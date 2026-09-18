O jovem do City Samba teve uma atuação deslumbrante enquanto sua equipe atropelava o Norwich por 5 a 0 na Copa da Liga Inglesa. O jogador de 17 anos ganhou uma vaga entre os titulares na noite de quinta-feira e deu conta do recado de forma impressionante na ausência do atacante estrela Haaland.

Samba marcou seu primeiro gol como profissional pouco antes da marca de 30 minutos, completando de cabeça um cruzamento de Allan. Mais tarde, ele ainda acrescentou um brilhante chute colocado à sua conta para coroar uma noite memorável.

Rayan Cherki e Allan também balançaram as redes e deixaram o City em situação confortável. Ryan McAidoo então fechou a goleada no fim, mas a noite sem dúvida pertenceu a Samba.