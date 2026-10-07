Premiado no palco do Prêmio Gentleman FairPlay também e sobretudo pela ótima temporada 2025/2026, o lateral da Inter,Federico Dimarco, confirmou que já superou os problemas no joelho que o obrigaram a ficar fora da convocação da Itália de Roberto Mancini e que já mira uma sequência de temporada que possa render novos títulos. E, entre Champions e Scudetto, o atual MVP da Serie A não quer escolher nem se impor limites.
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Dimarco: "Champions ou Scudetto? Não escolho, quero novos troféus"
Recorde de assistências? Tenho atacantes que fazem gols
"Recorde de assistências no ano passado? Como eu sempre digo, os resultados pessoais passam pelos da equipe. Para dar muitas assistências, você precisa ter atacantes que façam muitos gols: tenho a sorte de ter quatro atacantes fortes no time. Estou feliz com esse recorde".
"Campeonato ou Champions? Não escolho"
"Agora penso no presente, em novos objetivos e novos troféus. Campeonato ou Champions? Não, não se escolhe".
A LESÃO
"Estou bem, houve esse pequeno problema no joelho, mas trabalhei e me recuperei. Vamos ver se consigo voltar mais forte a partir da próxima"
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