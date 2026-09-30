Dirigindo-se aos principais executivos dos clubes, Ceferin usou o conto de fadas A Roupa Nova do Imperador para zombar de Infantino. Ele descartou recentes alegações da Fifa de transparência, insistindo que palavras convenientes não podem disfarçar uma realidade desconfortável.

"Talvez a moral desta história seja que palavras convenientes não podem mudar uma realidade desconfortável", disse Ceferin, como citado por The Athletic. "Agora o futebol mundial ouviu algumas palavras muito convenientes recentemente, desenvolvimento, democratização, consulta, palavras usadas, na verdade, para descrever o seu oposto.

"Vender parte do futuro do futebol não se torna desenvolvimento porque você diz que é desenvolvimento. Colocar um fato consumado diante das associações nacionais não se torna democratização porque você a chama de democratização, por maior que seja o cheque. E sigilo não se torna consulta porque você o chama de consulta."