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Watford v Sheffield United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Edoardo Bove: "Voltar à Itália? No futuro, por que não?"

E. Bove
Fiorentina
Roma

O ex-meia de Roma e Fiorentina fala durante a apresentação do documentário "Em um batimento"

Edoardo Bove, meio-campista do Watford e ex-jogador de Roma e Fiorentina, fala durante a apresentação do documentário "In un battito", que conta sua história na Festa del Cinema di Roma. Ao responder a uma pergunta sobre um possível retorno à Itália caso mudem as regras de habilitação esportiva, afirmou: "Voltar à Itália? No futuro, por que não. Estou feliz onde estou agora. Jogar no exterior era um dos meus objetivos, mas não posso esconder que acompanho o Campeonato Italiano e continuo ligado à Roma e à Itália. Por enquanto, estou feliz onde estou, mas, ao mesmo tempo, não quero fechar nenhuma porta".

  • O jogador nascido em 2002 acrescenta, segundo a ANSA: "Meu sonho era voltar a jogar futebol, e estou conseguindo realizá-lo na Inglaterra. Meu coração me pregou uma peça, mas voltar ao Olímpico foi emocionante, assim como receber um carinho que eu não achava merecer pelo que fiz em campo. Mas os torcedores da Roma também são assim: vão além dos resultados".


    Por fim, sobre o projeto de lei que leva seu nome: "Em janeiro, ele deve ser incluído na pauta. Não é uma lei sobre esporte, mas sobre o que acontece na Itália, porque muitas pessoas não conseguem intervir ou têm medo. É uma lei transversal, e estou confiante de que será aprovada".



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