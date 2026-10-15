O Borussia Dortmund teve uma noite frustrante no futebol europeu ao perder por 1 a 0 para o Bodo/Glimt no Aspmyra Stadion. Um gol do lateral-direito Fredrik Sjovold no início do segundo tempo decidiu a partida no gramado sintético dos donos da casa.

O gigante alemão teve dificuldades para se impor diante da pressão incessante dos campeões noruegueses no início do jogo.

Mesmo após o técnico Niko Kovac trocar quatro jogadores quando a equipe já estava em desvantagem, o Dortmund não conseguiu superar o goleiro do Bodo/Glimt, Nikita Haikin.