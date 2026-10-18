Ange-Yoan Bonny teve uma atuação brilhante ao sair do banco e ajudou a Inter a virar o jogo e vencer o Bologna por 3 a 1. A Inter saiu atrás após um gol de Tommaso Pobega no início da partida, mas Marcus Thuram empatou antes do intervalo com uma cabeçada potente.

Colocado em campo por Cristian Chivu no segundo tempo, Bonny deu mais verticalidade e energia ao ataque da Inter de imediato.

Depois que Carlos Augusto colocou a Inter à frente aos 69 minutos, Bonny fechou a vitória com uma finalização precisa aos 83.