Dave Shopland
Traduzido por
'Ele precisa estar em plena forma!' - Xabi Alonso rebate após Thomas Tuchel mirar Cole Palmer
Alonso responde às críticas de Tuchel
O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, comentou as declarações do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que afirmou que Cole Palmer perde jogos demais da seleção. Palmer não se apresentou à seleção da Inglaterra durante a recente janela internacional de três semanas e, em vez disso, optou por permanecer em Cobham para se recuperar.
Alonso descartou as sugestões de que o jogador de 24 anos não tenha comprometimento com a seleção.
O treinador do Chelsea explicou que o controle da carga física segue sendo a prioridade para o desempenho a longo prazo.
- Getty Images Sport
Comprometimento comprovado quando estiver totalmente em forma
Quando foi questionado se as críticas sobre o comprometimento de Palmer com a seleção eram injustas, Alonso fez uma defesa clara. "Ele está comprometido, mas precisa estar totalmente em forma para jogar e, quando estiver totalmente em forma, vai aproveitar seus minutos", afirmou Alonso.
"Precisamos dele nesse momento, o clube e a seleção."
"Ele treinou na última semana. Ele se sentiu melhor. Não quisemos apressar porque tínhamos tempo suficiente."
Evitando riscos após atuações difíceis
Alonso destacou que forçar jogadores a atuar com desconforto prejudica tanto o indivíduo quanto a equipe, citando as dificuldades de Palmer contra o Brentford antes da pausa. "O mais importante para Cole é estar totalmente em forma, que ele aproveite seu jogo, que esteja se sentindo bem", observou o treinador.
"Sempre que não está, como no jogo contra o Brentford, nós pudemos ver isso."
A janela de três semanas deu à equipe médica tempo de sobra para conduzir sua reabilitação.
- Getty Images Sport
Meia estrela pronto para o Bournemouth
Com sua recuperação concluída, Palmer deve ter papel de destaque quando o Chelsea receber o Bournemouth em Stamford Bridge. Alonso demonstrou satisfação por ter seu principal articulador à disposição para uma intensa sequência de cinco jogos da Premier League antes da próxima pausa.
Palmer buscará ter uma atuação decisiva na tarde de sábado.
O Chelsea espera que seu retorno inspire a equipe a voltar a vencer.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.