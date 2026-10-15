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FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

“É preciso sofrer!”: Borussia Dortmund é surpreendido pelo Bodo/Glimt no Círculo Polar Ártico

Borussia Dortmund
Bodo/Glimt
K. Knutsen
Bodo/Glimt x Borussia Dortmund
Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund sofreu uma derrota frustrante por 0 a 1 para o Bodo/Glimt pela Champions League, no Aspmyra Stadion. A equipe de Niko Kovac não conseguiu superar a defesa dos campeões noruegueses e deixou o Círculo Polar Ártico sem pontos, apesar da pressão nos minutos finais do segundo tempo.

  • Dortmund fica no gelo em revés no Círculo Polar Ártico

    O Borussia Dortmund teve uma noite frustrante no futebol europeu ao perder por 1 a 0 para o Bodo/Glimt no Aspmyra Stadion. Um gol do lateral-direito Fredrik Sjovold no início do segundo tempo decidiu a partida no gramado sintético dos donos da casa.

    O gigante alemão teve dificuldades para se impor diante da pressão incessante dos campeões noruegueses no início do jogo.

    Mesmo após o técnico Niko Kovac trocar quatro jogadores quando a equipe já estava em desvantagem, o Dortmund não conseguiu superar o goleiro do Bodo/Glimt, Nikita Haikin.

  • imago-sport-1070201706.jpgKirchner-Media

    Mudanças de Kovac não bastam, e Haikin frustra Nmecha

    Depois de ficar atrás no placar, o Dortmund fez quatro substituições para recuperar o ímpeto no segundo tempo. As mudanças permitiram que os visitantes controlassem boa parte do restante da partida e buscassem o empate.

    No entanto, o goleiro Haikin, do Bodo/Glimt, fez duas defesas decisivas para impedir que o meio-campista Felix Nmecha marcasse de perto.

    A frustração ofensiva do Dortmund

  • Grandes equipes têm dificuldades diante do retrospecto do Bodo em casa

    O Dortmund se tornou o mais recente gigante europeu a tropeçar no Aspmyra Stadion. Assim como Manchester City e Inter de Milão, que já haviam visitado o estádio, voltou para casa de mãos vazias. O técnico do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, reconheceu as dificuldades táticas enfrentadas por sua equipe contra o time de Kovac.

    “Perdemos o ímpeto no segundo tempo, do meio para as pontas. Foi difícil e tivemos que nos defender”, admitiu Knutsen.

    “Mas também é preciso sofrer, e gostei muito de como lutamos pelos três pontos.”

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    Dortmund busca se reorganizar na fase da Champions League

    A derrota deixa o Dortmund em busca de recuperar o terreno perdido nos próximos jogos da fase de liga da Champions League.

    A equipe de Kovac analisará seu desempenho no gramado sintético enquanto se prepara para uma agenda intensa de compromissos nacionais e europeus.

    O Dortmund precisa retomar o foco rapidamente para somar pontos em seu próximo compromisso continental e manter suas chances de classificação.

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