Denzel Dumries continua sendo uma certeza absoluta para a Holanda e agora também para o Real Madrid, clube que escolheu abraçar ao dizer adeus à Inter. E, da concentração da seleção holandesa, o lateral falou aos microfones do Libero em uma longa entrevista que também relembrou sua experiência na Inter que, inevitavelmente, o marcou e ficou em seu coração.
Dumfries: "Eu e Mourinho amamos a Inter. Voltar? Se ainda me quiserem depois do Real..."
Eu e Mourinho amamos a Inter
"Com Mourinho, tudo bem. Gosto muito dele, é um grande treinador. Basta ver o que ele fez na carreira. Obviamente também conheço o passado dele na Inter. Estamos apenas no início da temporada e começando a nos conhecer, mas os primeiros sinais são muito bons. Falamos muito da Inter. O período vivido lá foi muito especial para nós dois. Amamos a Inter, continuamos acompanhando e falando sobre ela"
Ainda sigo a Inter
"Acompanho tudo e ainda falo com meus ex-companheiros. É normal: se você joga junto por 5 anos, vira amigo; criam-se laços até entre as famílias e as crianças. Tenho contato com muitos jogadores e, quando a Inter marca, fico muito feliz por eles. Isso nunca vai passar. Falo muito com Marcus (Thuram, ndr), ainda fazemos as mesmas brincadeiras e ele me conta tudo. Nesses cinco anos, nos tornamos uma família. Agora acompanho eles de longe, mas vejo tudo".
A ESCOLHA DO REAL
"Depois de 5 anos na Inter, senti que era o momento certo para tentar algo novo. O Real, para mim, é o maior clube do mundo e é um privilégio jogar aqui. Não tinha nada a ver com a Inter, porque vivi um período maravilhoso lá.
Mas às vezes, na vida, você sente que precisa de novos desafios, e o Real era o clube perfeito para mim. Jogar na Inter foi uma grande honra, mas era o passo que eu queria dar. Os caras também ficaram muito felizes por mim. Era o momento certo
AS CRÍTICAS INICIAIS
"O começo não foi fácil, fui muito criticado. A maior parte das pessoas não sabe, mas eu sou muito severo comigo mesmo. Quando chega uma crítica de fora, provavelmente eu mesmo já fiz essa mesma crítica a mim dez vezes.
Um treinador na Holanda me ensinou que, quando chegam as críticas, você precisa aceitá-las, abraçá-las e transformá-las em motivação. Eu cheguei depois da grandíssima temporada de Hakimi, a Inter tinha acabado de vencer o Scudetto e muitas pessoas não me conheciam. Eu sabia que no início não seria fácil. Mas, desde o primeiro dia, tive o desejo de mostrar que era um jogador da Inter. E foi isso que tentei fazer até o fim. Por isso fui embora com um sorriso"
OS SCUDETTOS VENCIDOS
"A lembrança mais bonita? Eu diria o primeiro Scudetto. O último também foi muito especial, mas o primeiro foi incrível. A segunda estrela é algo que ficará para sempre na história. Depois, claro, o último Scudetto também foi uma grande surpresa. Todos olhavam para a Inter se perguntando o que aconteceria. Vencer a dobradinha com Chivu foi fantástico. Foram anos incríveis, quando chegavam os jogos da Champions os adversários sabiam que jogar contra nós seria difícil
A família torce para a Inter
"Meu filho é italiano, é um verdadeiro italiano! E é um torcedor fanático da Inter. Toda a minha família ainda torce muito pela Inter. O mais velho fala italiano e sempre diz: “Eu sou um garoto italiano”.
A Itália nunca vai sair da vida da minha família e eu não quero que isso aconteça. É uma cultura belíssima. Meus dois filhos mais novos nasceram em Milão. A Itália sempre será um lugar especial para mim e para a minha família".
VOLTAR?
"Voltar? É preciso ver se ainda vão me querer depois da minha carreira em Madri! De qualquer forma, estarei ligado à Inter pelo resto da minha vida. Em qual função, não sei, mas certas coisas vão permanecer para sempre. Agora, porém, quero fazer o melhor possível no Real e ganhar troféus. Depois veremos o que vai acontecer
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.