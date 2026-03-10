Aos 22 minutos, o Spurs, que ocupa a 16ª posição na Premier League, com apenas um ponto de vantagem sobre o primeiro lugar do rebaixamento e sem vitórias em seis jogos oficiais, já perdia por 4 a 0.
Ele cometeu dois erros graves! O Tottenham Hotspur substitui o goleiro após apenas 17 minutos de jogo
Os quatro gols foram sofridos pelos londrinos em 16 minutos. Foi a segunda vantagem mais rápida de 4 a 0 em um jogo da Liga dos Campeões da UEFA (22º minuto). Em 22 de novembro de 2011, o Real Madrid vencia o Dinamo Zagreb por 4 a 0 aos 20 minutos.
Com o placar em 3 a 0, o técnico Igor Tudor, que havia perdido todas as três partidas que comandou o Spurs, já tinha visto o suficiente.
O técnico de 47 anos substituiu o goleiro Antonin Kinsky por Guglielmo Vicario. Este é o goleiro titular do Tottenham, mas, surpreendentemente, começou a partida no banco.
A medida foi necessária devido a dois erros graves de Kinsky. O jogador de 22 anos escorregou com a bola nos pés no lance do 0 a 1 de Marcos Llorente (6º minuto), e os donos da casa aproveitaram o erro para abrir o placar logo no início.
- AFP
Mas a situação ficou ainda mais amarga para o jogador de 22 anos, que disputava pela primeira vez uma partida eliminatória da Liga dos Campeões. Kinsky falhou ao tentar interceptar um passe inofensivo, e Julian Alvarez aproveitou o presente para marcar o terceiro gol (15'). Após a próxima interrupção, Tudor substituiu seu goleiro.
Kinsky se tornou o primeiro goleiro na história da Liga dos Campeões a ser substituído sem lesão nos primeiros 20 minutos de uma partida. Ele saiu do campo consternado e com lágrimas nos olhos. Ao entrar no vestiário, dois assistentes vieram em seu auxílio e consolaram o tcheco, que chegou em janeiro de 2025 do Slavia Praga por uma transferência de 16,5 milhões de euros.
Desde então, Kinsky disputou 12 partidas oficiais pelo Spurs, nas quais sofreu 19 gols. Na temporada atual, ele havia disputado apenas duas partidas nas competições da copa. Ele teve seu primeiro contato com a elite do futebol europeu em Praga, quando disputou quatro partidas nas eliminatórias para a fase de grupos.