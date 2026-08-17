Diniz mantém esperança por Memphis no Corinthians e revela cenário de Yuri Alberto

Fernando Diniz voltou a falar sobre Memphis Depay e Yuri Alberto após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo (16), na Neo Química Arena. Em entrevista coletiva, o treinador revelou a torcida pela permanência do holandês e admitiu que ainda não sabe se poderá contar com Yuri Alberto na decisão das oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central.

Memphis voltou a negociar com o Corinthians depois de uma primeira tentativa de renovação terminar sem acordo. Diniz, que desde sua chegada ao clube deixou clara a admiração pelo atacante, recebeu com entusiasmo a possibilidade de uma reviravolta no caso.

"Vocês sabem tudo que eu penso sobre o Memphis, seria redundância eu falar. Falo desde o primeiro dia que estou aqui. Isso (retomar negociação com o jogador) me traz alegria, esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui", afirmou o treinador.

Enquanto aguarda uma definição sobre Memphis, Diniz também vive a expectativa pelo retorno de Yuri Alberto. O centroavante sofreu uma lesão muscular de grau 2 na parte posterior da coxa direita durante a vitória sobre o Athletico-PR, em 31 de julho, e está fora dos últimos cinco jogos do Corinthians.

Apesar da evolução no tratamento, o técnico ainda não consegue confirmar a presença do camisa 9 na quinta-feira (20), quando o Timão recebe o Rosario Central pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

"O Yuri a gente precisa esperar mais um pouco, não consigo te falar hoje qual é a situação dele. Se a gente puder contar com ele vai ser ótimo, mas a gente não tem uma informação muito precisa de como vai desenvolver o Yuri daqui para frente. Ele está evoluindo dia após dia, deu uma melhorada na lesão, mas não dá para eu falar se ele tem alguma condição de jogar na quinta-feira", explicou Diniz.

Caso Yuri não tenha condições de atuar, Pedro Raul aparece como principal alternativa. O centroavante vem sendo utilizado como titular na ausência do camisa 9. Gui Negão, que entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, também é opção para a posição.