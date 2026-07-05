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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ele fica no banco... Divisão na seleção portuguesa choca Ronaldo diante da Espanha

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Cristiano Ronaldo continua sendo o maior nome de Portugal, mas também se tornou o maior motivo de polêmica, antes do confronto decisivo contra a Espanha, na noite desta segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal Marca” informou, em reportagem, que há uma grande divisão na opinião pública portuguesa quanto à participação de Ronaldo na escalação titular durante o confronto contra a Espanha.

O ex-goleiro da seleção portuguesa, Beto, foi enfático em sua defesa de Cristiano: para ele, as críticas não fazem sentido, pois o atacante ainda é um jogador capaz de fazer a diferença.

“Não entendo essa polêmica”, disse Beto. “Portugal precisa entender que Cristiano já não é o mesmo jogador que era há alguns anos, mas continua sendo um atacante letal dentro da grande área.”

Beto considera que Portugal ainda não conseguiu se adaptar à nova versão de Ronaldo.

Ele acrescentou: “Ele agora é um atacante puro dentro da área, um jogador que precisa de cruzamentos e bolas lançadas para a área. E quando as oportunidades chegam, ele continua decisivo”.

Ele foi ainda mais longe, afirmando que, se estivesse do lado espanhol, não gostaria de ver Ronaldo em campo.

Ele disse: “Se eu fosse espanhol, também não gostaria que Cristiano jogasse. Quando ele está dentro da área, tudo pode acontecer. Além disso, ele atrai dois ou três defensores e abre espaços para os companheiros”.

O ex-goleiro comparou a situação de Portugal com o que aconteceu com a Argentina e Lionel Messi, dizendo: “A Argentina entendeu como jogar para o Messi. E Portugal também precisa entender como tirar o máximo proveito do Cristiano”.

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Portugal está dividido em relação a Ronaldo

    Mas a realidade em Portugal parece bem diferente: o jornalista português José Souza, que atualmente trabalha em Madri, admite que Ronaldo não conta mais com o consenso de que desfrutava anos atrás.

    “É uma loucura. No momento, diria que está 50-50. Há muitos que ainda defendem Cristiano, e muitos outros que acham que Gonzalo Ramos deveria ser titular”, afirmou.

    Segundo Souza, a polêmica está intimamente ligada à idade do atacante.

    Ele acrescentou: “Quando ele tinha 28 anos, ninguém questionava Cristiano. Agora, com 41 anos, há quem ache que ele se tornou um problema para a Portugal, em vez de ser uma solução”.

    Já a jornalista Matilde Peniol, do jornal A Bola, também defendeu o capitão da seleção portuguesa, mas acrescentou um ponto importante, considerando que os problemas da seleção são muito mais profundos.

    Ela disse: “Seria muito injusto dizer que todos os problemas de Portugal são causados por Cristiano Ronaldo”.

    Matilde acredita que o verdadeiro problema está no desempenho coletivo, observando que “o meio-campo não está jogando no nível esperado. Nem Bruno Fernandes, nem Vitinha, nem João Neves estão fazendo uma boa Copa do Mundo. Para mim, o melhor jogador da seleção portuguesa é Diogo Costa”.

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    A polêmica se estende a Roberto Martínez

    A polêmica em Portugal não se limita apenas a Cristiano, mas se estende também ao técnico Roberto Martínez.

    José Souza afirma que o técnico da seleção portuguesa ainda suscita muitas dúvidas, apesar de ter levado a Portugal ao título da Liga das Nações.

    “Ele é uma figura extremamente controversa”, disse Souza. “Muitos acreditam que, mesmo que ganhe a Copa do Mundo, ele será demitido após o fim do torneio.”

    Ele também considera que há um fator relacionado à identidade nacional que intensifica as críticas.

    E acrescentou: “O fato de ele não ser português também alimenta essa polêmica. Se fosse um técnico português, talvez não houvesse toda essa discussão em torno dele”.

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