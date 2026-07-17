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Messi Yamal
Pedro Augusto Dias

Duas gerações, uma final de Copa: a história que o futebol demorou 19 anos para contar

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
L. Yamal

Um registro feito por acaso em 2007, durante uma ação beneficente do Barcelona com a Unicef, ganhou status de símbolo do futebol ao colocar frente a frente, quase duas décadas depois, Lionel Messi e Lamine Yamal na final da Copa do Mundo de 2026

A final da Copa do Mundo de 2026 colocará frente a frente duas gerações separadas por quase 20 anos. De um lado, Lionel Messi, que aos 39 anos busca encerrar a carreira de forma definitiva entre os maiores da história. Do outro, Lamine Yamal, aos 19, apontado como o principal herdeiro do protagonismo no futebol mundial. Mas, muito antes de dividirem o mesmo gramado, os dois já haviam compartilhado um momento que ninguém imaginava que se tornaria histórico.

Em 2007, quando Messi ainda era uma promessa do Barcelona, o argentino participou de uma sessão de fotos para um calendário beneficente promovido pelo jornal Sport, em parceria com o clube catalão e a Unicef. Entre os bebês sorteados para participar da ação estava Lamine Yamal, então com apenas cinco meses de vida. A imagem do jovem argentino dando banho no bebê se transformou, anos depois, em uma das fotografias mais simbólicas da história recente do esporte.

O reencontro acontece agora em um contexto impossível de ser previsto na época. O menino que aparecia nos braços de Messi cresceu, quebrou recordes no Barcelona e na seleção espanhola e chega à decisão do Mundial justamente como principal adversário daquele que, sem saber, fez parte de seus primeiros meses de vida.

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  • FBL-ESP-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Uma fotografia que virou símbolo de gerações

    A história ganhou repercussão mundial em 2024, quando o pai de Lamine Yamal publicou uma das imagens nas redes sociais acompanhada da frase "O início de duas lendas". Desde então, o registro passou a ser constantemente lembrado sempre que o espanhol alcançava um novo feito.

    Autor das fotografias, o catalão Joan Monfort afirmou que jamais imaginou o significado que aquele ensaio ganharia quase vinte anos depois. Em entrevista à BBC Sport, ele disse: "Se eu tivesse me sentado para escrever uma história, não conseguiria imaginar uma melhor."

    Para ele, todos os elementos parecem ter sido escritos como um roteiro: "Tudo por trás dessa fotografia — quem eles são, como foi tirada, como ressurgiu anos depois e o quão longe eles chegaram — parece um conto de fadas perfeito."

    E completou: "Messi, um dos maiores de todos os tempos, e Lamine, que agora começa a escrever a sua própria história. E culminar tudo isso agora numa final de Copa do Mundo é como fechar um ciclo perfeito."

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  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    O acaso que criou uma das imagens mais famosas do futebol

    O ensaio aconteceu no antigo Camp Nou, no vestiário destinado ao time visitante. As famílias haviam sido escolhidas por sorteio para participar da campanha beneficente da Unicef com o Barcelona.

    Monfort conta que a ideia da banheira surgiu de forma totalmente improvisada.

    "Naquele momento, eu estava dando banho na minha filha e pensando em como poderia incluir um jogador de futebol com um bebê. De repente, tudo ficou claro. Eu tinha a foto perfeita bem na minha frente", relembrou à BBC.

    Segundo o fotógrafo, Messi ainda era extremamente tímido e demonstrou insegurança ao perceber que teria de posar com um bebê de poucos meses.

    "Messi tinha pouco mais de 20 anos e era muito tímido. Ele entrou esperando encontrar uma criança e, de repente, viu que era um bebê de apenas alguns meses. Sua reação foi tipo: 'E agora, o que fazemos?'", contou.

    Apesar do receio inicial, tudo aconteceu naturalmente: "Mas tudo fluiu muito bem graças à Sheila, mãe de Lamine. (...) Messi foi muito cooperativo e eu só tentei capturar um momento natural e agradável. No final, a foto ficou linda", disse.

  • Lamine YamalGetty

    Do anonimato ao protagonismo mundial

    Quando a fotografia foi feita, Messi ainda iniciava sua trajetória como titular do Barcelona. O argentino tinha apenas uma La Liga, uma Champions League e pouco mais de dez gols como profissional.

    Já Lamine Yamal sequer dava seus primeiros passos.

    Filho de mãe da Guiné Equatorial e pai marroquino, o espanhol cresceu no bairro de Rocafonda, em Mataró, nos arredores de Barcelona. Formado em La Masia, tornou-se um fenômeno de precocidade ao bater sucessivos recordes pelo clube e pela seleção da Espanha.

    Hoje, o cenário é completamente diferente. Messi chega à final buscando ampliar um legado praticamente inalcançável. Yamal tenta conquistar o maior título possível ainda na adolescência e consolidar a transição para uma nova era do futebol mundial.

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  • Fanatics Fest NYC 2026Getty Images Entertainment

    Uma passagem de bastão que ainda não aconteceu

    Existe um simbolismo inevitável na imagem que atravessou quase duas décadas. Ela parece representar uma passagem de bastão entre gerações. Mas a final da Copa do Mundo mostra justamente o contrário: o bastão ainda não foi entregue.

    Messi continua decidindo partidas aos 39 anos, enquanto Yamal tenta provar que já está pronto para ocupar o lugar entre os maiores. O encontro entre ambos acontece exatamente no maior palco do esporte, transformando uma fotografia de um calendário beneficente em um dos registros mais emblemáticos da história do futebol.

    Em um evento pré-jogo, realizado pela Fifa, Messi foi questionado sobre a foto. E reagiu assim: "A verdade é que essa foto é um loucura porque é a vida real, não? Fizemos essa foto que ele era um bebê, e hoje nós dois vamos nos enfrentar numa Copa do Mundo. Ele era um bebê, é uma loucura", afirmou o argentino.

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