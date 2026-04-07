RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

Dois enigmas complicados colocam Arbeloa em apuros contra o Bayern de Munique

A batalha dos nervos

O Estádio Santiago Bernabéu se prepara para receber um dos confrontos mais emocionantes do Velho Continente, quando o Real Madrid enfrenta seu rival alemão, o Bayern de Munique, nesta terça-feira à noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2025-2026.

O time bávaro chegou a esta fase após superar o obstáculo da Atalanta nas oitavas de final, enquanto o Real Madrid continuou sua jornada europeia eliminando o Manchester City em um confronto difícil, que reafirmou a personalidade do time real nas noites importantes.

  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    O dilema das escolhas... entre a experiência e o entusiasmo da juventude

    A partida representa um momento decisivo na trajetória do Real Madrid rumo às semifinais e, talvez, ao grande sonho de chegar à final marcada para 30 de maio em Budapeste. Para isso, o técnico Álvaro Arbeloa se encontra diante de uma encruzilhada tática delicada, segundo o jornal espanhol “AS”.

    Apesar de ter apostado recentemente em uma formação fixa, a última derrota para o Maiorca levantou dúvidas: ele se arrisca a renovar ou mantém os jogadores experientes e líderes? Entre a solidez dos veteranos e a ousadia dos jovens, conturam-se os traços da decisão mais difícil.

    O dilema da defesa... Militão ou Huisen?

    A primeira dúvida diz respeito à zaga, já que a comissão técnica está indecisa entre escalar Éder Militão ou Dean Hoesen ao lado de Antonio Rüdiger.

    Militão voltou recentemente após uma ausência de cerca de quatro meses e conseguiu marcar um gol contra o Maiorca, o que reflete sua preparação física e a recuperação de seu faro de gol. Por outro lado, Huisen se destacou de forma notável durante o confronto contra o Manchester City, especialmente na construção de jogadas a partir da defesa, o que pode oferecer à equipe soluções adicionais para romper a defesa do Bayern.

    Mas a escolha aqui não é fácil; Militão oferece velocidade, experiência e solidez, enquanto Huisen acrescenta uma dimensão tática nos passes e na saída de bola. Nas laterais, a escolha parece praticamente decidida: Trent Alexander-Arnold e Fran García.

    O enigma do meio-campo... Bellingham ou apostar na coesão?

    No meio-campo, a indecisão se torna ainda mais complexa. A vaga disponível coloca o técnico diante de duas opções: escalar Gud Bellingham, que retorna de lesão, ou continuar contando com Tiago Petarš, que se integrou de forma notável ao sistema da equipe.

    Pitarch provou ser o elo de ligação ideal, proporcionando equilíbrio ao lado de Aurélien Tchouaméni e abrindo espaço para as investidas de Federico Valverde e Arda Güler nas zonas ofensivas.

    Já Bellingham, apesar de seu grande talento técnico, ainda está recuperando o ritmo de jogo após participações limitadas recentemente, tendo jogado apenas 47 minutos nas duas últimas partidas, o que torna sua escalação como titular um risco calculado.

    Ausências significativas... e avisos que ameaçam a segunda mão

    O Real Madrid chega ao confronto com ausências importantes, entre as quais se destacam Thibaut Courtois, Ferland Mendy (apesar de já estar recuperado, sua participação pode ser adiada), além de Dani Ceballos e Rodrygo.

    Além disso, a equipe corre o risco de perder vários de seus astros na partida de volta, já que seis jogadores estão à beira da suspensão caso recebam um cartão amarelo: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Hojlund e Carreras.

    A provável escalação do Real Madrid

    Espera-se que o Real Madrid comece a partida com a seguinte escalação: "Lunin; Trent, Rüdiger, Militão ou Hojlund, Fran García; Valverde, Thiago ou Bellingham, Tchouaméni, Güler; Vinícius e Mbappé".

