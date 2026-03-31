Após mais um jogo emocionante, a República Tcheca se classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez em 20 anos. A equipe do técnico Miroslav Koubek venceu a disputada final da repescagem contra a Dinamarca por 3 a 1 nos pênaltis.
Drama nos pênaltis contra a Dinamarca: a República Tcheca volta à Copa do Mundo após 20 anos
Após 120 minutos, o placar em Praga estava em 2 a 2 (1 a 1, 0 a 1). Michal Sadilek converteu o último pênalti, depois que os dinamarqueses Rasmus Höjlund, Anders Dreyer e Mathias Jensen haviam falhado.
No tempo regulamentar, Pavel Sulc (3') e Ladislav Krejci (100') colocaram os anfitriões duas vezes na frente diante de 19 mil espectadores; a Dinamarca empatou com gols de Joachim Andersen (72') e Kasper Högh (111').
Trio da Bundesliga liderado por Patrik Schick coloca a República Tcheca no caminho certo
No final, os anfitriões, que contavam com o trio da Bundesliga Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Coufal e Robin Hranac (ambos do TSG Hoffenheim) no time titular, levaram a melhor.
Cinco dias antes, os tchecos também haviam vencido na disputa de pênaltis na semifinal contra a Irlanda, após estarem perdendo por 2 a 0. Agora, a equipe vai para a Copa do Mundo, onde enfrentará, no Grupo A, a Coreia do Sul, a África do Sul e o anfitrião México.