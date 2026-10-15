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“É preciso sofrer!”: Borussia Dortmund é surpreendido pelo Bodo/Glimt no Círculo Polar Ártico
Dortmund fica no gelo em revés no Círculo Polar Ártico
O Borussia Dortmund teve uma noite frustrante no futebol europeu ao perder por 1 a 0 para o Bodo/Glimt no Aspmyra Stadion. Um gol do lateral-direito Fredrik Sjovold no início do segundo tempo decidiu a partida no gramado sintético dos donos da casa.
O gigante alemão teve dificuldades para se impor diante da pressão incessante dos campeões noruegueses no início do jogo.
Mesmo após o técnico Niko Kovac trocar quatro jogadores quando a equipe já estava em desvantagem, o Dortmund não conseguiu superar o goleiro do Bodo/Glimt, Nikita Haikin.
- Kirchner-Media
Mudanças de Kovac não bastam, e Haikin frustra Nmecha
Depois de ficar atrás no placar, o Dortmund fez quatro substituições para recuperar o ímpeto no segundo tempo. As mudanças permitiram que os visitantes controlassem boa parte do restante da partida e buscassem o empate.
No entanto, o goleiro Haikin, do Bodo/Glimt, fez duas defesas decisivas para impedir que o meio-campista Felix Nmecha marcasse de perto.
A frustração ofensiva do Dortmund
Grandes equipes têm dificuldades diante do retrospecto do Bodo em casa
O Dortmund se tornou o mais recente gigante europeu a tropeçar no Aspmyra Stadion. Assim como Manchester City e Inter de Milão, que já haviam visitado o estádio, voltou para casa de mãos vazias. O técnico do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, reconheceu as dificuldades táticas enfrentadas por sua equipe contra o time de Kovac.
“Perdemos o ímpeto no segundo tempo, do meio para as pontas. Foi difícil e tivemos que nos defender”, admitiu Knutsen.
“Mas também é preciso sofrer, e gostei muito de como lutamos pelos três pontos.”
- AFP
Dortmund busca se reorganizar na fase da Champions League
A derrota deixa o Dortmund em busca de recuperar o terreno perdido nos próximos jogos da fase de liga da Champions League.
A equipe de Kovac analisará seu desempenho no gramado sintético enquanto se prepara para uma agenda intensa de compromissos nacionais e europeus.
O Dortmund precisa retomar o foco rapidamente para somar pontos em seu próximo compromisso continental e manter suas chances de classificação.
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