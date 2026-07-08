O Egito não aceita o resultado e entra com um recurso. De acordo com o jornal espanhol AS, a Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação à FIFA após a derrota por 3 a 2 sofrida pelo Egito contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. São alvo das acusações o árbitro francês François Letexier e seus dois assistentes, Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Especificamente, Hany Abo Rida, presidente da federação, pede uma investigação sobre as decisões tomadas contra os Faraós e, oficialmente, a exclusão da dupla de arbitragem francesa pelo restante do torneio devido aos supostos erros.
Getty Images Sport
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Egito apresenta reclamação oficial à Fifa: pede a exclusão do árbitro Letexier da Copa do Mundo
AS DECISÕES EM QUESTÃO
A reclamação diz respeito ao gol anulado de Mostafa Ziko (58') devido a uma falta cometida por um jogador egípcio no início da jogada, falta essa confirmada pelo VAR; e a uma suposta falta sobre Mohamed Salah na área da Argentina antes do terceiro gol da Albiceleste (90+2). “Éramos o melhor time”, declarou Hossam Hassan à beIN Sports. “O que aconteceu não foi nem justo nem correto; um dos nossos gols foi anulado e não sabemos por quê.”
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