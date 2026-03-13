Goal.com
Dida surpreende: “Hoje, o nível dos goleiros da Série A é mais alto do que quando eu jogava”

O ex-goleiro do Milan: “Campeonato? Tudo pode acontecer”

O brasileiro Dida, ex-goleiro da seleção brasileira e do Milan, onde jogou de 2002 a 2010, com um total de 302 partidas, um título da Serie A e duas Ligas dos Campeões, fala ao jornal Repubblica. A seguir, os trechos mais interessantes da entrevista. 

Dida, o seu Milan reabriu o campeonato no domingo?

“Acho que o Inter ainda é o favorito, é um grande time. O Milan deve continuar jogando suas partidas, com o objetivo de permanecer entre os quatro primeiros. Claro, ainda faltam muitos jogos. Tudo pode acontecer”.

O Milan de Allegri venceu dois clássicos: os 7 pontos de diferença para o Inter são justos?

“A diferença é resultado dos tropeços contra times médios e pequenos. Ele mostrou contra os grandes que é forte, à altura. Como aconteceu com a Inter duas vezes. Mas esse nível deve ser mantido em todos os jogos. Hoje ele poderia estar mais perto da liderança”. 

  • Maignan está entre os melhores goleiros da Europa?

    “Sim, também pela sua consistência. Depois, coloco Donnarumma. Outro que gosto é Raya, do Arsenal”.

    Mas o nível médio da Série A é mais alto ou mais baixo do que quando você jogava?

    “Acho que é mais alto. Só que agora se joga de maneira diferente em relação à minha época. O goleiro tem uma responsabilidade maior: é exigido que ele saiba jogar com os pés, tenha visão e, claro, defenda e comande a defesa. É por isso que é difícil fazer comparações entre épocas diferentes. De qualquer forma, Maignan, Svilar e Carnesecchi estão provando ser os melhores do campeonato”.

    Ancelotti vai treinar o Brasil na Copa do Mundo: vocês conversaram?

    “Não, não recentemente, mas ele sabe que torço por ele. Estou feliz em vê-lo no comando da Seleção, ele é um grande técnico e uma pessoa maravilhosa, espero que ele leve o Brasil de volta ao topo. Ele tem uma capacidade incrível de criar um grupo com uma mentalidade forte e vencedora, é o homem certo”.

    Então, quem vai ganhar a Copa do Mundo?

    “O Brasil”.

    A Itália pode não chegar lá.

    “Espero que isso não aconteça. A sua seleção tem uma grande história, deveria estar sempre nas fases finais de um torneio como esse. Sem os azzurri, a Copa do Mundo perderia um pouco de sua beleza”.

