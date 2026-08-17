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Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Diniz mantém esperança por Memphis no Corinthians e revela cenário de Yuri Alberto

Corinthians
F. Diniz
M. Depay
Yuri Alberto
Corinthians x Cruzeiro
Corinthians x Rosario Central
Copa Libertadores

Treinador comentou sobre a possível presença do camisa 9 na decisão da Libertadores e celebrou reabertura das conversas com o holandês

Fernando Diniz voltou a falar sobre Memphis Depay e Yuri Alberto após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo (16), na Neo Química Arena. Em entrevista coletiva, o treinador revelou a torcida pela permanência do holandês e admitiu que ainda não sabe se poderá contar com Yuri Alberto na decisão das oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central.

Memphis voltou a negociar com o Corinthians depois de uma primeira tentativa de renovação terminar sem acordo. Diniz, que desde sua chegada ao clube deixou clara a admiração pelo atacante, recebeu com entusiasmo a possibilidade de uma reviravolta no caso.

"Vocês sabem tudo que eu penso sobre o Memphis, seria redundância eu falar. Falo desde o primeiro dia que estou aqui. Isso (retomar negociação com o jogador) me traz alegria, esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui", afirmou o treinador.

Enquanto aguarda uma definição sobre Memphis, Diniz também vive a expectativa pelo retorno de Yuri Alberto. O centroavante sofreu uma lesão muscular de grau 2 na parte posterior da coxa direita durante a vitória sobre o Athletico-PR, em 31 de julho, e está fora dos últimos cinco jogos do Corinthians.

Apesar da evolução no tratamento, o técnico ainda não consegue confirmar a presença do camisa 9 na quinta-feira (20), quando o Timão recebe o Rosario Central pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

"O Yuri a gente precisa esperar mais um pouco, não consigo te falar hoje qual é a situação dele. Se a gente puder contar com ele vai ser ótimo, mas a gente não tem uma informação muito precisa de como vai desenvolver o Yuri daqui para frente. Ele está evoluindo dia após dia, deu uma melhorada na lesão, mas não dá para eu falar se ele tem alguma condição de jogar na quinta-feira", explicou Diniz.

Caso Yuri não tenha condições de atuar, Pedro Raul aparece como principal alternativa. O centroavante vem sendo utilizado como titular na ausência do camisa 9. Gui Negão, que entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, também é opção para a posição.

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  • imago-sport-1081189400.jpgFotoarena

    "Cobertor curto"

    Diniz classificou como uma situação de "cobertor curto" a estratégia adotada pelo Corinthians diante do Cruzeiro. Mesmo com a decisão pela Libertadores marcada para poucos dias depois, o treinador optou por escalar uma equipe próxima da titular na Neo Química Arena, mas precisou preservar alguns jogadores ao longo da partida.

    Raniele, por exemplo, ficou fora por sentir dores, enquanto Breno Bidon foi substituído no intervalo. Kaio César também foi monitorado pela comissão técnica por conta do histórico de problemas musculares.

    "O Raniele não entrou porque a gente tinha que fazer escolhas. Se ele jogasse hoje, era um risco para quinta-feira. Ontem, ele sentiu dor, melhorou, mas não tinha zerado. Senão teria jogado. O Bidon saiu no intervalo porque também corria risco e estava sentindo. Quando deu o intervalo, a gente resolveu tirar quem tinha problemas. O Kaio César também corre muito e já teve lesão na posterior. Era um cobertor meio curto para o jogo de hoje", explicou.

    A estratégia, porém, não evitou a derrota. O Corinthians perdeu a oportunidade de entrar no G5 do Brasileirão e ainda ganhou uma preocupação para a Libertadores: Gabriel Paulista deixou o campo no início do segundo tempo com dores. O zagueiro será reavaliado, mas Diniz não demonstrou grande preocupação inicialmente.

    "Ele não sabe o que aconteceu. Pode ser que tenha tomado uma pancada no jogo do Rosario, que teve muito choque. Ontem, ele estava com uma dor muito pequena. Teve um lance hoje que ele disse que sentiu incomodar e resolveu sair. Mas, a princípio, não é algo muito preocupante."

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  • imago-sport-1081188488.jpgSports Press Photo

    Diniz confiante em estratégia

    A falta de criatividade do Corinthians no ataque, uma das principais reclamações da torcida nas últimas partidas, também foi abordada por Diniz. O treinador defendeu a estratégia da equipe e explicou a quantidade de cruzamentos utilizados durante os jogos.

    Na avaliação do comandante, a característica aparece principalmente quando o Timão consegue manter o adversário recuado. A presença de Pedro Raul, por sua vez, aumenta a possibilidade de explorar o jogo aéreo.

    "Quando tem um time que joga predominantemente com posse no ataque, os gols majoritariamente saem de cruzamento. E tem a questão de ter o Pedro Raul, mas em outros jogos sem ele já cruzamos muitas bolas. Não é que seja o específico do Corinthians pelo Pedro Raul, mas quando temos um jogador que tem condição de ganhar bola no alto, isso fica mais intensificado em alguns momentos", disse.

    Diniz também acredita que a partida contra o Rosario Central pode apresentar um cenário diferente do primeiro confronto. O time argentino pode assumir uma postura mais ofensiva na Neo Química Arena, o que abriria espaços para o Corinthians explorar.

    "O Rosario não joga necessariamente num bloco tão baixo, até pelos jogadores que eles têm. Pode ser que joguem baixo, pode ser que a gente empurre eles, pode ser que joguem adiantados. Não tem como saber, temos que preparar para mais de uma situação", afirmou.

    O treinador, entretanto, mostrou preocupação maior com o desempenho defensivo. Para Diniz, os dois gols sofridos contra o Cruzeiro foram evitáveis e destoaram de um setor que vinha sendo um dos pontos fortes da equipe.

    "Eu acho que o time tem evoluído e criado, hoje finalizamos 19 vezes. O importante é colocar a bola no gol, não importa quem seja. E, principalmente, conseguir se defender bem. Hoje perdemos o jogo porque tomamos dois gols muito evitáveis. Senão teria sido 1 a 0. E a capacidade de defender tem sido um ponto forte, mas os dois gols que tomamos hoje eram evitáveis."

  • imago-sport-1081056526.jpgAction Plus

    Dúvidas para decisão

    Além de Yuri Alberto e Gabriel Paulista, o Corinthians ainda acompanha a situação de Breno Bidon, que deixou o duelo contra o Cruzeiro no intervalo por conta de dores. Os dois jogadores serão avaliados nos próximos dias para determinar se terão condições de participar da decisão continental.

    Diniz também não poderá contar com Allan. O volante foi expulso no jogo de ida contra o Rosario Central, na Argentina, que terminou empatado sem gols.

    Com a derrota para o Cruzeiro, o Corinthians permaneceu com 32 pontos e ocupa a nona posição do Brasileirão. Agora, a prioridade passa a ser a Libertadores.

    Corinthians e Rosario Central voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Após o 0 a 0 na Argentina, o Timão precisa de uma vitória para avançar às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

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