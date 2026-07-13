“Enquanto ele jogar e estiver em condições de ser convocado, vou levá-lo”, disse o técnico de 71 anos, que pretende levar Portugal à Copa do Mundo de 2030 e tem um contrato com a federação válido até lá. CR7 é “um símbolo do futebol português”, que desempenha um papel decisivo no vestiário.
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"Ele nunca será um problema!" Decisão surpreendente sobre Cristiano Ronaldo é anunciada após a eliminação na Copa do Mundo
O fato de Jorge Jesus falar muito bem de Ronaldo e nem sequer pensar em encerrar a carreira dele na seleção com exclusões já era considerado provável antes mesmo de ele assumir o cargo. Jesus e o jogador de 41 anos já trabalharam juntos no Al-Nassr no ano passado e, juntos, conquistaram finalmente o tão sonhado título de campeão da Saudi Pro League para Ronaldo.
Embora ele próprio ainda não tenha conversado com Ronaldo, Jesus deixou bem claro: “Ele nunca será um problema. Nem para a seleção, nem para mim. Tive a honra de trabalhar com ele nos últimos anos. E é realmente fácil trabalhar com ele.”
Roberto Martínez havia se demitido após a amarga eliminação de última hora de Portugal contra a Espanha na Copa do Mundo, abrindo assim caminho para Jesus como novo técnico da seleção. Agora, ele é considerado o principal candidato ao cargo de técnico da seleção da Escócia.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo no time titular de Portugal? “Loucura motivada pela nostalgia”
O próprio Ronaldo deixou em aberto seu futuro logo após a eliminação, afirmando apenas que agora poderia encerrar o capítulo das Copas do Mundo com a “consciência tranquila”. “Dei o meu melhor, conquistei três títulos com Portugal — antes de Cristiano Ronaldo, eram zero títulos”, disse ele com determinação, afirmando que o título do Euro de 2016 tinha para ele “o mesmo significado” que uma conquista da Copa do Mundo. Além disso, CR7 conquistou duas vezes a Liga das Nações com Portugal.
Ele disse que, após a eliminação, quer “manter a cabeça fria, ficar calmo e, então, tomar a melhor decisão”. É provável que essa decisão aponte para que sua 233ª partida pela seleção portuguesa (146 gols) ainda não tenha sido a última. E isso apesar de as atuações de Ronaldo na fase final nos EUA, Canadá e México terem sido vistas com olhos bastante críticos. Após a eliminação nas oitavas de final, o The Athletic, por exemplo, avaliou: “O espetáculo acabou.” E acrescentou: Ronaldo teria mostrado na Copa do Mundo “o que ele realmente é: um homem de 41 anos tentando voltar no tempo”.
Até mesmo antigos companheiros do futebol mundial não pouparam críticas, por vezes devastadoras, ao fato de que CR7, apesar de sua idade avançada, ainda fosse titular em uma seleção portuguesa repleta de talentos, mas que, por vezes, demonstrasse falta de conexão com o jogo. “É o ego dele que mantém a equipe refém”, reclamou, por exemplo, Zlatan Ibrahimović na Fox Sports. O fato de Ronaldo ainda poder ser escalado como titular seja uma “loucura impulsionada pela nostalgia”.
Ronaldo encerrou a Copa do Mundo com três gols em cinco partidas. Dois deles foram marcados na goleada sobre o azarão do Uzbequistão, que se mostrou totalmente sobrecarregado, na fase de grupos; contra a Croácia, nas oitavas de final, ele marcou o gol de empate em um pênalti. Gonçalo Ramos, que entrou como reserva e há quatro anos havia tirado dele a vaga de titular na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2022, marcou de cabeça pouco antes do fim, fechando o placar em 2 a 1.
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