"Ele surgiu do nada!" Michael Olise causa grande espanto e declarações curiosas em um ex-jogador da seleção nacional

É verdade que Kylian Mbappé sempre será o “MVP” da Seleção Francesa, “porque Kylian apresenta números que ninguém alcança. Mas o jogador mais importante é Michael Olise”, afirmou Henry com convicção. O astro do FC Bayern é “um fenômeno” — especialmente na posição em que tem jogado sob o comando de Didier Deschamps desde o segundo tempo da primeira partida da fase de grupos contra o Senegal.

Pois, ao contrário do que acontece no time de Munique, Olise não atua na ala direita, mas como meia-atacante atrás de Mbappé. Atualmente, ele soma cinco assistências em seis jogos da Copa do Mundo. “Ele vê coisas que os outros não veem. Ele as vê com perfeição e rapidez. Que jogador!”, disse Henry, que também destacou que Olise não poupa esforços na defesa. “O que ele faz quando não está com a bola é incomparável. Normalmente, jogadores com tanto talento técnico esquecem suas obrigações defensivas. Ele não.”

Escudé, que aparentemente continua surpreso com Olise, também concordou: “Na França, falou-se muito sobre a possível lacuna entre o ataque e a defesa, sobre o fato de a equipe se dividir em duas partes. Mas os esforços de Ousmane Dembélé e Olise, que ajudam incansavelmente a recuperar a posse de bola, também ajudam a defesa.”

Após mais uma atuação convincente nas quartas de final contra o Marrocos (2 a 0) na noite de terça-feira (21h CET), Olise enfrentará agora a Espanha pela França na semifinal da Copa do Mundo.