Dimarco: "Champions ou Scudetto? Não escolho, quero novos troféus"

Premiado no palco do Prêmio Gentleman FairPlay também e sobretudo pela ótima temporada 2025/2026, o lateral da Inter,Federico Dimarco, confirmou que já superou os problemas no joelho que o obrigaram a ficar fora da convocação da Itália de Roberto Mancini e que já mira uma sequência de temporada que possa render novos títulos. E, entre Champions e Scudetto, o atual MVP da Serie A não quer escolher nem se impor limites.