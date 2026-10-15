O momento da lesão é especialmente cruel para a Inter, já que tira Martinez do aguardado Derby della Madonnina contra o AC Milan, em 31 de outubro. Sua ausência será muito sentida pelo elenco: o jogador de 29 anos vive grande fase e já marcou quatro gols na Serie A nesta temporada. A liderança do capitão e sua precisão nas finalizações têm sido fundamentais para a proposta tática da Inter sob o novo comando técnico.

A expectativa agora é que o argentino siga indisponível até depois da próxima pausa para jogos de seleções, em novembro. Segundo informações da Sky Sport Italia, ele deve perder um total de sete partidas em todas as competições. A lista inclui confrontos importantes pela Serie A contra Bologna e Fiorentina, além de jogos decisivos da fase de grupos da Champions League contra Shakhtar Donetsk e Feyenoord, que definirão o caminho da Inter na Europa.

A lesão também afeta seus compromissos com a seleção argentina, pois ele não poderá se juntar ao grupo de Lionel Scaloni para as próximas partidas das eliminatórias. A equipe médica do Instituto Humanitas, em Rozzano, acompanhará de perto sua recuperação, com previsão provisória de retorno para a partida fora de casa contra a Atalanta, em 22 de novembro. A torcida da Inter espera que seu principal jogador esteja plenamente recuperado para o confronto em casa com o Stuttgart, apenas três dias depois.