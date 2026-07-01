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CM Grafica PSG campione Ligue 1 Francia 16 9Getty Images/Calciomercato

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Diomande, Akliouche, a saída de Gonçalo Ramos e o futuro de Barcola: como o Paris Saint-Germain está mudando

PSG
Mercado da bola
Y. Diomande
M. Akliouche
G. Ramos
R. Kolo Muani
B. Barcola

Luis Enrique está pronto para recomeçar após as duas últimas edições da Liga dos Campeões e pretende renovar seu setor ofensivo

Duas Ligas dos Campeões consecutivas, as duas primeiras da história do clube, parecem não ter saciado a sede de vitórias de um Paris Saint-Germain pronto para retomar o desafio contra todos os principais rivais europeus, graças a uma janela de transferências que promete renovação. Injetar novos estímulos em um elenco que acaba de começar a vencer em nível internacional é a principal missão que Luis Enrique e a diretoria parisiense se propuseram para a nova temporada. E oferecer novas opções ao técnico espanhol e novos concorrentes para os atuais titulares pode ser a melhor maneira de manter o nível de atenção e ambição nas alturas.


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  • O SACRIFÍCIO DE RAMOS

    A linha de ataque, um dos principais pontos fortes do gigante francês, está particularmente afetada pela atmosfera de mudança que paira em torno do PSG. Os indispensáveis Dembelé e Kvaratskhelia, acompanhados em rodízio por um entre Desiré Doué e Barcola, além da presença no banco de um “super-reserva” como Gonçalo Ramos e de dois jovens promissores de grande talento, como Mayulu e Mbaye, foram o segredo para tantas vitórias e para um estilo de jogo icônico nas duas últimas temporadas. As primeiras movimentações do mercado neste verão envolveram justamente o novo atacante português do Milan, vendido por valores, em certos aspectos, inimagináveis (70 milhões de euros mais bônus), apesar de o espaço que Luis Enrique lhe reservou, sobretudo em partidas importantes, não ter sido tão grande assim.

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  • KOLO MUANI: O PRÓXIMO LANÇAMENTO

    Desde os tempos da complicada relação com Mbappé — que dominava totalmente o jogo ofensivo do Paris Saint-Germain, mas se mostrava absolutamente pouco disposto a trabalhar em prol da equipe —, o técnico asturiano demonstrou ter em mente uma visão de futebol que não contemplava a presença de um centroavante clássico. E assim, junto com Gonçalo Ramos, que nunca esteve exatamente nas suas graças, Randal Kolo-Muani — alvo número um da Juventus, pelo qual o PSG espera conseguir arrecadar 40 milhões de euros — também está pronto para fazer as malas, desta vez de forma definitiva. Recursos valiosos para dar início a uma nova minirrevolução técnica que poderia se concretizar com os nomes de Yan Diomandé e Maghnes Achliouche.

  • DIOMANDE JÁ DISSE “SIM”

    Esses dois são os primeiros objetivos declarados de um PSG decidido a apostar na qualidade e na imprevisibilidade do ponto de vista técnico, acrescentando a um elenco já infinitamente talentoso dois jogadores ainda em fase de desenvolvimento, mas já extremamente cobiçados no mercado. Yan Diomandé, ponta ofensiva nascido em 2006 que se destacou este ano no Leipzig (12 gols e 9 assistências em 33 partidas), já aceitou a proposta dos campeões europeus, considerando o projeto deles mais atraente do que o proposto pelo Liverpool, que está em fase de reconstrução: o acordo também foi fechado em relação ao salário; agora, o próprio presidente Nasser Al-Khelaifi está conduzindo as negociações com o Leipzig para tentar não ultrapassar a fatídica marca de 100 milhões de euros. No momento, a última proposta de 80 milhões fixos mais 20 em bônus não foi aceita pelos alemães.

  • 70 MILHÕES PARA AKLIOUCHE

    Por outro lado, a situação de Maghnes Achliouche, meio-campista canhoto de grande criatividade que se destacou com a camisa do Mônaco, parece muito mais definida. Jogador apreciado também por sua extrema versatilidade — ele pode atuar tanto como ponta ofensiva quanto como meio-campista central em uma linha de três —, após 139 partidas, 23 gols e 28 assistências no Principado, o jogador nascido em 2002 se sente pronto para dar o grande salto. Também neste caso, a perspectiva de jogar sob o comando de um técnico como Luis Enrique e em um contexto tático no qual um jogador com suas características se encaixaria perfeitamente está fazendo a diferença em suas avaliações. A negociação parece estar bem encaminhada e deve ser concluída por 70 milhões de euros.

  • BARCOLA EM SITUAÇÃO DELICADA

    Quem pode acabar sendo prejudicado por toda essa extraordinária abundância ofensiva é um dos grandes destaques da França na Copa do Mundo: Bradley Barcola, que, jogo após jogo, vem convencendo cada vez mais o técnico Didier Deschamps a lhe dar mais espaço em detrimento de Doué. Mesmo antes da repentina ascensão de Diomandé e Akliouche, seu perfil havia despertado bastante interesse em times da Premier League: além do Liverpool, nas últimas semanas o Arsenal, atual campeão da Inglaterra, também se juntou aos interessados. Até o momento, porém, o Paris Saint-Germain dá a entender que será necessária uma proposta realmente muito significativa – provavelmente superior a 100 milhões de euros – para tirar o jogador das mãos de Luis Enrique.