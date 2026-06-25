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OchoaGetty Images

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"Ele é uma lenda!" Uma figura icônica da Copa do Mundo vive uma despedida digna de conto de fadas

Copa do Mundo
Tchéquia x México
Tchéquia
México
G. Ochoa

Guillermo Ochoa fez uma reverência diante de sua “sala de estar”, deu um beijinho carinhoso em cada uma das traves e, com lágrimas nos olhos, deixou que seus companheiros de time o levantassem no ar.

"Meu primeiro jogo foi no Estádio dos Astecas, meu último jogo foi no Estádio dos Astecas. Foi um belíssimo capítulo final da minha carreira. Muito obrigado a todos", disse o icônico goleiro mexicano de 40 anos e herói nacional após sua emocionante e possivelmente última atuação no grande palco mundial.

  • Na vitória por 3 a 0 (0 a 0) do México — co-anfitrião da Copa do Mundo e já garantido como líder do grupo — contra a República Tcheca, Ochoa entrou em campo aos 78 minutos, substituindo o goleiro titular Raúl Rangel em meio à torcida estrondosa de mais de 80 mil torcedores, e assumiu a braçadeira de capitão em sua sexta participação na Copa do Mundo. Ele deu início ao gol de 3 a 0 marcado por Álvaro Fidalgo (90'+4) com um lançamento longo, levantou os braços para o céu e animou a torcida.

    “Ele é uma lenda do futebol mundial e é mexicano”, elogiou o técnico da seleção, Javier Aguirre, que teria escalado Ochoa independentemente do placar: “Memo precisava jogar a todo custo. Ele acorda cedo, vai à academia, nunca desiste e motiva seus companheiros. Ele está realmente melhor do que nunca.”

    Ochoa já havia confirmado sua aposentadoria após a Copa do Mundo no início do torneio XXL nos EUA, no México e no Canadá. “Se eu entrar em campo, darei o meu melhor. O resultado foi maravilhoso, a atmosfera foi ótima”, disse ele agora. “Todo o carinho está presente, e isso é o mais importante que levo comigo: a amizade, o apreço e todas as coisas positivas.”

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