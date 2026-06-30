Kimmich também fez uma avaliação brutalmente honesta após a derrota, insistindo que a Alemanha ficou bem aquém dos padrões esperados dela. Ele deixou claro que os jogadores, e não a comissão técnica ou influências externas, foram os responsáveis pela eliminação.

“Estamos jogando aqui para deixar a Alemanha orgulhosa”, acrescentou ele. “Quando criança, eu sempre via a Alemanha chegar às semifinais e à final. Não conseguimos proporcionar isso aos telespectadores em casa.

“Acho que o povo alemão precisa de algo de que se orgulhar neste momento — infelizmente, não é a seleção nacional. Nós, os jogadores em campo, estragamos tudo e assumimos a responsabilidade por isso. Não foi culpa do técnico, não foi culpa da mídia, não foi culpa do árbitro, não foi culpa do adversário. A culpa foi inteiramente nossa.”