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“É uma sensação terrível” - Joshua Kimmich admite que a Alemanha “mereceu totalmente” a eliminação precoce da Copa do Mundo
A Alemanha é eliminada após derrota nos pênaltis para o Paraguai
A campanha da Alemanha na Copa do Mundo chegou ao fim nas oitavas de final, após uma derrota nos pênaltis para o Paraguai, ao fim de 120 minutos frustrantes. O resultado encerrou mais um torneio decepcionante para a equipe de Julian Nagelsmann. Kimmich falou com a imprensa logo após a partida e não escondeu sua decepção.
- AFP
Honestidade brutal de Kimmich
Em vez de se concentrar na disputa de pênaltis em si, o astro do Bayern de Munique refletiu sobre o desempenho da Alemanha ao longo de toda a competição. Ele argumentou que a Alemanha nunca apresentou seu melhor futebol e afirmou que a eliminação foi um reflexo justo de suas atuações durante todo o torneio.
“É uma sensação péssima, nada boa”, disse Kimmich. “Não jogamos nosso melhor contra nenhum adversário. Por três vezes, tivemos grandes problemas contra seleções que não são de nível mundial. Isso é um fato. Merecemos totalmente a nossa eliminação.”
Não há desculpas para a seleção alemã
Kimmich também fez uma avaliação brutalmente honesta após a derrota, insistindo que a Alemanha ficou bem aquém dos padrões esperados dela. Ele deixou claro que os jogadores, e não a comissão técnica ou influências externas, foram os responsáveis pela eliminação.
“Estamos jogando aqui para deixar a Alemanha orgulhosa”, acrescentou ele. “Quando criança, eu sempre via a Alemanha chegar às semifinais e à final. Não conseguimos proporcionar isso aos telespectadores em casa.
“Acho que o povo alemão precisa de algo de que se orgulhar neste momento — infelizmente, não é a seleção nacional. Nós, os jogadores em campo, estragamos tudo e assumimos a responsabilidade por isso. Não foi culpa do técnico, não foi culpa da mídia, não foi culpa do árbitro, não foi culpa do adversário. A culpa foi inteiramente nossa.”
- AFP
Mais um capítulo decepcionante para a Alemanha
A mais recente eliminação da Alemanha dá continuidade a uma sequência difícil em grandes torneios. Após as eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, mais uma campanha terminou bem aquém das expectativas. A atenção agora se voltará para a forma como a Alemanha reagirá após mais um torneio decepcionante. O desafio para Nagelsmann e sua equipe será resolver os problemas expostos durante a Copa do Mundo e restaurar os padrões esperados de uma das potências tradicionais do futebol internacional.