assunto delicado para mim, porque acho que, quando você olha para a Inglaterra no passado, com as duas finais do Campeonato Europeu, obviamente a semifinal da Copa do Mundo, e então a FA vem a público e diz: ‘bem, algo precisa acontecer, precisamos vencer’.

“Quando se olha para a FA e para o pré-requisito que eles estabeleceram para a contratação de um novo técnico, eles queriam alguém com histórico de conquistas e sucesso.

“Para mim, Gareth Southgate foi um bom técnico da Inglaterra. Ele chegou às fases finais do Campeonato Europeu, é claro, e obviamente da Copa do Mundo, e sabemos disso. Mas eles provavelmente queriam alguém que os levasse até o fim. Então, obviamente, Tuchel é o homem certo para vir e fazer isso.

“Para mim, chegar às quartas de final e às semifinais da Copa do Mundo não faz diferença alguma. Acho que ele precisa ganhar o título.

“Espero que isso não soe muito errado em relação a ele, porque acho que ele é um bom técnico, acho que ele vai querer ganhar, é claro que vai, e vai fazer tudo o que puder, e ele é capaz de ganhar. Mas acho que o pré-requisito do que a FA estava dizendo, acho que eles estavam essencialmente dizendo que querem alguém que tenha que ganhar um torneio. E o torneio é agora. Acho que ele tem que ganhar.”



