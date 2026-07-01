Diomande, Akliouche, a saída de Gonçalo Ramos e o futuro de Barcola: como o Paris Saint-Germain está mudando

Esses dois são os primeiros objetivos declarados de um PSG decidido a apostar na qualidade e na imprevisibilidade do ponto de vista técnico, acrescentando a um elenco já infinitamente talentoso dois jogadores ainda em fase de desenvolvimento, mas já extremamente cobiçados no mercado. Yan Diomandé, ponta ofensiva nascido em 2006 que se destacou este ano no Leipzig (12 gols e 9 assistências em 33 partidas), já aceitou a proposta dos campeões europeus, considerando o projeto deles mais atraente do que o proposto pelo Liverpool, que está em fase de reconstrução: o acordo também foi fechado em relação ao salário; agora, o próprio presidente Nasser Al-Khelaifi está conduzindo as negociações com o Leipzig para tentar não ultrapassar a fatídica marca de 100 milhões de euros. No momento, a última proposta de 80 milhões fixos mais 20 em bônus não foi aceita pelos alemães.