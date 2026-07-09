A Juventus continua insistindo na contratação de Dibu Martinez, o goleiro escolhido por Luciano Spalletti: o diretor executivo Giovanni Carnevali está fazendo o possível para atendê-lo.
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Dibu Martinez já aceitou a proposta da Juventus, mas o Aston Villa não está disposto a ceder
O DIBU DISSE SIM
Nesse contexto, foi fundamental a reunião realizada há vinte e quatro horas com os agentes do jogador, para acrescentar mais alguns detalhes: uma reunião muito positiva, já que o acordo entre a Juve e Dibu Martinez está realmente próximo, inclusive do ponto de vista financeiro. Portanto, não se trata apenas da disposição de Dibu em ir para a Juve, mesmo sem a Liga dos Campeões, já que o Aston Villa disputará a competição no ano que vem: apesar de tudo isso, o argentino está interessado no clube bianconero e está pronto para se transferir para a Juventus.
O ASTON VILLA NÃO REDUZ SUAS EXPECTATIVAS
Agora é preciso chegar a um acordo entre os clubes: as negociações continuam, com o objetivo de amenizar as exigências do Aston Villa, já que, no momento, ainda há divergências entre os clubes, mas a Juve está pressionando e trabalhando intensamente para tentar estar pronta nos próximos dias, assim que terminar a Copa do Mundo ou, pelo menos, a Copa do Mundo da Argentina. Carnevali e Massara querem se apresentar diretamente ao jogador, com uma proposta inicial, e depois ir até o Aston Villa para tentar derrubar essa barreira.
A DISTÂNCIA
A alternativa mais simples é Guglielmo Vicario, que está completamente fora dos planos do Tottenham e, portanto, pode ser contratado com bastante facilidade; mas, neste momento, a Juve continua totalmente focada no Dibu: há um acordo contratual muito provavelmente pronto para ser fechado”. A Juventus planeja novos contatos com o Aston Villa para tentar entender como e se deve avançar na negociação: o clube de Birmingham continua pedindo pelo menos 15 milhões e, diante dos 8 oferecidos pela Juve, não se dispõe a negociar.
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