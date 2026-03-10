Ele cometeu dois erros graves! O Tottenham Hotspur substitui o goleiro após apenas 17 minutos de jogo

Os quatro gols foram sofridos pelos londrinos em 16 minutos. Foi a segunda vantagem mais rápida de 4 a 0 em um jogo da Liga dos Campeões da UEFA (22º minuto). Em 22 de novembro de 2011, o Real Madrid vencia o Dinamo Zagreb por 4 a 0 aos 20 minutos.

Com o placar em 3 a 0, o técnico Igor Tudor, que havia perdido todas as três partidas que comandou o Spurs, já tinha visto o suficiente.

O técnico de 47 anos substituiu o goleiro Antonin Kinsky por Guglielmo Vicario. Este é o goleiro titular do Tottenham, mas, surpreendentemente, começou a partida no banco.

A medida foi necessária devido a dois erros graves de Kinsky. O jogador de 22 anos escorregou com a bola nos pés no lance do 0 a 1 de Marcos Llorente (6º minuto), e os donos da casa aproveitaram o erro para abrir o placar logo no início.