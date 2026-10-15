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Duro golpe para a Inter! Lautaro Martinez sofre lesão na musculatura posterior da coxa e ficará fora do clássico de Milão
Distensão muscular na parte posterior da coxa afasta principal jogador da Inter
A Inter confirmou que Martinez ficará afastado por pelo menos um mês após sofrer um problema muscular. O capitão da Inter se lesionou durante o recente confronto com o Club Brugge pela Champions League, no San Siro. Apesar de ter marcado dois gols na partida, o desgaste físico custou caro ao campeão mundial, que teve papel central no ataque da equipe ao longo de toda a noite.
Após a derrota por 4 a 3, o atacante passou por exames médicos para determinar a gravidade do problema. Em comunicado, o clube anunciou o diagnóstico e confirmou que os “exames revelaram uma distensão na musculatura posterior da coxa esquerda” após sua atuação na partida europeia. A lesão deixa o técnico Cristian Chivu diante de uma grande dificuldade para escalar a equipe, que entra em um período de calendário apertado nas competições nacionais e continentais.
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Jogos decisivos pela frente
O momento da lesão é especialmente cruel para a Inter, já que tira Martinez do aguardado Derby della Madonnina contra o AC Milan, em 31 de outubro. Sua ausência será muito sentida pelo elenco: o jogador de 29 anos vive grande fase e já marcou quatro gols na Serie A nesta temporada. A liderança do capitão e sua precisão nas finalizações têm sido fundamentais para a proposta tática da Inter sob o novo comando técnico.
A expectativa agora é que o argentino siga indisponível até depois da próxima pausa para jogos de seleções, em novembro. Segundo informações da Sky Sport Italia, ele deve perder um total de sete partidas em todas as competições. A lista inclui confrontos importantes pela Serie A contra Bologna e Fiorentina, além de jogos decisivos da fase de grupos da Champions League contra Shakhtar Donetsk e Feyenoord, que definirão o caminho da Inter na Europa.
A lesão também afeta seus compromissos com a seleção argentina, pois ele não poderá se juntar ao grupo de Lionel Scaloni para as próximas partidas das eliminatórias. A equipe médica do Instituto Humanitas, em Rozzano, acompanhará de perto sua recuperação, com previsão provisória de retorno para a partida fora de casa contra a Atalanta, em 22 de novembro. A torcida da Inter espera que seu principal jogador esteja plenamente recuperado para o confronto em casa com o Stuttgart, apenas três dias depois.
Números ofensivos e impacto na temporada
Antes desse problema físico, Martinez vinha sendo presença quase constante entre os titulares. Ele ficou fora de apenas um jogo nesta temporada: a vitória sobre a Udinese, em setembro, quando permaneceu no banco sem entrar em campo. Desde então, vinha liderando o ataque com destaque, com direito a dois gols contra o Napoli e mais dois diante da Roma, no Stadio Olimpico, mais cedo na temporada.
Sua regularidade tem sido um trunfo importante para a Inter, que conta com a parceria entre ele e Marcus Thuram para superar defesas difíceis de furar. Na vitória recente sobre o Parma, Martinez chegou a entrar apenas no segundo tempo para preservar a condição física, mas a intensidade da partida contra o Bruges acabou sendo demais.
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Os ajustes táticos de Chivu
Cristian Chivu agora precisa encontrar uma forma de compensar a produção ofensiva de seu atacante decisivo durante um mês que pode definir os rumos da temporada do clube. A ausência de Martinez deixa uma lacuna não apenas em termos de gols, mas também no sistema de pressão alta adotado pela Inter. Sua capacidade de liderar a pressão na frente e dar início à fase defensiva tem sido fundamental para o equilíbrio da equipe nas competições nacionais e europeias. A Inter viajará a Bolonha neste sábado sem sua principal ameaça de gol, no início de uma sequência desafiadora.
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