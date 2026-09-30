AFP
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'É hora de dizer basta': chefe da Uefa, Aleksander Ceferin, exige a saída de Gianni Infantino em ataque brutal ao presidente da Fifa
A guerra civil do futebol se intensifica
Ceferin intensificou sua campanha para tirar Infantino do poder após um discurso duro na assembleia dos Clubes Europeus de Futebol (EFC), em Copenhague. A relação entre os dois dirigentes desmoronou no mês passado por causa de uma proposta altamente controversa da Fifa.
Infantino teria planejado vender uma participação em competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, a investidores privados. Essa revelação provocou imediatamente uma amarga guerra civil no futebol mundial. A Uefa, apoiada por confederações da Ásia e da América do Norte, está exigindo uma mudança imediata na liderança. Enquanto isso, os órgãos dirigentes da África e da América do Sul se aliaram firmemente a Infantino.
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O imperador nu da FIFA
Dirigindo-se aos principais executivos dos clubes, Ceferin usou o conto de fadas A Roupa Nova do Imperador para zombar de Infantino. Ele descartou recentes alegações da Fifa de transparência, insistindo que palavras convenientes não podem disfarçar uma realidade desconfortável.
"Talvez a moral desta história seja que palavras convenientes não podem mudar uma realidade desconfortável", disse Ceferin, como citado por The Athletic. "Agora o futebol mundial ouviu algumas palavras muito convenientes recentemente, desenvolvimento, democratização, consulta, palavras usadas, na verdade, para descrever o seu oposto.
"Vender parte do futuro do futebol não se torna desenvolvimento porque você diz que é desenvolvimento. Colocar um fato consumado diante das associações nacionais não se torna democratização porque você a chama de democratização, por maior que seja o cheque. E sigilo não se torna consulta porque você o chama de consulta."
Batalhas nos tribunais e prêmios políticos
As consequências do plano de investimento já chegaram aos tribunais. A Uefa abriu uma ação judicial contra a Fifa, Infantino e os investidores propostos, o que levou a Fifa a acusar a Uefa de manter uma campanha difamatória contínua contra seu líder. Ceferin também condenou a controversa decisão de Infantino de conceder um Prêmio da Paz da Fifa a Donald Trump no ano passado, observando que ele foi criado sem a participação do conselho.
"Então esse mesmo líder político liga durante a maior competição do mundo para reclamar de uma decisão em campo", acrescentou. "As regras dizem uma coisa, o telefone toca, a decisão muda. Quantas vezes isso teria de acontecer no seu clube até que o conselho dissesse: basta?
"Bem, meus amigos, acho que chegou a hora de dizer basta. O futebol não precisa de imperadores e não há lugar para cortesãos nele. Nós, que governamos este jogo, vamos e viemos. Somos guardiões, não proprietários. O futebol não está à venda. Nem hoje. Nem amanhã. Nunca."
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A corrida pela presidência da Fifa
Apesar da forte reação contrária, Infantino segue determinado a garantir um quarto mandato de quatro anos como presidente da Fifa. Atualmente, está previsto que ele concorra à reeleição no congresso da entidade global em março do ano que vem, no Marrocos.
No cenário atual, Infantino concorrerá sem oposição ao cargo máximo. A Uefa e seus aliados internacionais buscam desesperadamente um candidato viável para desafiá-lo nas urnas.
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