El Chiringuito TV - Lautaro Martínez tem um acordo com o Barcelona

Diante das dificuldades para chegar a Julián Alvarez, alvo número um, o Barcelona estaria disposto a fazer um esforço econômico de cerca de 100 milhões para chegar ao capitão da Inter. É quase impossível, a menos que haja surpresas estrondosas, que o negócio seja concretizado: a Inter não tem nenhuma intenção de ceder seu camisa 10, muito menos a cerca de dez dias do fechamento da janela de transferências, e portanto com margem reduzidíssima para pensar em uma eventual e dificílima substituição. E também do ponto de vista de Lautaro, descontados os rumores vindos da Espanha, não há qualquer indicação de intenção de deixar a Inter, da qual é capitão, referência e líder do vestiário. O objetivo do Toro, depois de duas finais perdidas, é vencer a Champions League com a camisa da Inter.







