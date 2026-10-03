Dumfries: "Eu e Mourinho amamos a Inter. Voltar? Se ainda me quiserem depois do Real..."

"Depois de 5 anos na Inter, senti que era o momento certo para tentar algo novo. O Real, para mim, é o maior clube do mundo e é um privilégio jogar aqui. Não tinha nada a ver com a Inter, porque vivi um período maravilhoso lá.

Mas às vezes, na vida, você sente que precisa de novos desafios, e o Real era o clube perfeito para mim. Jogar na Inter foi uma grande honra, mas era o passo que eu queria dar. Os caras também ficaram muito felizes por mim. Era o momento certo