Egito apresenta reclamação oficial à Fifa: pede a exclusão do árbitro Letexier da Copa do Mundo

O Egito não aceita o resultado e entra com um recurso. De acordo com o jornal espanhol AS, a Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação à FIFA após a derrota por 3 a 2 sofrida pelo Egito contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. São alvo das acusações o árbitro francês François Letexier e seus dois assistentes, Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Especificamente, Hany Abo Rida, presidente da federação, pede uma investigação sobre as decisões tomadas contra os Faraós e, oficialmente, a exclusão da dupla de arbitragem francesa pelo restante do torneio devido aos supostos erros.