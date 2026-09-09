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Alvino Hanafi

Traduzido por

'É hora de fazer algo a mais!' - Ivan Perisic faz afirmação ousada sobre a Champions League antes de duelo com o Shakhtar

PSV x Shakhtar Donetsk
I. Perisic
Liga dos Campeões
PSV
Shakhtar Donetsk

Ivan Perisic pediu ao PSV Eindhoven que dê um grande passo à frente na Champions League ao receber o Shakhtar Donetsk. O experiente ponta pediu aos companheiros de equipe que evitem os erros de estreias passadas, ao mesmo tempo em que defendeu com veemência o jovem atacante Ruben van Bommel após críticas recentes da imprensa.

  • Perisic mira avanço na Europa

    Ivan Perisic acredita que o PSV Eindhoven está totalmente preparado para causar um grande impacto na Champions League enquanto se prepara para receber o Shakhtar Donetsk no Philips Stadion. Depois de conquistar três títulos consecutivos da Eredivisie, o internacional croata insiste que os campeões holandeses agora precisam transformar seu domínio doméstico em desempenho no cenário continental.

    O PSV chega para a partida tentando acabar com uma persistente maldição na primeira rodada, já que perdeu o jogo de abertura da fase de grupos em suas cinco campanhas anteriores na Champions League.

    O time holandês faz sua 20ª participação na fase principal da competição, superando o recorde nacional do Ajax.


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    Ponta exige início forte em casa

    Ao refletir sobre campanhas europeias passadas, Perisic destacou que o PSV não pode se dar ao luxo de começar devagar diante de sua torcida. Ele ressaltou a importância de garantir os três pontos para evitar repetir os tropeços no início da fase de grupos que os prejudicaram na temporada passada.

    O jogador de 37 anos também minimizou sua frustração inicial por ter sido substituído contra o Ajax, confirmando total sintonia com o técnico Peter Bosz.

    "Nos tornamos tricampeões consecutivos, então esta temporada é o momento certo para dar um passo à frente e fazer algo a mais na Champions League", afirmou Perisic. "Amanhã é uma partida crucial em casa."

  • Perisic sai em defesa de Van Bommel

    Perisic também falou sobre a repercussão da imprensa em torno de Ruben van Bommel após uma entrada dura em uma partida doméstica no último fim de semana. O experiente ponta defendeu com firmeza o jovem companheiro de equipe, descrevendo o lance como uma chegada atrasada em um duelo normal, e não como uma intenção maldosa.

    Ele enfatizou que o elenco segue unido e protegeu Van Bommel, observando que esse espírito competitivo é vital na Europa.

    "Ruben é um bom garoto, que se sentiu muito culpado e triste", destacou Perisic. "Nós sempre vamos proteger uns aos outros. Além disso, essa intensidade é exatamente o que precisamos mostrar na Champions League."

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    Espera-se um duelo com muitos gols em Eindhoven

    O PSV recebe um Shakhtar que, segundo dados históricos, costuma ter dificuldades em solo holandês, com apenas uma vitória em cinco visitas anteriores a clubes da Eredivisie. No entanto, ainda estão vivas as lembranças do icônico confronto de 2024 entre as duas equipes, quando o PSV protagonizou uma notável virada no fim para vencer por 3 a 2 após estar em desvantagem até os 86 minutos.

    Com 44 gols marcados nos últimos 10 jogos do PSV pela Champions League, a expectativa é de mais um confronto emocionante.

    Perisic e seus companheiros de equipe tentarão aproveitar esse poder ofensivo para iniciar sua campanha europeia com uma vitória vital.

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