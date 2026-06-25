Na vitória por 3 a 0 (0 a 0) do México — co-anfitrião da Copa do Mundo e já garantido como líder do grupo — contra a República Tcheca, Ochoa entrou em campo aos 78 minutos, substituindo o goleiro titular Raúl Rangel em meio à torcida estrondosa de mais de 80 mil torcedores, e assumiu a braçadeira de capitão em sua sexta participação na Copa do Mundo. Ele deu início ao gol de 3 a 0 marcado por Álvaro Fidalgo (90'+4) com um lançamento longo, levantou os braços para o céu e animou a torcida.

“Ele é uma lenda do futebol mundial e é mexicano”, elogiou o técnico da seleção, Javier Aguirre, que teria escalado Ochoa independentemente do placar: “Memo precisava jogar a todo custo. Ele acorda cedo, vai à academia, nunca desiste e motiva seus companheiros. Ele está realmente melhor do que nunca.”

Ochoa já havia confirmado sua aposentadoria após a Copa do Mundo no início do torneio XXL nos EUA, no México e no Canadá. “Se eu entrar em campo, darei o meu melhor. O resultado foi maravilhoso, a atmosfera foi ótima”, disse ele agora. “Todo o carinho está presente, e isso é o mais importante que levo comigo: a amizade, o apreço e todas as coisas positivas.”