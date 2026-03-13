Com 44 gols marcados em 28 partidas do campeonato, o Milan possui o quarto melhor registro de gols da Série A, atrás do Inter (64), da Juventus (50) e do Como (46). Trata-se de uma média digna da Liga dos Campeões – em linha com o principal objetivo do clube para esta temporada –, que os Rossoneri pretendem melhorar para disputar diretamente o Scudetto. O objetivo declarado é trazer um verdadeiro camisa 9, capaz de marcar de 15 a 20 gols por temporada, para a equipe de Allegri, sem repetir os erros da janela de transferências do verão passado. Isso se deve, em parte, ao fato de que Vlahovic, há muito tempo o favorito, está agora, surpreendentemente, prestes a renovar seu contrato com a Juventus, que expiraria em julho. Mas como o Milan pretende reformular seu ataque?
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Do futuro de Fullkrug e Nkunku a um novo camisa 9, passando por Kostic: como o ataque do Milan pode mudar
KEAN É O PRINCIPAL ALVO (SEM CLÁUSULA DE RESCISÃO)
No verão passado, Kean era apenas uma possibilidade distante: ele vinha de sua melhor temporada na carreira e tinha uma cláusula de rescisão de 62 milhões de euros, o que o colocava fora do alcance de qualquer clube que não estivesse na Liga dos Campeões. Hoje, esse valor já não reflete o valor do jogador, pois ele está passando por uma temporada de altos e baixos, com problemas físicos e um desempenho geral da Fiorentina que tem se mostrado muito decepcionante e aquém de seu verdadeiro potencial. Moise ainda se encaixa perfeitamente no perfil buscado por Allegri: um atacante moderno capaz de atacar espaços profundos com velocidade, mas que também tem a habilidade de ocupar a área de penalidade explorando seu físico. Sem mencionar dois outros fatores-chave: o respeito mútuo entre as partes e seu conhecimento do futebol italiano. A intenção do Milan é negociar o preço para reduzir a cláusula de rescisão e trazer o atacante da seleção italiana para o clube. Também pode haver uma abertura para a inclusão de um jogador técnico na negociação, o que seria bem-vindo pela Viola. Não deve haver grandes problemas com o próprio jogador: apesar de seus laços com Florença e a Fiorentina, a busca por um novo desafio parece o cenário mais provável, e as boas relações com Tare (e a diretoria rossonera em geral) são fatores que podem influenciar sua decisão. Um obstáculo poderia ser Paratici, que não se despediu em bons termos do Milan depois que a negociação fracassou no último minuto e pode preferir vender o jogador para outro clube.
UM DESAFIO DIFÍCIL PARA FULLKRUG
É provável que Fullkrug ceda a vaga, se necessário, a Kean ou, de maneira mais geral, a outro atacante do elenco na posição de camisa 9: o “Panzer” do Hannover disputou 12 partidas aqui, totalizando 749 minutos, e marcou um gol decisivo contra o Lecce. Acima de tudo, porém, ele só foi escalado por Allegri como titular desde o primeiro minuto na partida fora de casa contra a Fiorentina. Niclas impressionou a todos com seu espírito e total dedicação à equipe, jogando mesmo com a dor de um dedo do pé fraturado, mas uma possível opção de recompra de € 5 milhões do West Ham certamente não seria um investimento de longo prazo, não para este time do Milan. É por isso que, da forma como as coisas estão, é muito mais provável que seus caminhos se separem no final da temporada do que ele seja contratado em caráter definitivo.
NKUNKU À BEIRA DO ABISMO
Seis gols e três assistências em 25 partidas entre a Série A e a Coppa Italia: esse é o balanço até agora de Nkunku, a contratação mais cara da janela de transferências do último verão, com um valor base de € 38 milhões e € 4 milhões em bônus, além de um salário de € 5 milhões. Christopher mostrou apenas lampejos de seu potencial de primeira linha e precisa conquistar seu lugar para a próxima temporada com um final de campanha convincente. Mas, independentemente do que pensa o clube, o próprio jogador pode ter uma visão diferente, já que sentiu pouca confiança por parte da diretoria durante a última janela de transferências de inverno.
LEÃO A CAMINHO DE UMA RENOVAÇÃO DE CONTRATO
Leão, apesar dos problemas com lesões que o têm atormentado desde o início da temporada, está se esforçando ao máximo para se firmar como o atacante titular de Allegri. E seus resultados, aliados à sua atitude, são impressionantes, considerando que ele está a apenas um gol de atingir a marca dos dez gols no campeonato. As chances de ele permanecer no clube na próxima temporada são altas, já que seus representantes estão em negociações com o Milan para prorrogar seu contrato até 2031.
PULISIC EM PRONTO
A situação em relação a Pulisic é certamente mais complexa; as discussões sobre o seu futuro só ocorrerão com o seu agente no final da temporada, por mútuo acordo entre as partes envolvidas. O Milan tem a opção de exercer a cláusula de renovação automática até 2028, e isso certamente será feito antes de se sentarem para negociar um novo contrato válido até 2031, com um aumento salarial significativo para tentar afastar as tentativas de contratação que começaram a surgir com força no mercado de transferências.
KOSTIC ESTÁ ESCALADO
Uma contratação para o presente (Kean) e outra para o futuro: esse é o plano ousado e ambicioso do Milan. O nome para o futuro continua sendo Andrej Kostic, com Kirovski convencido de que pode fechar o negócio com o Partizan de Belgrado por cerca de € 5 milhões, mais uma porcentagem de qualquer futura revenda. O montenegrino, nascido em 2007, alternaria entre o Milan Futuro e o time principal sob a orientação de Allegri.
A PARTICIPAÇÃO DE GIMENEZ ESTÁ EM DÚVIDA
Por último, mas não menos importante, está a situação de Giménez. É, sem dúvida, a mais complicada, tanto por motivos financeiros – considerando o investimento de mais de 30 milhões de euros feito há um ano e meio para contratá-lo do Feyenoord – quanto por motivos táticos. Após mais de quatro meses, “Bebote” está pronto para voltar aos gramados, talvez já no próximo domingo contra a Lazio: Santi terá que conquistar seu lugar no Milan, que também encara com otimismo a Copa do Mundo como vitrine para uma possível transferência. A menos que surjam ofertas realmente interessantes.