Segundo o que foi publicado pela El Chiringuito Tv, "Lautaro Martínez tem um acordo com o Barcelona", e agora só se espera que o clube catalão faça uma oferta à Inter pelo atacante argentino. Segundo o canal espanhol, já na semana passada teria havido um encontro formal entre Deco, diretor esportivo do Barça, e o agente do jogador, Alejandro Camano. Uma reunião ao fim da qual teria sido alcançado um acordo de princípio entre as partes.
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El Chiringuito TV - Lautaro Martínez tem um acordo com o Barcelona
A posição da Inter
Diante das dificuldades para chegar a Julián Alvarez, alvo número um, o Barcelona estaria disposto a fazer um esforço econômico de cerca de 100 milhões para chegar ao capitão da Inter. É quase impossível, a menos que haja surpresas estrondosas, que o negócio seja concretizado: a Inter não tem nenhuma intenção de ceder seu camisa 10, muito menos a cerca de dez dias do fechamento da janela de transferências, e portanto com margem reduzidíssima para pensar em uma eventual e dificílima substituição. E também do ponto de vista de Lautaro, descontados os rumores vindos da Espanha, não há qualquer indicação de intenção de deixar a Inter, da qual é capitão, referência e líder do vestiário. O objetivo do Toro, depois de duas finais perdidas, é vencer a Champions League com a camisa da Inter.
DA ESPANHA
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