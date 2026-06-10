O Aston Villa está pronto para se separar de Martinez: as negociações estão em andamento, pois é preciso chegar a um acordo entre os dois clubes envolvidos. Os Villans avaliam Martinez em cerca de 15 milhões de euros para tentar fechar a negociação e chegar a um acordo, mas a Juventus — graças ao trabalho do agente do jogador argentino — está tentando pressionar para reduzir a exigência financeira do clube inglês, buscando chegar a um valor abaixo ou, pelo menos, inferior a 10 milhões de euros.

Ainda há uma diferença na avaliação, mas não tão grande: a Juventus quer fechar o negócio com Dibu Martinez e chegar a um acordo total o mais rápido possível.





Enquanto isso, para Michele Di Gregorio, que está de saída da Juventus, surge o clube turco Besiktas, treinado por Vincenzo Italiano, como alternativa a Elia Caprile, do Cagliari.