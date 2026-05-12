Conforme anunciou o técnico da seleção nacional, Graham Potter, na terça-feira, o jogador de 21 anos do SGE não fará parte da convocação de 26 jogadores que representará os escandinavos no torneio que será realizado no verão nos EUA, Canadá e México.
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"Ele está completamente arrasado": notícia amarga sobre a Copa do Mundo para estrela da Bundesliga
Pouco antes, o site Fotbollskanalen já havia noticiado que Larsson ficaria de fora da Copa do Mundo: “Ele recebeu uma ligação informando que não faria parte da seleção e Hugo está completamente arrasado. Ele esteve presente o tempo todo, mas agora não vai participar”, cita o portal sueco uma fonte interna.
Larsson sempre esteve no elenco nas últimas convocações da seleção sueca, mesmo não tendo jogado nem um minuto nas partidas das eliminatórias contra a Ucrânia e a Polônia, em março.
Sua última participação foi na derrota por 0 a 2 nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Kosovo, em setembro de 2025. Em seguida, o jogador de 21 anos perdeu alguns jogos pela seleção devido a uma lesão muscular.
Larsson decepciona no Eintracht Frankfurt
No entanto, a verdade é que Larsson não está tendo uma temporada muito convincente com a camisa do Eintracht Frankfurt. Embora tenha sido titular constante sob o comando do técnico Albert Riera e de seu antecessor, Dino Toppmöller, ele não conseguiu repetir o bom desempenho do ano anterior.
Assim, após um total de 34 partidas oficiais, ele soma apenas dois gols e três assistências. Também na seleção nacional, seu desempenho deixa a desejar, sem nenhuma participação em gols em doze partidas.
Convocatória da Suécia para a Copa do Mundo: Kulusevski também não está na lista
Além de Larsson, também estão ausentes Dejan Kulusevski, do Tottenham Hotspur, que perdeu toda a temporada devido a uma cirurgia no joelho, e Roony Bardghji, do FC Barcelona.