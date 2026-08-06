Do topo ao fundo do poço: Inzaghi coloca o Al-Hilal na aposta mais difícil!

Mas a realidade seguiu por um caminho completamente diferente, já que Núñez não conseguiu apresentar o nível que a torcida esperava, além de sofrer com uma queda evidente na eficiência ofensiva, e não provou ser o atacante capaz de fazer a diferença nos grandes jogos.

Com o passar da temporada, a convicção da comissão técnica começou a mudar gradualmente, até que a situação chegou ao ponto de sua exclusão da lista local após apenas seis meses, em uma decisão que refletiu o tamanho da queda vivida pelo jogador, depois de ter sido a primeira aposta do treinador.

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Durante o período em que atuou com a camisa do Al-Hilal, Núñez participou de 16 partidas, nas quais marcou 6 gols e deu apenas 4 assistências.

Núñez deu 42 finalizações, das quais 18 no gol, e desperdiçou 8 chances claras, e o índice de conversão de chances em gols ficou em apenas 15%, o que revela o tamanho do sofrimento vivido pelo Al-Hilal com o atacante uruguaio.