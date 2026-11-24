O caso do Senegal lidera a lista. Nesta terça-feira, 24 de novembro de 2026, a Corte Arbitral do Esporte aceitou o recurso da Federação Senegalesa de Futebol e anulou a decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que havia declarado a derrota do Senegal na final da Copa Africana de Nações 2025 para o Marrocos por 3 a 0, de forma administrativa, e entregado o título à seleção marroquina.

A origem da crise está na final entre as duas seleções, disputada em 18 de janeiro de 2026, na capital marroquina, Rabat. Nos minutos finais do tempo regulamentar, o árbitro marcou um pênalti a favor do Marrocos, decisão que revoltou os jogadores e a comissão técnica do Senegal e levou vários atletas a deixarem o gramado em protesto.

Após cerca de 14 minutos de paralisação, os jogadores senegaleses voltaram a campo para concluir a partida. Brahim Díaz desperdiçou o pênalti, e o jogo foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória. O Senegal venceu por 1 a 0 e ficou com o título.

A crise, porém, não terminou ali. A Federação Marroquina apresentou um protesto, e o Comitê de Apelação da CAF decidiu, em 17 de março de 2026, considerar que o Senegal havia abandonado a partida, aplicar o artigo 84 do regulamento da competição e declarar a vitória do Marrocos por 3 a 0.

A Federação Senegalesa rejeitou a decisão e recorreu à Corte Arbitral do Esporte, em Lausanne, pedindo sua anulação e a homologação do resultado obtido em campo.

A sentença de 24 de novembro virou o cenário: a corte anulou a decisão da CAF e restabeleceu a vitória do Senegal na final, devolvendo à seleção o título que havia sido oficialmente transferido ao Marrocos.

A importância da decisão vem da própria natureza da disputa. Não se tratava de reduzir a punição de um jogador ou de anular uma multa, mas de definir o campeão de uma competição continental inteira, depois que a entidade organizadora havia declarado a derrota de uma seleção e entregado o título à adversária, até a corte intervir e anular a decisão.

Os fundamentos jurídicos também ganham relevância na questão da continuidade da partida, já que a sentença se apoiou na autoridade do árbitro para conduzir o jogo e retomá-lo após a paralisação, sem considerar o ocorrido um abandono definitivo, ao contrário da interpretação adotada pela CAF.