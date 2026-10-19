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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dilema catalão: Rodri coloca Flick em apuros diante do Paris

Especiais e Opinião
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
H. Flick
Rodri
França
Espanha

Hansi Flick, técnico do Barcelona, enfrenta um dilema antes da visita ao Paris Saint-Germain, por causa das ausências de Eric García, Jules Koundé e Andreas Christensen.

O jornal Sport, em reportagem, destacou que a ausência do trio do Barça deixa a equipe diante de opções limitadas na linha defensiva e obriga o treinador alemão a buscar soluções para completar o setor defensivo.

Entre essas soluções, destaca-se uma opção à qual ele já recorreu nos minutos finais da partida contra o Real Betis, que consiste em escalar Rodri no miolo da defesa.

Mas o problema está no fato de que Rodri se tornou um elemento fundamental no sistema da equipe. A capacidade de Rodri de organizar a circulação da bola, superar a pressão do adversário e controlar o ritmo das partidas representa um dos principais pontos fortes do Barcelona no início da atual temporada.

Devolvê-lo ao setor defensivo representaria uma solução para uma necessidade urgente, mas também o afastaria da zona em que exerce o maior impacto sobre o desempenho da equipe.

A decisão dependerá, em grande parte, da evolução da situação de Gerard Martín, que terminou a partida contra o Real Betis sofrendo com um inchaço no calcanhar em decorrência de uma forte pancada, mas que se juntou à lista de convocados que viajaram a Paris.

Se Gerard estiver em condições de jogar ao lado de Pau Cubarsí no miolo da defesa, Flick poderá manter Rodri no meio-campo; já se o jogador não estiver em plenas condições, o treinador terá de avaliar a possibilidade de recorrer aos serviços de Rodri para ocupar uma posição na qual ele foi obrigado a atuar de forma provisória em algumas partidas, quando a equipe teve de terminar o confronto com dez jogadores após a expulsão de um de seus atletas.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri: mais do que apenas um meio-campista

    Os números ajudam a entender os motivos da hesitação de Flick antes de mudar a posição de Rodri. No confronto contra o Getafe, Rodri completou 119 passes dos 124 que tentou executar, com um índice de acerto de 96%, durante os 71 minutos em que esteve em campo.

    O desempenho de Rodri contribuiu para que o Barcelona impusesse seu domínio coletivo sobre a partida, já que a equipe teve 83% de posse de bola, a maior porcentagem alcançada pelo Barcelona durante o período de Hans Flick no comando da equipe técnica.

    A influência de Rodri também ficou evidente durante a vitória sobre o Galatasaray, quando disputou a partida inteira, por 90 minutos. O Barcelona venceu pelo placar de 4 a 1 e teve 71% de posse de bola, após completar 632 passes das 694 tentativas.

    E, mais uma vez, Rodri exerceu o papel de elo de ligação no meio-campo e ajudou a equipe a superar a pressão do adversário e a encontrar caminhos diferentes para avançar com a bola.

    As ausências defensivas abrem a porta para a utilização de Rodri no eixo da defesa, mas Flick corre o risco de perder um dos principais responsáveis pelo domínio do Barcelona sobre a bola caso o afaste do meio-campo.

    A última partida no campeonato veio a confirmar a importância de Rodri de forma ainda maior. Ele disputou os 90 minutos completos durante a vitória sobre o Real Betis pelo placar de 5 a 2, marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona e voltou a se destacar pelo seu papel na construção dos ataques.

    Completou 126 passes com um índice de acerto de 98%, além de criar duas oportunidades e acertar todas as dez bolas longas que tentou jogar.

    Sua regularidade também se reflete nos números totais da temporada, já que ele lidera a lista dos jogadores de meio-campo do Campeonato Espanhol em precisão de passe, com um índice de acerto de 95%.

    A importância dessa precisão não se limita apenas à manutenção da posse de bola, mas inclui também facilitar a saída de bola pelo fundo, conectar as linhas com os jogadores ofensivos e definir o momento adequado para acelerar o ritmo de jogo ou acalmá-lo.

    A importância de Rodri nesse estilo de jogo fica ainda mais evidente ao observar os números coletivos da equipe. O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol em posse de bola, com uma média de 70,1%, à frente, por uma grande margem, do Villarreal, cuja média de posse é de 60,6%, e do Atlético de Madrid, com 59,8%. O Athletic Bilbao ocupa a quarta colocação, com 53,9%, enquanto o Real Madrid aparece em quinto, com 53,1%.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Conter o meio-campo do Paris Saint-Germain

    A decisão de Flick vai além de simplesmente encontrar um substituto para os jogadores ausentes da linha defensiva. Recuar Rodri para a defesa daria à equipe uma opção extra no setor defensivo, mas também significaria abrir mão de uma peça fundamental na batalha do meio-campo diante do Paris Saint-Germain.

    A equipe do técnico Luis Enrique conta com um dos melhores meios-campos do mundo, com a presença de Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves. Por isso, a presença de Rodri no meio-campo ao lado de Pedri pode ser um fator decisivo.

    Em uma partida na qual a disputa pela posse de bola e o controle dos espaços pode fazer uma diferença decisiva, manter Rodri em sua posição natural pode ser uma das chaves para conter o perigo do meio-campo francês.

    Flick terá que avaliar se Gerard Martín está pronto para jogar ao lado de Cubarsí, ou se precisará recorrer a uma solução emergencial.

    Diante de um adversário que possui grande capacidade de impor seu domínio nas partidas a partir do meio-campo, encontrar uma solução para o problema defensivo sem enfraquecer o meio-campo pode ser um fator decisivo para determinar o resultado.

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