Duas gerações, uma final de Copa: a história que o futebol demorou 19 anos para contar

A final da Copa do Mundo de 2026 colocará frente a frente duas gerações separadas por quase 20 anos. De um lado, Lionel Messi, que aos 39 anos busca encerrar a carreira de forma definitiva entre os maiores da história. Do outro, Lamine Yamal, aos 19, apontado como o principal herdeiro do protagonismo no futebol mundial. Mas, muito antes de dividirem o mesmo gramado, os dois já haviam compartilhado um momento que ninguém imaginava que se tornaria histórico.

Em 2007, quando Messi ainda era uma promessa do Barcelona, o argentino participou de uma sessão de fotos para um calendário beneficente promovido pelo jornal Sport, em parceria com o clube catalão e a Unicef. Entre os bebês sorteados para participar da ação estava Lamine Yamal, então com apenas cinco meses de vida. A imagem do jovem argentino dando banho no bebê se transformou, anos depois, em uma das fotografias mais simbólicas da história recente do esporte.

O reencontro acontece agora em um contexto impossível de ser previsto na época. O menino que aparecia nos braços de Messi cresceu, quebrou recordes no Barcelona e na seleção espanhola e chega à decisão do Mundial justamente como principal adversário daquele que, sem saber, fez parte de seus primeiros meses de vida.