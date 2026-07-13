Pois, em uma entrevista ao jornal esportivo espanhol “As”, Escudé, que disputou 13 partidas pela seleção francesa, afirma agora: “Ele surgiu do nada. A França já o tinha no radar, mas ele é um jogador que ainda nos surpreende, porque nasceu na Inglaterra e cresceu lá, fora do sistema de formação de jovens talentos da França.”
Traduzido por
"Ele surgiu do nada!" Michael Olise causa grande espanto e declarações curiosas em um ex-jogador da seleção nacional
Declarações que certamente devem causar espanto, afinal, apesar de ter nascido em Londres, Olise passou por todas as seleções de base da Equipe Tricolore. No entanto, o jogador, hoje com 24 anos, só fez sua estreia há dois anos, em setembro de 2024, depois de ter se transferido do Crystal Palace para o Bayern de Munique e de ter conquistado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Verão com a seleção sub-23 da França.
Seu técnico na época era ninguém menos que Thierry Henry, que já intuía, naquela época, o grande jogador que Olise se tornaria. “Ele fazia coisas nos treinos que te obrigavam a se conter para não simplesmente gritar ‘Uau!’. Naquela época, conversei com meu assistente e perguntei: ‘Você viu o que ele acabou de fazer?’ Olise está simplesmente em outro planeta”, elogiou Henry à Fox.
- Getty Images Sport
Henry: “Michael Olise é o jogador mais importante” para a França
É verdade que Kylian Mbappé sempre será o “MVP” da Seleção Francesa, “porque Kylian apresenta números que ninguém alcança. Mas o jogador mais importante é Michael Olise”, afirmou Henry com convicção. O astro do FC Bayern é “um fenômeno” — especialmente na posição em que tem jogado sob o comando de Didier Deschamps desde o segundo tempo da primeira partida da fase de grupos contra o Senegal.
Pois, ao contrário do que acontece no time de Munique, Olise não atua na ala direita, mas como meia-atacante atrás de Mbappé. Atualmente, ele soma cinco assistências em seis jogos da Copa do Mundo. “Ele vê coisas que os outros não veem. Ele as vê com perfeição e rapidez. Que jogador!”, disse Henry, que também destacou que Olise não poupa esforços na defesa. “O que ele faz quando não está com a bola é incomparável. Normalmente, jogadores com tanto talento técnico esquecem suas obrigações defensivas. Ele não.”
Escudé, que aparentemente continua surpreso com Olise, também concordou: “Na França, falou-se muito sobre a possível lacuna entre o ataque e a defesa, sobre o fato de a equipe se dividir em duas partes. Mas os esforços de Ousmane Dembélé e Olise, que ajudam incansavelmente a recuperar a posse de bola, também ajudam a defesa.”
Após mais uma atuação convincente nas quartas de final contra o Marrocos (2 a 0) na noite de terça-feira (21h CET), Olise enfrentará agora a Espanha pela França na semifinal da Copa do Mundo.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.