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'Ele confia cegamente em Patrick Kluivert' - Xavi é aconselhado a contratar a lenda do Barcelona como seu novo assistente na Holanda
Identificado o auxiliar técnico ideal de Xavi
De Boer pediu publicamente à Real Associação de Futebol dos Países Baixos (KNVB) que nomeie Kluivert como auxiliar técnico do novo técnico Xavi. O treinador espanhol foi oficialmente apresentado como sucessor de Ronald Koeman na quarta-feira. Xavi se torna o primeiro técnico estrangeiro a assumir o comando da seleção dos Países Baixos desde Ernst Happel.
Enquanto se prepara para o cargo de alta pressão, a busca está em andamento para definir sua comissão técnica. De Boer acredita que Kluivert, que trabalhou anteriormente como auxiliar de Louis van Gaal, é o nome ideal para ajudar o espanhol a se adaptar ao novo ambiente.
- Getty
Um forte vínculo forjado no Barcelona
Xavi e Kluivert passaram vários anos jogando juntos no Barcelona, construindo uma relação forte dentro e fora de campo. De Boer insiste que esse vínculo pré-existente é exatamente o que o novo técnico precisa ao dar o passo para comandar uma seleção.
Em entrevista ao De Telegraaf, De Boer explicou: "Xavi e Patrick não são apenas ex-companheiros de equipe, mas também bons amigos. Xavi precisa de alguém em sua comissão técnica em quem possa confiar completamente, e ele confia cegamente em Patrick.
"Kluivert fala holandês e espanhol, além de inglês e francês, já trabalhou como auxiliar técnico da seleção sob o comando de Louis van Gaal e conhece bem o futebol holandês. Tudo isso, no fim das contas, vai ajudar Xavi."
Diversidade e habilidades essenciais de comunicação
Além da amizade pessoal entre eles, as habilidades linguísticas de Kluivert seriam muito valiosas no banco de reservas. Ele é fluente em inglês, francês, holandês e espanhol, o que lhe permite suprir de forma eficaz qualquer possível lacuna de comunicação dentro do vestiário. De Boer também destacou como a origem de Kluivert poderia impactar positivamente a dinâmica do elenco. No entanto, ele ressaltou que a confiança continua sendo o fator principal para a possível nomeação.
"Acho que o fato de a chegada de Patrick ser boa para a diversidade, porque a seleção da Holanda é composta por muitos jogadores de ascendência surinamesa e antilhana, é um bom benefício adicional, mas não é a coisa mais importante", acrescentou. "O mais importante é que ele seja alguém em quem Xavi possa confiar."
- Getty Images
Finalizando a nova comissão técnica
Enquanto Xavi inicia sua passagem pelo cargo, a federação holandesa já confirmou que Ruud van Nistelrooij e Patrick Lodewijks serão mantidos na comissão técnica. A chegada de Kluivert completaria uma retaguarda estrelada para a Holanda.
O treinador espanhol agora trabalhará de perto com a diretoria nos próximos dias para finalizar sua comissão técnica antes de se preparar para sua primeira série de compromissos internacionais.
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