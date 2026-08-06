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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Do topo ao fundo do poço: Inzaghi coloca o Al-Hilal na aposta mais difícil!

Especiais e Opinião
S. Inzaghi
Al Hilal
Campeonato Saudita
D. Nunez
Itália
Arábia Saudita
Uruguai

Crise grave abala o líder da Ásia

No mundo do futebol, um treinador pode conseguir transformar uma equipe inteira com uma única decisão, mas também pode colocar o clube em um impasse duradouro por causa de uma aposta que não deu certo.

E é isso que parece ter acontecido com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, no caso do uruguaio Darwin Núñez, que em poucos meses passou de contratação na qual Simone Inzaghi apostou firme a um dos casos mais complicados dentro do clube.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Núñez: a primeira opção de Inzaghi

    Desde os primeiros dias após sua chegada, Inzaghi foi claro em suas exigências, ao considerar que Darwin Núñez era o atacante capaz de liderar seu projeto técnico, e pediu sua contratação mesmo que isso fosse à custa de Aleksandar Mitrović, apesar da presença do brasileiro Marcos Leonardo no elenco do time.

    A diretoria atendeu ao desejo do treinador e tratou a negociação como a pedra fundamental do novo projeto, na esperança de que o atacante uruguaio proporcionasse o reforço esperado e desse ao Al-Hilal uma dimensão ofensiva diferente.

    E, de fato, sua contratação junto ao Liverpool foi concretizada por 53 milhões de euros, com a rescisão do contrato de Mitrović e a retirada do nome de Leonardo da lista de jogadores locais, em uma medida que provocou muita polêmica.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Da contratação aguardada a um peso pesado

    Mas a realidade seguiu por um caminho completamente diferente, já que Núñez não conseguiu apresentar o nível que a torcida esperava, além de sofrer com uma queda evidente na eficiência ofensiva, e não provou ser o atacante capaz de fazer a diferença nos grandes jogos.

    Com o passar da temporada, a convicção da comissão técnica começou a mudar gradualmente, até que a situação chegou ao ponto de sua exclusão da lista local após apenas seis meses, em uma decisão que refletiu o tamanho da queda vivida pelo jogador, depois de ter sido a primeira aposta do treinador.

    Leia também: Ele não tem uma varinha mágica: por que o Al-Ahly buscou a contratação de Bosic?

    Durante o período em que atuou com a camisa do Al-Hilal, Núñez participou de 16 partidas, nas quais marcou 6 gols e deu apenas 4 assistências.

    Núñez deu 42 finalizações, das quais 18 no gol, e desperdiçou 8 chances claras, e o índice de conversão de chances em gols ficou em apenas 15%, o que revela o tamanho do sofrimento vivido pelo Al-Hilal com o atacante uruguaio.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Hilal paga o preço da aposta

    O problema deixou de ser apenas técnico e se transformou também em uma crise administrativa e de marketing, pois o Al-Hilal passou a ter um jogador com salário elevado e alto valor de mercado, sem que ele seja uma peça fundamental dentro do projeto.

    Apesar das tentativas repetidas de se desfazer dele, seja por venda ou por empréstimo, todas as negociações esbarraram nos aspectos financeiros, deixando o negócio suspenso, enquanto o Al-Hilal arca com as consequências de uma decisão que, em sua origem, se baseou em uma convicção técnica de Inzaghi.

    No fim das contas, não se pode responsabilizar apenas Núñez pelo que aconteceu, mas é certo que o treinador italiano foi quem mais apostou nele, uma aposta que até agora não deu certo, fazendo o Al-Hilal se ver diante de um dos casos mais difíceis do mercado de transferências e pagar o preço de uma decisão que, supostamente, levaria a equipe ao topo, mas que a colocou diante de uma crise que ainda não teve fim.

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