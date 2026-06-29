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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Divisão na Argélia por causa de Zidane... e Petković prepara uma aventura ousada

Suíça x Argélia
Suíça
Argélia
Copa do Mundo
V. Petkovic
L. Zidane
M. Mastil
O. Benbot
Argélia

A recente decisão de Vladimir Petković, técnico da seleção argelina, de manter o goleiro Luka Zidane no banco de reservas contra a Áustria causou um alvoroço nos bastidores dos Guerreiros do Deserto nas últimas horas.

Petković escalou o goleiro Osama Benbout durante a partida contra a Áustria, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que terminou em um empate em 3 a 3.

A seleção argelina se prepara atualmente para enfrentar a Suíça nas oitavas de final, na próxima sexta-feira, às 6h da manhã, horário de Meca.

O jornalAS” informou, em reportagem, que a exclusão de Zidane da escalação titular, devido ao seu desempenho, gerou grande polêmica na Argélia, enquanto seu substituto também não conseguiu convencer a torcida contra a Áustria.

Petković afirmou: “A ausência de Luka Zidane da escalação titular se deve ao seu desempenho nas duas primeiras partidas”.

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    Críticas contundentes à dupla de goleiros

    O goleiro do Granada havia levantado dúvidas após a goleada sofrida contra a Argentina e também não apresentou um desempenho convincente, apesar da vitória sobre a Jordânia; no entanto, Petković o defendeu naquela ocasião.

    No entanto, após o confronto contra a Áustria, Petković dirigiu uma crítica direta a Zidane, explicando que a decisão de deixá-lo de fora se deveu ao seu desempenho.

    No entanto, o plano de Petković não surtiu os resultados esperados, já que seu substituto, Osama Ben Bout, também foi alvo de críticas severas devido aos gols que sofreu contra a seleção austríaca.

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    Três opções para Petković antes do confronto contra a Suíça

    Vários meios de comunicação não descartam a possibilidade de Petković dar uma chance ao terceiro goleiro, Melvin Mastel — que disputou apenas duas partidas internacionais e joga na segunda divisão suíça —, para ser o goleiro titular da seleção suíça.

    Essas oscilações na posição de goleiro representaram mais um golpe para Luka Zidane, que, desde que decidiu defender a seleção dos Guerreiros do Deserto, permanece sob o olhar atento da torcida argelina.

    Agora, a bola está no campo de Petković, que precisa tomar uma decisão decisiva sobre quem será o goleiro titular nos dias que antecedem o confronto contra a Suíça: será que ele vai trazer Luka Zidane de volta ao time titular, renovar sua confiança em Osama Benbout, ou arriscar escalar um goleiro sem experiência internacional?

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