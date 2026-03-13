Dida surpreende: “Hoje, o nível dos goleiros da Série A é mais alto do que quando eu jogava”

O brasileiro Dida, ex-goleiro da seleção brasileira e do Milan, onde jogou de 2002 a 2010, com um total de 302 partidas, um título da Serie A e duas Ligas dos Campeões, fala ao jornal Repubblica. A seguir, os trechos mais interessantes da entrevista.

Dida, o seu Milan reabriu o campeonato no domingo?

“Acho que o Inter ainda é o favorito, é um grande time. O Milan deve continuar jogando suas partidas, com o objetivo de permanecer entre os quatro primeiros. Claro, ainda faltam muitos jogos. Tudo pode acontecer”.

O Milan de Allegri venceu dois clássicos: os 7 pontos de diferença para o Inter são justos?

“A diferença é resultado dos tropeços contra times médios e pequenos. Ele mostrou contra os grandes que é forte, à altura. Como aconteceu com a Inter duas vezes. Mas esse nível deve ser mantido em todos os jogos. Hoje ele poderia estar mais perto da liderança”.