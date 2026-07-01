Diomande, Akliouche, a saída de Gonçalo Ramos e o futuro de Barcola: como o Paris Saint-Germain está mudando

Duas Ligas dos Campeões consecutivas, as duas primeiras da história do clube, parecem não ter saciado a sede de vitórias de um Paris Saint-Germain pronto para retomar o desafio contra todos os principais rivais europeus, graças a uma janela de transferências que promete renovação. Injetar novos estímulos em um elenco que acaba de começar a vencer em nível internacional é a principal missão que Luis Enrique e a diretoria parisiense se propuseram para a nova temporada. E oferecer novas opções ao técnico espanhol e novos concorrentes para os atuais titulares pode ser a melhor maneira de manter o nível de atenção e ambição nas alturas.
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