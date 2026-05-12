"Ele está completamente arrasado": notícia amarga sobre a Copa do Mundo para estrela da Bundesliga

Pouco antes, o site Fotbollskanalen já havia noticiado que Larsson ficaria de fora da Copa do Mundo: “Ele recebeu uma ligação informando que não faria parte da seleção e Hugo está completamente arrasado. Ele esteve presente o tempo todo, mas agora não vai participar”, cita o portal sueco uma fonte interna.

Larsson sempre esteve no elenco nas últimas convocações da seleção sueca, mesmo não tendo jogado nem um minuto nas partidas das eliminatórias contra a Ucrânia e a Polônia, em março.

Sua última participação foi na derrota por 0 a 2 nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Kosovo, em setembro de 2025. Em seguida, o jogador de 21 anos perdeu alguns jogos pela seleção devido a uma lesão muscular.