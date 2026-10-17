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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Ele pode jogar em qualquer posição!”: Luis Enrique revela o que mais o empolga em Maghnes Akliouche

PSG
Luis Enrique
M. Akliouche
Strasbourg x PSG
Strasbourg
Campeonato Francês

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogiou a adaptação sem dificuldades e a qualidade técnica de Maghnes Akliouche antes da visita ao Strasbourg, neste sábado, pela Ligue 1. O treinador espanhol destacou a versatilidade do jogador da seleção francesa, enquanto o PSG busca entrar no grupo dos três primeiros.

  • Enrique elogia impacto de Akliouche no bom início do PSG

    O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, afirmou estar totalmente satisfeito com as atuações de Maghnes Akliouche desde sua chegada à capital francesa. O PSG visita o Strasbourg no Stade de la Meinau pela 7ª rodada, em busca da quarta vitória consecutiva na Ligue 1.

    Em sexto lugar na tabela após um início lento, o PSG tenta manter o embalo depois das vitórias sobre Brest, Marseille e Le Mans em competições nacionais.

    Akliouche se firmou como uma peça criativa importante no esquema ofensivo de Enrique, atuando em diferentes posições.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Técnico prioriza o desempenho geral em vez das estatísticas de gols

    Ao falar com a imprensa antes da partida de sábado, Enrique elogiou a versatilidade e a dedicação do meio-campista da seleção. “Vocês conhecem bem o caráter dele. Ele também é jogador de seleção”, observou Enrique sobre Akliouche. “Independentemente da personalidade dele, o que mais me interessa é sua capacidade futebolística.”

    “Ele começou muito bem a temporada; pode jogar em qualquer posição e estou satisfeito com a forma como se adaptou.”

    “Não dou tanta importância ao número de gols que ele marca nem às assistências; acima de tudo, vejo que ele vem fazendo boas atuações.”

  • Akliouche é peça-chave no sistema de alta intensidade de Enrique

    Enrique explicou os princípios centrais de sua filosofia tática e ressaltou que todos os jogadores de ataque precisam contribuir muito para a pressão sem a bola. “É simples. É preciso correr muito e jogar um futebol bonito”, explicou o técnico do PSG.

    “Não se trata de idade; depende das suas qualidades e da sua mentalidade. É preciso atacar e defender como equipe. É simples assim!”

    A versatilidade tática de Akliouche permite ao PSG fazer rodízio de jogadores durante uma sequência exigente de jogos nacionais e europeus.

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  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLA-TRAININGAFP

    PSG busca entrar entre os três primeiros no Meinau

    O Paris Saint-Germain terá um teste difícil diante do Strasbourg, invicto em casa e que conta com nomes importantes como Filip Jorgensen e Conrad Harder.

    A equipe de Enrique buscará os três pontos na Alsácia antes de voltar a campo pela Champions League da UEFA três dias depois.

    Uma vitória no Meinau levaria o Paris Saint-Germain de volta às três primeiras posições da Ligue 1.

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