Divisão na Argélia por causa de Zidane... e Petković prepara uma aventura ousada

A recente decisão de Vladimir Petković, técnico da seleção argelina, de manter o goleiro Luka Zidane no banco de reservas contra a Áustria causou um alvoroço nos bastidores dos Guerreiros do Deserto nas últimas horas.

Petković escalou o goleiro Osama Benbout durante a partida contra a Áustria, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que terminou em um empate em 3 a 3.

A seleção argelina se prepara atualmente para enfrentar a Suíça nas oitavas de final, na próxima sexta-feira, às 6h da manhã, horário de Meca.

O jornal “AS” informou, em reportagem, que a exclusão de Zidane da escalação titular, devido ao seu desempenho, gerou grande polêmica na Argélia, enquanto seu substituto também não conseguiu convencer a torcida contra a Áustria.

Petković afirmou: “A ausência de Luka Zidane da escalação titular se deve ao seu desempenho nas duas primeiras partidas”.