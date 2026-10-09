O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, comentou as declarações do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que afirmou que Cole Palmer perde jogos demais da seleção. Palmer não se apresentou à seleção da Inglaterra durante a recente janela internacional de três semanas e, em vez disso, optou por permanecer em Cobham para se recuperar.

Alonso descartou as sugestões de que o jogador de 24 anos não tenha comprometimento com a seleção.

O treinador do Chelsea explicou que o controle da carga física segue sendo a prioridade para o desempenho a longo prazo.