Dibu Martinez já aceitou a proposta da Juventus, mas o Aston Villa não está disposto a ceder

Nesse contexto, foi fundamental a reunião realizada há vinte e quatro horas com os agentes do jogador, para acrescentar mais alguns detalhes: uma reunião muito positiva, já que o acordo entre a Juve e Dibu Martinez está realmente próximo, inclusive do ponto de vista financeiro. Portanto, não se trata apenas da disposição de Dibu em ir para a Juve, mesmo sem a Liga dos Campeões, já que o Aston Villa disputará a competição no ano que vem: apesar de tudo isso, o argentino está interessado no clube bianconero e está pronto para se transferir para a Juventus.











