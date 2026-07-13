O próprio Ronaldo deixou em aberto seu futuro logo após a eliminação, afirmando apenas que agora poderia encerrar o capítulo das Copas do Mundo com a “consciência tranquila”. “Dei o meu melhor, conquistei três títulos com Portugal — antes de Cristiano Ronaldo, eram zero títulos”, disse ele com determinação, afirmando que o título do Euro de 2016 tinha para ele “o mesmo significado” que uma conquista da Copa do Mundo. Além disso, CR7 conquistou duas vezes a Liga das Nações com Portugal.

Ele disse que, após a eliminação, quer “manter a cabeça fria, ficar calmo e, então, tomar a melhor decisão”. É provável que essa decisão aponte para que sua 233ª partida pela seleção portuguesa (146 gols) ainda não tenha sido a última. E isso apesar de as atuações de Ronaldo na fase final nos EUA, Canadá e México terem sido vistas com olhos bastante críticos. Após a eliminação nas oitavas de final, o The Athletic, por exemplo, avaliou: “O espetáculo acabou.” E acrescentou: Ronaldo teria mostrado na Copa do Mundo “o que ele realmente é: um homem de 41 anos tentando voltar no tempo”.

Até mesmo antigos companheiros do futebol mundial não pouparam críticas, por vezes devastadoras, ao fato de que CR7, apesar de sua idade avançada, ainda fosse titular em uma seleção portuguesa repleta de talentos, mas que, por vezes, demonstrasse falta de conexão com o jogo. “É o ego dele que mantém a equipe refém”, reclamou, por exemplo, Zlatan Ibrahimović na Fox Sports. O fato de Ronaldo ainda poder ser escalado como titular seja uma “loucura impulsionada pela nostalgia”.

Ronaldo encerrou a Copa do Mundo com três gols em cinco partidas. Dois deles foram marcados na goleada sobre o azarão do Uzbequistão, que se mostrou totalmente sobrecarregado, na fase de grupos; contra a Croácia, nas oitavas de final, ele marcou o gol de empate em um pênalti. Gonçalo Ramos, que entrou como reserva e há quatro anos havia tirado dele a vaga de titular na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2022, marcou de cabeça pouco antes do fim, fechando o placar em 2 a 1.