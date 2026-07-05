Ele fica no banco... Divisão na seleção portuguesa choca Ronaldo diante da Espanha

Cristiano Ronaldo continua sendo o maior nome de Portugal, mas também se tornou o maior motivo de polêmica, antes do confronto decisivo contra a Espanha, na noite desta segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal “Marca” informou, em reportagem, que há uma grande divisão na opinião pública portuguesa quanto à participação de Ronaldo na escalação titular durante o confronto contra a Espanha.

O ex-goleiro da seleção portuguesa, Beto, foi enfático em sua defesa de Cristiano: para ele, as críticas não fazem sentido, pois o atacante ainda é um jogador capaz de fazer a diferença.

“Não entendo essa polêmica”, disse Beto. “Portugal precisa entender que Cristiano já não é o mesmo jogador que era há alguns anos, mas continua sendo um atacante letal dentro da grande área.”

Beto considera que Portugal ainda não conseguiu se adaptar à nova versão de Ronaldo.

Ele acrescentou: “Ele agora é um atacante puro dentro da área, um jogador que precisa de cruzamentos e bolas lançadas para a área. E quando as oportunidades chegam, ele continua decisivo”.

Ele foi ainda mais longe, afirmando que, se estivesse do lado espanhol, não gostaria de ver Ronaldo em campo.

Ele disse: “Se eu fosse espanhol, também não gostaria que Cristiano jogasse. Quando ele está dentro da área, tudo pode acontecer. Além disso, ele atrai dois ou três defensores e abre espaços para os companheiros”.

O ex-goleiro comparou a situação de Portugal com o que aconteceu com a Argentina e Lionel Messi, dizendo: “A Argentina entendeu como jogar para o Messi. E Portugal também precisa entender como tirar o máximo proveito do Cristiano”.