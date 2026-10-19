Dilema catalão: Rodri coloca Flick em apuros diante do Paris

Hansi Flick, técnico do Barcelona, enfrenta um dilema antes da visita ao Paris Saint-Germain, por causa das ausências de Eric García, Jules Koundé e Andreas Christensen.

O jornal Sport, em reportagem, destacou que a ausência do trio do Barça deixa a equipe diante de opções limitadas na linha defensiva e obriga o treinador alemão a buscar soluções para completar o setor defensivo.

Entre essas soluções, destaca-se uma opção à qual ele já recorreu nos minutos finais da partida contra o Real Betis, que consiste em escalar Rodri no miolo da defesa.

Mas o problema está no fato de que Rodri se tornou um elemento fundamental no sistema da equipe. A capacidade de Rodri de organizar a circulação da bola, superar a pressão do adversário e controlar o ritmo das partidas representa um dos principais pontos fortes do Barcelona no início da atual temporada.

Devolvê-lo ao setor defensivo representaria uma solução para uma necessidade urgente, mas também o afastaria da zona em que exerce o maior impacto sobre o desempenho da equipe.

A decisão dependerá, em grande parte, da evolução da situação de Gerard Martín, que terminou a partida contra o Real Betis sofrendo com um inchaço no calcanhar em decorrência de uma forte pancada, mas que se juntou à lista de convocados que viajaram a Paris.

Se Gerard estiver em condições de jogar ao lado de Pau Cubarsí no miolo da defesa, Flick poderá manter Rodri no meio-campo; já se o jogador não estiver em plenas condições, o treinador terá de avaliar a possibilidade de recorrer aos serviços de Rodri para ocupar uma posição na qual ele foi obrigado a atuar de forma provisória em algumas partidas, quando a equipe teve de terminar o confronto com dez jogadores após a expulsão de um de seus atletas.