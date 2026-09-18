Getty Images Sport
Traduzido por
'É com isso que eu sonho!' - Floyd Samba revela conversa secreta com Enzo Maresca antes de estreia impressionante pelo Manchester City com dois gols
Assumindo a responsabilidade pelo City
O jovem do City Samba teve uma atuação deslumbrante enquanto sua equipe atropelava o Norwich por 5 a 0 na Copa da Liga Inglesa. O jogador de 17 anos ganhou uma vaga entre os titulares na noite de quinta-feira e deu conta do recado de forma impressionante na ausência do atacante estrela Haaland.
Samba marcou seu primeiro gol como profissional pouco antes da marca de 30 minutos, completando de cabeça um cruzamento de Allan. Mais tarde, ele ainda acrescentou um brilhante chute colocado à sua conta para coroar uma noite memorável.
Rayan Cherki e Allan também balançaram as redes e deixaram o City em situação confortável. Ryan McAidoo então fechou a goleada no fim, mas a noite sem dúvida pertenceu a Samba.
- AFP
A surpresa tática de Maresca com um atacante
A decisão de escalar o jovem como centroavante não foi tomada de última hora. Samba revelou que o técnico do City, Maresca, o procurou dias antes da partida para discutir a mudança tática. Falando à mídia do City, Samba explicou a cronologia de sua surpreendente inclusão.
"Queria conseguir [colocar isso em palavras]. Jogo incrível", disse. "Foi com isso que eu sonhei e transformar isso em realidade é simplesmente a melhor coisa do mundo neste momento.
"Enzo falou comigo na terça-feira sobre me colocar como camisa 9, como uma ideia. E, conforme foi chegando mais perto, eu soube que começaria. Eu só precisava me preparar mentalmente para o jogo. Acho que lidei muito bem com isso."
Aprendendo com Haaland
Seguir o exemplo do talismã habitual do City claramente deu resultado para o jogador formado na base. Com Haaland poupado para o jogo da copa, Samba admitiu que vem estudando de perto a movimentação do norueguês dentro da área.
"Quando a bola passou pela minha linha até o Allan, eu sabia que precisava estar atento", destacou Samba. "Observando jogadores como o Erling, ele está sempre pronto para a próxima bola. Então eu precisava estar pronto ali para cabecear.
"Eu sabia, quando recebi a bola [no segundo gol], que precisava recuar porque ele [Rayan Ait-Nouri] não tinha opção. Eu sabia que tinha espaço ao meu redor e que, uma vez que eu entrasse nesse espaço e conseguisse finalizar, havia uma boa chance de a bola entrar."
- AFP
Sunderland e Brighton aguardam
Após sua atuação dominante contra o Norwich, a atenção do Manchester City agora se volta novamente para a Premier League. A expectativa é de que Haaland retorne à escalação titular quando a equipe enfrentar o Sunderland no domingo.
No entanto, Samba certamente deu ao seu treinador bastante em que pensar para futuros jogos de copa. A recompensa do City por golear o Norwich é um confronto em casa contra o Brighton na próxima fase.
O Brighton visitará o Etihad Stadium na semana que começa em 26 de outubro, depois de eliminar o Manchester United na quarta-feira. Samba, sem dúvida, estará esperando por outra chance de brilhar nessa partida.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.