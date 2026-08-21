Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
CM grafica Lautaro Martinez Barcellona 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

El Chiringuito TV - Lautaro Martínez tem um acordo com o Barcelona

Inter de Milão
Mercado da bola
Barcelona
L. Martinez

Novos rumores sobre contatos entre o capitão da Inter e o Barça

Segundo o que foi publicado pela El Chiringuito Tv, "Lautaro Martínez tem um acordo com o Barcelona", e agora só se espera que o clube catalão faça uma oferta à Inter pelo atacante argentino. Segundo o canal espanhol, já na semana passada teria havido um encontro formal entre Deco, diretor esportivo do Barça, e o agente do jogador, Alejandro Camano. Uma reunião ao fim da qual teria sido alcançado um acordo de princípio entre as partes.

  • A posição da Inter

    Diante das dificuldades para chegar a Julián Alvarez, alvo número um, o Barcelona estaria disposto a fazer um esforço econômico de cerca de 100 milhões para chegar ao capitão da Inter. É quase impossível, a menos que haja surpresas estrondosas, que o negócio seja concretizado: a Inter não tem nenhuma intenção de ceder seu camisa 10, muito menos a cerca de dez dias do fechamento da janela de transferências, e portanto com margem reduzidíssima para pensar em uma eventual e dificílima substituição. E também do ponto de vista de Lautaro, descontados os rumores vindos da Espanha, não há qualquer indicação de intenção de deixar a Inter, da qual é capitão, referência e líder do vestiário. O objetivo do Toro, depois de duas finais perdidas, é vencer a Champions League com a camisa da Inter.



    • Publicidade

  • DA ESPANHA



    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR