“Ele pode jogar em qualquer posição!”: Luis Enrique revela o que mais o empolga em Maghnes Akliouche

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, afirmou estar totalmente satisfeito com as atuações de Maghnes Akliouche desde sua chegada à capital francesa. O PSG visita o Strasbourg no Stade de la Meinau pela 7ª rodada, em busca da quarta vitória consecutiva na Ligue 1.

Em sexto lugar na tabela após um início lento, o PSG tenta manter o embalo depois das vitórias sobre Brest, Marseille e Le Mans em competições nacionais.

Akliouche se firmou como uma peça criativa importante no esquema ofensivo de Enrique, atuando em diferentes posições.