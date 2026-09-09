Ivan Perisic acredita que o PSV Eindhoven está totalmente preparado para causar um grande impacto na Champions League enquanto se prepara para receber o Shakhtar Donetsk no Philips Stadion. Depois de conquistar três títulos consecutivos da Eredivisie, o internacional croata insiste que os campeões holandeses agora precisam transformar seu domínio doméstico em desempenho no cenário continental.

O PSV chega para a partida tentando acabar com uma persistente maldição na primeira rodada, já que perdeu o jogo de abertura da fase de grupos em suas cinco campanhas anteriores na Champions League.

O time holandês faz sua 20ª participação na fase principal da competição, superando o recorde nacional do Ajax.



