Do futuro de Fullkrug e Nkunku a um novo camisa 9, passando por Kostic: como o ataque do Milan pode mudar

No verão passado, Kean era apenas uma possibilidade distante: ele vinha de sua melhor temporada na carreira e tinha uma cláusula de rescisão de 62 milhões de euros, o que o colocava fora do alcance de qualquer clube que não estivesse na Liga dos Campeões. Hoje, esse valor já não reflete o valor do jogador, pois ele está passando por uma temporada de altos e baixos, com problemas físicos e um desempenho geral da Fiorentina que tem se mostrado muito decepcionante e aquém de seu verdadeiro potencial. Moise ainda se encaixa perfeitamente no perfil buscado por Allegri: um atacante moderno capaz de atacar espaços profundos com velocidade, mas que também tem a habilidade de ocupar a área de penalidade explorando seu físico. Sem mencionar dois outros fatores-chave: o respeito mútuo entre as partes e seu conhecimento do futebol italiano. A intenção do Milan é negociar o preço para reduzir a cláusula de rescisão e trazer o atacante da seleção italiana para o clube. Também pode haver uma abertura para a inclusão de um jogador técnico na negociação, o que seria bem-vindo pela Viola. Não deve haver grandes problemas com o próprio jogador: apesar de seus laços com Florença e a Fiorentina, a busca por um novo desafio parece o cenário mais provável, e as boas relações com Tare (e a diretoria rossonera em geral) são fatores que podem influenciar sua decisão. Um obstáculo poderia ser Paratici, que não se despediu em bons termos do Milan depois que a negociação fracassou no último minuto e pode preferir vender o jogador para outro clube.