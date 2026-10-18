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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“É só uma questão de tempo!”: Ange-Yoan Bonny manda recado de peso na vitória dramática da Inter

Inter de Milão
A. Bonny
Bologna x Inter de Milão
Bologna
Campeonato Italiano

O atacante Ange-Yoan Bonny foi decisivo após sair do banco, marcando no fim para fechar a vitória de virada da Inter por 3 a 1 sobre o Bologna, em uma partida dramática no estádio Dall'Ara. O jovem elogiou a profundidade do elenco e o espírito coletivo da Inter, que segue na defesa do título italiano.

  • Bonny sela virada dramática da Inter no Dall'Ara

    Ange-Yoan Bonny teve uma atuação brilhante ao sair do banco e ajudou a Inter a virar o jogo e vencer o Bologna por 3 a 1. A Inter saiu atrás após um gol de Tommaso Pobega no início da partida, mas Marcus Thuram empatou antes do intervalo com uma cabeçada potente.

    Colocado em campo por Cristian Chivu no segundo tempo, Bonny deu mais verticalidade e energia ao ataque da Inter de imediato.

    Depois que Carlos Augusto colocou a Inter à frente aos 69 minutos, Bonny fechou a vitória com uma finalização precisa aos 83.

  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Atacante brilha após frustração por impedimento

    O momento decisivo de Bonny chegou apenas dois minutos depois de ele ter um primeiro gol anulado por impedimento. Após uma boa troca de passes entre Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Carlos Augusto, o francês completou de perto o cruzamento rasteiro de Augusto.

    Ao falar sobre a capacidade de reação da equipe, Bonny destacou a determinação do elenco para reagir em jogos difíceis fora de casa.

    “A equipe tem um espírito muito, muito forte, e não é a primeira vez que viramos um jogo”, disse Bonny à Inter TV. “Reagimos da maneira certa e estamos todos felizes com a vitória.”

  • Atacante ressalta que está pronto para enfrentar calendário apertado

    Com a Inter jogando a cada três dias pela Serie A e em competições europeias, Bonny ressaltou que todos os jogadores precisam estar preparados para sair do banco e mudar o jogo. "É claro que todos querem jogar, mas temos um time com muitos jogadores de qualidade", afirmou Bonny.

    "Temos um mês importante, com um jogo a cada três dias, e todos precisam estar prontos para fazer a diferença."

    "Estamos trabalhando bem durante a semana e precisamos melhorar na Europa para representar a Inter da melhor maneira possível."

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  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Jovem promessa briga por vaga entre os titulares

    O auxiliar técnico Aleksandar Kolarov destacou a atitude e o profissionalismo de Bonny e Carlos Augusto, a quem chamou de "verdadeiros campeões que levam os outros junto com eles".

    A fase goleadora do jovem atacante segue reforçando sua candidatura a uma vaga regular entre os titulares do ataque de Chivu.

    A Inter agora tentará aproveitar o bom momento de Bonny na preparação para seus próximos compromissos nacionais e europeus.

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